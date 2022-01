Hafenareal in Basel: Fahrverbote für Autos geplant

Hafenareal Fahrverbote: Autoposer müssen sich neuen Treffpunkt suchen Bereits im Sommer wurden im Hafenareal Strassen vorübergehend für den Autoverkehr gesperrt. Jetzt werden die Massnahmen permanent. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Der Parkplatz an der Westquaistrasse war ein beliebter Treffpunkt von Autoliebhaberinnen und Autoliebhaber. Roland Schmid / BLZ (Archiv)

Sie waren im letzten Frühjahr das grosse Thema der Region: Die sogenannten Autoposer, die sich in grossen Gruppen mit ihren teuren, teilweise aufgemotzten Wagen vor allem im Hafengebiet trafen. Die Beschränkungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie sorgten dafür, dass die Zahlen wöchentlich anstiegen. Die Basler Kantonspolizei reagierte und führte Kontrollen bei Treffen durch, in welchen sie nicht gesetzeskonforme Anpassungen an den Wagen beanstandete.

Zunächst befristete, nun permanente Massnahmen

Im Frühling 2021 eskalierte die Situation im Hafenareal: Neben den Autoliebhaberinnen und Autoliebhaber wurde das Hafenareal mangels Alternativen immer stärker zum Treffpunkt für Jugendliche und junge Menschen. Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und die Polizei griff durch: Am Wochenende und in der Nacht unter der Woche wurde die Uferstrasse für Autofahrende gesperrt. Damit sollten auch die Rettungsachsen für Notfälle freigehalten werden, argumentierte damals die Polizei. Zudem wurden auf dem Areal Überwachungskameras installiert. Auch ab dem Kreisel in die Südquaistrasse und ab der Verzweigung Neuhausstrasse/Grenzstrasse galt ein Fahrverbot.

Auch Parkplatz an der Westquaistrasse betroffen

Diese Massnahmen waren zunächst auf die Sommermonate beschränkt, nach dieser Testphase wollte man auswerten und weitersehen, hiess es Anfang Juli von Seiten der Polizei. Auch Parkplatz an der Westquaistrasse betroffen Dies ist offenbar nun geschehen: Wie dem Kantonsblatt diese Woche zu entnehmen war, sollen künftig diverse Strassen im Umkreis des Areals permanent für den motorisierten Verkehr gesperrt werden.

Betroffen ist die gesamte Uferstrasse, die künftig nur noch von Montag bis Freitag tagsüber zwischen 6 und 18 Uhr befahren werden kann. Ebenfalls tangiert ist der Parkplatz an der Westquaistrasse, welcher besonders in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres bei Autoliebhabern und Autoliebhaberinnen beliebt war: Die Zufahrt wird nicht mehr möglich sein. Dasselbe gilt für den Wiesendamm, der ebenfalls nur noch unter der Woche von 6 bis 18 Uhr befahrbar sein wird, und die Südquaistrasse die ständig für den motorisierten Verkehr gesperrt wird. Auch die Grenzstrasse an der Grenze zu Deutschland wird nicht mehr befahrbar sein.

