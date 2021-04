Haus der elektronischen Künste Vom Vermessen und Kontrollieren der Welt: Die Kartografie im digitalen Zeitalter Das Haus der elektronischen Künste (HeK) fragt sich kritisch, wohin sich die Kartografie im digitalen Zeitalter entwickelt. Die Digitalisierung von Karten bietet viele Möglichkeiten. Doch einige davon können auch problematisch sein. Christoph Dieffenbacher

12.04.2021, 05.00 Uhr

Island Hopping mit der Datenbrille: Standbild aus «Primal Tourism» (2016). © Jakob Kudsk Steensen

Daumen und Zeigefinger stecken in einem Datenhandschuh, einer Erweiterung der entsprechenden VR-Brille – durch eine leichte Druckbewegung können sich Besucherinnen und Besucher sofort imaginär woandershin versetzen. Auf echtem Sand stehend, bewegen wir uns dann mit der nötigen Ausrüstung auf der südpazifischen Luxusferieninsel Bora Bora. Mit Hilfe künstlich berechneter Bilder und Töne fliegen wir von Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit. Werden überflutete Strände und verlassene Touristenresorts überflogen, geht es sogar in eine mögliche Zukunft nach dem Klimawandel.

«Primal Tourism» heisst die raumfüllende Installation des Dänen Jakob Kudsk Steensen in der laufenden Ausstellung im HeK, die sich mit der digitalen Darstellung der Welt befasst. Grundlage der künstlichen Insel bilden unzählige Daten, darunter Pläne, Satellitenbilder, Fotos, historische Dokumente und anderes mehr. Inzwischen haben sich die digitalen Technologien derart weiterentwickelt, dass unfassbar riesige Datensammlungen zusammengekommen sind. Trotzdem wurde die Erde lange kaum richtig vermessen: Erst kürzlich haben US-Forscher eine radikal neue, scheibenförmige Weltkarte vorgestellt; es sei die erste überhaupt, die mit nur wenigen Verzerrungen auskommt.

Datenmonopole und totale Überwachung

Zwei Aspekte möchte die Ausstellung miteinander verbinden, sagt Co-Kurator Boris Magrini: einerseits die sich sprunghaft entwickelnden digitalen Technologien mit ihren vielen neuen Möglichkeiten und anderseits die kritische Sicht darauf. Stichwörter dazu liefern die Gefahr von Datenmonopolen in grossen Firmen oder die totale Überwachung von Menschen. Magrini erwähnt auch die Bewegung des «Counter-mapping», die bereits einige Jahrzehnte alt ist: Für ihre Vertreter sind Kartensysteme nie neutrale und objektive Abbildungen der Welt, sondern immer Ausdruck von Interessen und Macht. Geografisches Wissen sei immer auch mit den wirtschaftlichen und politischen Absichten jener verbunden, die es finanzieren.

Die über ein Dutzend Installationen führen die digitale Weltvermessung jeweils aus distanzierter Sicht vor, wobei auch spielerische und verfremdende Ansätze deutlich werden. Augenfällig wird zum Beispiel, wie viele Satelliten sich dauernd über unseren Köpfen bewegen: Bei der Aufzeichnung ihrer Flugbahnen in Echtzeit füllt sich der Kartenausschnitt im Nu. Da begleitet man einen Postboten durch verzerrte Google-Earth-Bilder, oder man folgt einer Künstlergruppe in New York beim alternativen Stadtspaziergang im digitalen Raum eines Videospiels. Doch statt zu kämpfen, diskutieren die bewaffneten Protagonisten über Architektur, Geschichte und Stadtplanung.

Ein Supercomputer macht absurde Vorschläge

Einige Arbeiten setzen sich auch spekulativ mit der zukünftigen Kartografie auseinander und stellen ihre Wissenschaftlichkeit in Frage. So bewundert man einen Supercomputer, der mit einem hochkomplexen, aber undurchsichtigen Klima-Simulationsprogramm und Methoden des maschinellen Lernens arbeiten soll – doch seine Software liefert laufend absurde Vorschläge. Dass sich die technokratische Macht auch aufklärerisch nutzen lässt, legt eine andere Installation nahe, welche die Luftverschmutzung mit farbigen Punkten visualisiert: Die schädlichen Partikel wären normalerweise fürs Auge unsichtbar.

Karten und Daten prägen unser Wissen von der Welt. «Indem sie verborgene Realitäten, kaum sichtbare Entwicklungen und mögliche neue soziale Beziehungen aufdecken, ermöglichen uns die Künstler und Künstlerinnen, unsichtbare Welten zu entdecken», schreibt das Kuratorenteam zu Recht. Doch manchmal kommt jedes Vermessen zu spät, wie eine Installation über den bedrohten Białowieża-Nationalpark in Polen zeigt. Ein abgestorbener Baumstamm lässt sich nur noch digital rekonstruieren und mittels 3D-Drucker zu künstlichem Leben erwecken.

«Shaping the Invisible World», HeK, bis 23. Mai 2021. Geöffnet Mi–So, 12–18 Uhr. Infos und Begleitprogramm: www.hek.ch