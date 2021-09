Kanton foutiert sich um Gerichtsurteil um Basler Hafenareal

Hafenareal «Ich kann das einfach nicht verstehen»: Kanton foutiert sich um Gerichtsurteil Zwischen dem Verein Shiftmode am Hafen und dem Amt für Umwelt und Energie droht der Streit um Lärm und Bussen zu eskalieren. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 07.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Partys im Rheinhafen sorgen immer wieder für Unmut.



Martin Toengi

Thomas Brunner war fassungslos, als er im Juli einen Brief vom Amt für Umwelt und Energie (AUE) erhielt. Darin wurde er verwarnt und dazu aufgefordert, eine Busse über 200 Franken zu bezahlen. Ende Juni habe eine Bar auf dem Areal des Holzparks Klybeck und des Vereins Shiftmode, von dem Brunner der Präsident ist, die Lärmgrenzwerte überschritten. Doch ­anstatt den betreffenden Bar­betreiber zu bestrafen, schickte das Amt die Rechnung an Brunner.

Damit wiederholt sich die Geschichte von vor 2020, als Brunner regelmässig Bussen erhielt, weil Pächter und sogar Nachbarn des Areals am Hafen über die Stränge geschlagen ­haben sollen. Das AUE mit der Abteilung Lärmschutz betonte mehrfach, dass Shiftmode als Pächter des kantonseigenen Areals zu verantworten habe, was darauf passiert.

«Ich kann das einfach nicht verstehen»

Das war aber falsch. Brunner erhielt im April 2020 vor dem Basler Strafgericht insofern recht, als dieses feststellte, dass Brunner für Verstösse seiner Mieterschaft und der Nachbarschaft nicht zur Verantwortung gezogen werden könne. Das ­Gericht hielt fest, dass er alles Nötige unternommen hätte, damit die externen Betreiber die Regeln einhalten. Folglich könne ihm keine Schuld nachge­wiesen werden.

Macht es sich das AUE zu einfach? Nach jahrelangem Hin und Her zwischen Thomas Brunner und dem AUE war dies für den Kulturveranstalter ein wichtiger Sieg. Doch die Freude währte nur 16 Monate: Bis sich das AUE dem Urteil des Strafgerichts ­widersetzte und ihm wiederum eine Verwarnung ausstellte, obwohl er in besagter Nacht gemäss eigener Aussage in seinem Bett friedlich schlief. «Ich kann das einfach nicht verstehen», klagt Brunner verzweifelt.

«Das Urteil sagt es klipp und klar: Ich kann nicht für die Verstösse der anderen auf dem Areal belangt werden.»

Brunner hat das Gefühl, dass das AUE schlichtweg den einfachsten Weg wähle und auf jene Person zugeht, die am bekanntesten ist. «Sie machen sich gar nicht erst die Mühe, ­herauszufinden, wer gegen das Gesetz verstossen hat.»

Widersetzt sich das AUE dem Urteil des Strafgerichts?

Dabei sei es für die Polizei, die bei einer Meldung aus der Nachbarschaft jeweils ausrückt und das Fehlverhalten aufnimmt, ein Leichtes, die Verursacher genau zu eruieren. «Und ich bin überzeugt, dass das AUE genau weiss, wer gegen welche Regel verstossen hat, da alle hier auf dem Areal eine eigene Bau- und Betriebsbewilligung vom Kanton haben.»

Widersetzt sich also das AUE bewusst dem Urteil des Strafgerichts? Diese Frage der bz lässt Brigitte Meyer, Generalsekretärin des Departements für Wirtschaft, Umwelt und Soziales (WSU), unbeantwortet. Die Veranstaltung am 27. Juni des Club Patschifig, ein Mieter von Shiftmode, sei ohne Bewilligung durchgeführt worden, betont Meyer. Sie unterstreicht die Verantwortlichkeit des Shiftmode, da der Lärmverstoss auf seinem Areal passiert sei.

Erwartungen an den neuen SP-Regierungsrat

Der Verein Shiftmode bespielt im Auftrag des Regierungsrats die Zwischennutzung am Hafen. Weshalb ihm aber von Jahr zu Jahr die Lärmkontingente gekürzt werden, konnte laut Präsident Brunner noch niemand je transparent erklären. Zudem stört sich Brunner daran, dass das AUE den offiziellen Veranstaltern Lärmkontingente streiche, weil nebenan illegale Partys stattfinden. Zumindest diesen beiden Vorwürfen widerspricht WSU-Generalsekretärin Brigitte Meyer dezidiert. Illegale Partys würden seit 2020 nicht mehr den Lärmkontingenten der Veranstalter angerechnet.

Wie dem auch sei: Die Fronten zwischen dem Amt für Umwelt und Energie und Shiftmode verhärten sich. Dabei laufe es mit den Basler Behörden sonst sehr gut, lobt Thomas Brunner. «Wenn da mal ein Nein kommt, wird dies begründet, und dann ist es auch in Ordnung für mich. Meiner Ansicht nach sind Entscheide und deren Herleitung des AUE oftmals intransparent und nicht nachvollziehbar. Wir haben Kaspar Sutter als WSU-Vorsteher gewählt, damit sich für uns Kulturveranstalter endlich etwas ändert; beziehungsweise die Entscheide aus diesem Amt wieder nachvollziehbar werden.»

Matthias Nabholz, Leiter des Amts für Umwelt und Energie, lehnt derweil eine Interview­anfrage der bz ab. «Im Moment sehen wir keinen Bedarf, da bis auf wenige Ausnahmen die Zusammenarbeit mit den Veranstaltern gut funktioniert», lässt WSU-Generalsekretärin Brigitte Meyer ausrichten.