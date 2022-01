Privilegierung des Kantons bei Immobiliendeals wird diskutiert

Grundstückgewinnsteuer Privilegierung des Kantons Basel-Stadt bei Immobiliendeals wird diskutiert Grossratskommission diskutiert, ob Immobilienbesitzer steuerlich entlastet werden, wenn sie ihr Haus dem Kanton verkaufen. Christian Mensch 21.01.2022, 17.22 Uhr

Das Hochhausgeviert im Claraquartier hat die Familie Vischer kürzlich dem Kanton für einen dreistelligen Millionenbetrag verkauft. Roland Schmid / BLZ

Die Familie Vischer ist erfreut, dass Basel-Stadt ihr das Geviert im Kleinbasel abgekauft hat. Hätte sie damit noch gewartet, wäre möglicherweise noch mehr Geld in der Familienkasse geblieben. Denn in der zuständigen Grossratskommission wird ernsthaft erwogen, Immobiliendeals steuerlich zu privilegieren, bei denen der Kanton als Käufer auftritt. So wird im Grossen Rat wohl bald darüber debattiert, ob die Grundstückgewinnsteuer zu halbieren sei, wenn an den Staat verkauft wird.