Härtefälle: 240 Millionen für die Firmen in der Region Basel

Härtefälle Über 240 Millionen Franken: So viel Geld erhalten die Firmen in der Region Basel Die Gastronomie, die Hotellerie und der Detailhandel sind zumindest in der Stadt die grössten Nutzniesser. Nach anfänglicher Kritik zeigen sich nun die Wirtschaftsverbände zufrieden mit den Härtefallhilfen. Andreas Möckli 07.10.2021, 05.00 Uhr

Die Erinnerung an den Aufschrei der Gastrobranche ist bereits etwas verblasst. Phasenweise war Verbandspräsident Casimir Platzer omnipräsent. «Lassen Sie uns nicht im Stich!», hiess es in einem Musterbrief von Gastrosuisse an den Bundesrat Anfang Jahr. «Ihr Entscheid, dass wir unser Restaurant schliessen mussten, ohne dafür entschädigt zu werden, treibt uns in den Ruin.»

Kurz danach beschliesst der Bundesrat, den Firmen den Zugang zu den Härtefallgeldern stark zu erleichtern. In der Folge fliesst das Geld reichlich, aber nicht nur dank dem Powerplay der Gastrobranche, auch dank dem Druck aus dem Parlament und der Einsicht der Verantwortlichen selber.

Bislang haben Bund und Kantone rund 3,7 Milliarden Franken per Ende August ausbezahlt. Die Kantone Basel-Stadt und Baselland liegen im Mittelfeld, was angesichts ihrer Grösse nicht überrascht. Während Basel-Stadt knapp 144 Millionen Franken ausgerichtet hat, beträgt in Baselland die Zahl knapp 93 Millionen Franken. Im Gegensatz zum Bund stammen diese Angaben vom 28. September.

In Basel-Stadt ist die Gastrobranche der grösste Profiteur, dicht gefolgt von der Hotellerie (siehe Grafik). Baselland dagegen aktualisiert die Auswertung nach Branchen erst, wenn alle Gesuche verarbeitet sind, womit der Kanton Ende Oktober rechnet. Doch auch im Baselbiet dürften die Gastronomen am meisten Geld erhalten haben. Dies zeigte zumindest eine erste Auswertung per Ende Mai.

Der Grossteil der von Basel-Stadt ausbezahlten Gelder stemmt der Bund, von den knapp 144 sind es 123 Millionen Franken. Im Kanton Baselland schultert der Bund laut der Finanz- und Kirchendirektion zwei Drittel.

Beizer sind trotz vieler schlafloser Nächte zufrieden

Maurus Ebneter, Präsident des Wirteverbands Basel-Stadt, zieht ein positives Fazit: «Im Grossen und Ganzen herrscht unter unseren Mitgliedern eine grosse Zufriedenheit mit der Härtefallunterstützung». Die Entschädigungen von Bund und Kanton inklusive Erwerbsersatz und Kurzarbeit seien sehr hilfreich gewesen.

Schwierig sei es zu Beginn gewesen. «Viele Gastronomen hatten schlaflose Nächte», sagt Ebneter. Zwar hätten die Betreiber gewusst, dass Hilfe vom Staat kommt. Allerdings hätten sich die einzelnen Betriebe lange nicht ausrechnen können, wie viel Geld sie tatsächlich erhalten würden.

Zudem seien einige Firmen durch das Raster gefallen, sagt Ebneter. Betroffen seien etwa jene Gastbetriebe gewesen, die erst kurz vor der Pandemie öffneten. Denn bei der Berechnung der Härtefallgelder sei nicht das Eröffnungs-, sondern das Gründungsdatum massgebend. Dies habe zu Verzerrungen und Ungerechtigkeiten geführt.

Ebneter spricht von einem deutlich spürbaren Willen des Kantons Basel-Stadt, den Restaurants, Bars und Hotels zu helfen. Das Fachgremium, das die Anträge beurteilt, habe gut funktioniert. Die meisten Betriebe, die vor der Pandemie einigermassen gut aufgestellt gewesen seien, hätten dank der staatlichen Unterstützung überlebt.

Nun stelle sich die Frage, wie lange es gehen werde, bis das Gastgewerbe wieder das Niveau der Jahre 2018 und 2019 erreichen werde. «Kommen wir überhaupt wieder dahin oder beschleunigt sich der Strukturwandel», fragt sich Ebneter. Insbesondere jene Restaurants, die stark vom Tourismus abhängig seien, müssten wohl noch länger warten.

Gute Zusammenarbeit im Baselbiet

Ebenfalls zufrieden zeigt sich die Wirtschaftskammer Baselland. Der Kanton habe die KMU gut unterstützt und sei stets im Dialog mit den Wirtschaftsvertretern gewesen, sagt der stellvertretende Direktor Michael Köhn. Als Beispiel nennt er eine Sitzung mit der Regierung am 17. März. Dabei konnte eine Delegation der Wirtschaftskammer vorsprechen und die Dringlichkeit einer unbürokratischen Finanzhilfe unterstreichen.

Der Umstand, dass der Verband von seinen Mitgliedern wenig Rückmeldungen erhielt, wertet Köhn als positives Zeichen. In einzelnen Fällen seien Unternehmen durch die Maschen gefallen. Hier habe sich die Wirtschaftskammer engagiert und geholfen, eine Lösung zu finden.

Insgesamt sei vieles vom Bund vorgegeben worden, weshalb der Kanton nur einen gewissen Spielraum gehabt habe. Daher sei vor allem der Dialog im Vordergrund gestanden. «Insgesamt sind wir der Meinung, dass Kanton und Wirtschaft hier gut gearbeitet haben.»

In Basel sind 100 Gesuche noch hängig

Über alle Härtefallzahlungen gesehen, erstaunt die hohe Ablehnungsquote. Sowohl in Basel-Stadt als auch in Baselland wurden rund 24 Prozent aller Gesuche abschlägig beurteilt. «Es handelt sich dabei in erster Linie um Betriebe, die bereits vor Ausbruch der Pandemie überschuldet gewesen sind», sagt Brigitte Meyer dazu, Generalsekretärin des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt in Basel-Stadt.

Zudem hätten einzelne Betriebe den Mindestumsatz von 40'000 Franken nicht erreicht, der Voraussetzung für eine Unterstützung war. Schliesslich hätten sehr viele Firmen mit einem Sitz ausserhalb des Kantons einen Härtefallantrag gestellt. Diese werden gemäss der Verordnung von ihrem Sitzkanton unterstützt.

In Basel-Stadt wurden etwas über 100 Gesuche noch nicht behandelt. Hierbei fehlten noch Unterlagen, wie etwa die erforderliche Betriebsbewilligung oder Mehrwertsteuer-Abrechnungen, sagt Meyer. Insgesamt zieht die Regierung eine positive Bilanz. «Der Kanton konnte mit dem Härtefallprogramm rasch starten und die ersten Gelder Anfang Dezember auszahlen.» Das Programm sei schrittweise angepasst worden, etwa mit Blick auf zusätzliche Branchen und die Erhöhung der bereitgestellten Gelder.

Für Baselland dagegen ist es für eine Bilanz noch zu früh. «Wir werden das Programm nach Abschluss der Arbeiten und in Zusammenarbeit mit der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion beurteilen», sagt Laurent Métraux, Finanzverwalter bei der Finanz- und Kirchendirektion des Kantons. Dies werde voraussichtlich Anfang 2022 der Fall sein.