Ein neues Bistro für die Basler Hauptpost

Ein stylishes Bistro zur Zwischenbelebung der Basler Hauptpost Ein Gastrobetrieb soll die Hauptpost schon vor der Sanierung zu einem städtischen Treffpunkt über die Ladenöffnungszeiten hinaus machen. Die «Safran Zunft» steht in den Startlöchern. 14.03.2022, 05.00 Uhr

Im Durchgang von der Freien Strasse und der Gerbergassee soll die «Safran Zunft» eine Dependance betreiben. zvg

Die Umwandlung der ehemaligen Hauptpost zu einem städtischen Hotspot braucht Zeit und erfolgt in Etappen. Zu den übergeordneten Ideen der Architekten Herzog & de Meuron gehört etwa die ständige Öffnung des Durchgangs zwischen der Freien Strasse und der der Gerbergasse. Was derzeit noch eine Abstellfläche für Abfallcontainer ist, soll nun aber zuerst in der belebenden Zwischennutzung verbaut werden: mit einem Bistro.

Aus einer aktuellen Baupublikation geht hervor, wie das Projekt «Prohibito» aussehen könnte: Ein kühler, neonbeleuchteter Raum mit einer dominanten Theke und Sitzgelegenheit links und rechts davon auf einer tieferen und einer höheren Galerie.

Voraussichtlich wird das Lokal vom Pächter der «Safran Zunft» betrieben, die von der Gerbergasse her an den Postkomplex anschliesst. Deren Geschäftsführer Alexandre Kaden will dazu allerdings noch nicht Stellung beziehen. Im Baugesuch ist denn auch offengelassen, ob der Betrieb direkt unter der Bewilligung des Zunfthauses laufen soll oder ob das Konzept mit einer «neuen zeitlich befristeten Bewilligung» umgesetzt werden soll.

Groupe Oniro – ein neuer Player unter den Gastrounternehmen

Für Kaden wäre es ein weiterer Schritt, seine junge Gastrogruppe in Basel auszubauen. Bisher gehört neben der küchenerneuerten «Safran Zunft» das Restaurant Brauerei, das Breitebad Le Rhin Bleu sowie das Bistro Kunstmuseum dazu. Juristisch laufen die Betriebe noch eigenständig. Doch der Name der künftigen Holdingstruktur steht bereits fest. Alle vier Lokale gehörten nämlich zu einer Groupe Oniro. Dies sei griechisch und heisse Traum, sagt Kaden – was wohl programmatisch zu verstehen ist.

«Prohibito» wäre jedoch eher mit «verboten» zu übersetzen, was wiederum auf die Vergänglichkeit dieses Konzepts verweist: Denn als Zwischennutzung soll es die Hauptpost zwar zu einem städtischen Treffpunkt auch über die Ladenöffnungszeiten hinaus machen, doch selbst nicht Teil der neuen Attraktion sein.

Für Kaden dürfte das Lokal allerdings als Test taugen: Besteht er damit die Bewährungsprobe, ist er schon beinahe gesetzt als Betreiber der Rooftop-Bar, die von den Bauzeichnern als eigentliche architektonische Innovation bei der Sanierung des historischen Gebäudes aufs Dach gesetzt werden soll.

