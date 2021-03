Grundrechtswidrig Basler Zünfte müssen Frauen aufnehmen: Das sagen die Zunftbrüder dazu Jahrzehnte lang waren die Zünfte ausschliesslich den Basler Männern vorbehalten. Während einige Gesellschaften bereits Frauen aufnehmen, werden andere nun von der Bürgergemeinde dazu gezwungen. Silvana Schreier 30.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Zünfte gehören zur alten Basler Tradition. Seit 1990 existiert der «Kann»-Paragraf: Zünfte können Frauen aufnehmen, solange die Mehrheit der Zunftbrüder dafür stimmt. Archiv: Nicole Nars-Zimmer

Die Erkenntnisse aus zwei Gutachten sind erdrückend: Im Sommer 2020 veröffentlichte die Universität Bern im Auftrag der Basler SP eine Analyse. Das Gutachten ergab, dass die Regelung vieler Basler Zünfte, Ehrengesellschaften und Korporationen, Frauen von der Mitgliedschaft auszuschliessen, dem Grundrecht widerspricht.

Nun kommt ein zweiter Bericht der Universität Zürich zum selben Schluss: Zivilrechtlich sei ein solcher Ausschluss heikel. Da die Zünfte noch heute als gemeinnützige Institutionen und Netzwerke wahrgenommen werden, dürften Frauen nicht ausgeschlossen werden.

Zünfte können sich bis Ende Mai äussern

Der Bürgerrat der Bürgergemeinde Basel-Stadt hat deshalb nun einen Entwurf einer Änderung in der Zunftordnung vorbereitet, der am 1. Januar 2022 in Kraft treten soll. Frauen sollen künftig dieselben Chancen im Bewerbungsverfahren erhalten wie Männer. Bis Ende Mai haben die einzelnen Zünfte und Gesellschaften nun Zeit, sich zur geplanten Änderung zu äussern. Einige wollen deshalb derzeit noch nicht Stellung beziehen.

E. E. Zunft zu Gartnern

Die Zunft zu Gartnern gibt es bereits seit fast 800 Jahren. Archiv: Kenneth Nars

«Wir haben schon seit 2008 Frauen bei uns in der Zunft», sagt Stephan Gassmann, Meister E. E. Zunft zu Gartnern. 1990 wurde die sogenannte «Kann»-Regelung eingeführt. Seither heisst es in der Zunftordnung der Bürgergemeinde Basel-Stadt: «Eine Zunft kann durch Beschluss der Zunftversammlung Frauen den Männern gleichstellen.»

Für die Zunft zu Gartnern war laut Gassmann klar, dass sobald sich eine Frau bewerben würde, man darüber abstimme. 2008 war es dann erstmals so weit. Mittlerweile sitzt eine Frau im Vorstand der Zunft und 17 weibliche Mitglieder sind beigetreten. Insgesamt gehören der Zunft zu Gartnern 139 Personen an.

Gassmann sagt: «Ein Historiker schaute sich mal die alten Zunftprotokolle an und fand heraus, dass wir bereits im 15. Jahrhundert Frauen in der Zunft hatten.» Erst im 19. Jahrhundert habe sich dies geändert. «Und nun sind wir im 21. Jahrhundert angelangt. Da ist es richtig, dass die Zunftordnung angepasst wird», so Gassmann.

Akademische Zunft

Zunftmeister Thomas Bachmann sagt, die Änderung der Zunftordnung habe keinen Einfluss auf seine Zunft. Archiv: Kenneth Nars

Die Akademische Zunft nimmt seit 2008 auch Frauen auf. «Ohne Not, einfach so. Wir hatten damals keine Bewerbung einer Frau», sagte Zunftmeister Thomas Bachmann 2018 zur bz. Die Erfahrungen seien durchweg positiv, die Männer hätten sich durch die Anwesenheit der Frauen nicht eingeengt gefühlt.

«Die Änderung der Zunftordnung hat also in unserem Fall keinen Einfluss auf die bestehende Aufnahmepraxis», sagt Bachmann heute auf Anfrage. Während das Geschlecht also keine Rolle spielt, ist es für eine Aufnahme in die Zunft ein Muss, nebst dem Bürgerrecht der Stadt Basel über ein abgeschlossenes Hochschulstudium zu verfügen.



E. E. Zunft zu Schneidern

Als erste Basler Zunft nahm die Zunft zu Schneidern eine Frau auf. Bild: zvg

«Das ist der richtige Entscheid», kommentiert René Kontic, Meister E. E. Zunft zu Schneidern, den Entwurf der neuen Zunftordnung. Seine Zunft sei die erste in Basel gewesen, die auch Frauen aufnahm. 2002 meldete sich eine junge Schneiderin, die gerne beitreten wollte. Die Bewerbung sei fast einstimmig angenommen worden, so Kontic.

Es gibt für Frauen in der Zunft zu Schneidern jedoch eine Hürde: Sie müssen diplomierte Schneiderinnen sein. Diese Klausel gibt es bei den männlichen Bewerbern nicht. Ist das nicht diskriminierend? «Ja, das gebe ich sofort zu», so der Zunftmeister. Die Streichung dieses Vorbehalts hätte eigentlich im März 2020 an der jährlichen Versammlung zur Diskussion gestellt werden sollen. Aufgrund der Coronapandemie wurde der sogenannte Zunftbott jedoch auf Juni 2021 verschoben. Dann könnte es mit der Abschaffung der Klausel klappen.

Vorstadtgesellschaft zur Mägd

Die Vorstadtgesellschaft zur Mägd besteht seit mindestens 1517. Bild: zvg

Christoph Nertz ist Meister der Vorstadtgesellschaft zur Mägd und Vorsitzender Meister des Meisterbotts – ein Zusammenschluss sämtlicher Meister der Zünfte, Gesellschaften und Korporationen. Dass die Bürgergemeinde nun die Zunftordnung anpassen möchte, ist für ihn «keine grosse Überraschung», so Nertz. Zumindest aus rechtlicher Perspektive sei es nicht abwegig, dass man zur Beurteilung komme, wie sie im Gutachten festgehalten ist.

Die Zünfte haben nun bis Ende Mai Zeit, sich eine Meinung über die Änderung zu bilden. Nertz sagt: «Es ist fraglich, ob es eine einheitliche Meinung gibt.» Vielmehr müsse jede Zunft individuell betrachtet werden. Sicher ist: «Wir werden auf keinen Fall jetzt in Panik verfallen.» Seine persönliche Meinung ist, dass eine solche Anpassung der Zunftordnung zu erwarten gewesen war.

Gesellschaft zur Hären

Die Gesellschaft zur Hären gehört zu den Drei Ehrengesellschaften Kleinbasels. Bild: zvg

Der Wilde Mann ist das erste der drei Ehrenzeichen, das am Tag des Vogel Gryff auftritt: Er begibt sich auf sein Floss und lässt sich den Rhein abwärts treiben. Der Wilde Mann ist Schildhalter des Wappens der Gesellschaft zur Hären – eine der Drei Ehrengesellschaften Kleinbasels.

«Wir sind aus historischen Gründen eine Männergesellschaft, solange die Mehrheit der Gesellschafts­brüder dies so wünscht», heisst es in den Grundsätzen der Ehrengesellschaften. Darauf beruft sich auch René Wegmüller, Vorgesetzter E. E. Gesellschaft zur Hären. Dieser Abschnitt in der Ordnung besteht seit 2016. Wegmüller: «Insofern haben wir die Aufnahme von Frauen schon seither nicht mehr ausgeschlossen.» Nun wolle die Zunft die weiteren Diskussionen abwarten.

E. E. Zunft zu Gerbern

Die Zunft zu Gerbern steht heute allen Berufsständen offen. Bild: zvg

Christoph Streib sagt, er habe das Thema in den vergangenen 15 Jahren wiederholt diskutiert. Als Meister einer E. Zunft zu Gerbern und Mitglied des Fünfer-Ausschusses war er von Beginn weg in die Diskussionen auch mit der Bürgergemeinde involviert. Er ist überzeugt, dass die bisherige Zunftordnung ausreiche, da sie Bewerbungen von Frauen seit jeher vorgesehen habe und demzufolge erlaube.

«Die Argumente und die Zwängerei der SP befremden uns», so Streib. Die Basler Zünfte seien Nebenschauplätze im Kampf für mehr Gleichstellung, deshalb schiesse man hier mit einer Änderung am eigentlichen Sinn und Ziel vorbei. «Aber wenn man es aufgrund des Zeitgeists machen will, ‹à la bonne heure›. Ultimativ entscheiden die Zunftmitglieder über Aufnahmen unabhängig des Geschlechts.» Diese Demokratie herrsche in der Zunft seit 1242.