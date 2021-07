Basel: Migros beendet Zusammenarbeit mit Start-up Growcer

«Growcer» Migros verlängert Vertrag nicht mehr: Gibt die Vertical Farm in Basel auf? Die Zusammenarbeit zwischen der Genossenschaft Migros Basel und dem Start-up Growcer ist beendet. Trotz grosser Investoren gerät die junge Firma ins Straucheln. Silvana Schreier 08.07.2021, 05.00 Uhr

Marcel Florian (rechts) gründete das Start-up Growcer. Die erste Farm stand im solothurnischen Gretzenbach, danach baute er die Produktionsstätte in Basel auf. Kenneth Nars

Anfang 2020 nahm das Start-up Growcer ihre Vertical Farm in Basel in Betrieb. Das Konzept faszinierte, der Salat und die Kräuter wachsen nicht etwa wie gewöhnlich auf dem Boden und in Erde. Vielmehr sind sie in vertikalen Behältern eingepflanzt, die mit Kokoswolle und Torf gefüllt sind. Kein Wunder engagierte die Genossenschaft Migros Basel das junge Unternehmen für ihr Pilotprojekt. Pak Choi, Rucola und Federkohl konnten im M-Parc-Dreispitz gekauft werden.