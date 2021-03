Haus des Kaffees Die Kaffeemacher:innen ziehen ins Gundeli Foto: Lucia Hunziker Benjamin Hohlmann und sein Team wechseln den Fokus von der Gastronomie zur Dienstleistung. Dabei setzen sie auf digitale Reichweite und mehr Platz für Begegnung – nur so können sie der Pandemie trotzen. Helena Krauser 31.03.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Die Coronakrise traf die «Kaffeemacher:innen» aus Münchenstein mit voller Wucht. Nicht nur der Umsatz in den eigenen Cafés, dem Café Frühling und dem Café am Bahnhof SBB brach weg, auch die Zulieferung mit Kaffeebohnen aus der eigenen Rösterei reduzierte sich auf ein Minimum. Die Unternehmer beliefern viele Cafés, darunter das Unternehmen Mitte, das Klara, das Tibits am Bahnhof und einige mehr. Der Umsatz sank im ersten Coronamonat von 200'000 auf 40'000 Franken.

«Wir haben dann sofort losgelegt und so viel es geht online gemacht», erzählt Benjamin Hohlmann, Mitgründer der Kaffeemacher GmbH. Die Mitarbeitenden haben den Onlineshop ausgebaut und ein Schulungsvideo nach dem anderen gedreht. Die Strategie funktionierte, die Reichweite konnte wachsen und das Team hat sich trotz Pandemie vergrössert. Hohlmann:

«Unser Umsatz in der Gastronomie ist zwar um 40 Prozent eingebrochen. Mit der Weiterentwicklung unserer anderen Bereiche konnten wir als gesamtes Unternehmen am Ende aber dennoch wachsen.»

Zurück zu den Wurzeln

Das Wachstum und der Wunsch, mehr auf die digitalen Kanäle zu setzen, führte die Kaffeemacher:innen dann zum Entschluss, zurück nach Basel zu ziehen. In der Stadt hat die Geschichte der Kaffeemacher:innen begonnen. Noch als Gesellschafter des Unternehmen Mitte hat Hohlmann 2013 gemeinsam mit der Wirtin Nadia Funes das Café Frühling an der Klybeckstrasse eröffnet. Gleich neben dem Café entstand im selben Jahr die Kaffeeakademie der Kaffeemacher:innen. Drei Jahre später trennte sich Hohlmann vom Unternehmen Mitte und gründete gemeinsam mit seinem Bruder Felix Hohlmann die Kaffeemacher GmbH.

Kein Interesse an Verbindung mit Unternehmen Mitte

Benjamin Hohlmann hat kurz nach den ersten Medienberichten über die Vorwürfe wegen sexueller Belästigung im Unternehmen Mitte ein Statement auf Linkedin publiziert. Darin schilderte er seine Fassungslosigkeit und seine Wut gegenüber dem Umgang der aktuellen Geschäftsleitung mit dem Vorfall. «Die Ereignisse haben mich angesichts der Zeit und Energie, die ich jahrelang in das Unternehmen Mitte gesteckt habe, persönlich getroffen», sagt er. Daran, sich wieder mit der «Mitte» zu verbinden, denke er allerdings nicht:

«Wir sind ganz bewusst ein eigenes Unternehmen geworden, mit eigenen Werten.»

Aus dem ehemaligen Tanzstudio wird eine Kaffeeakademie

Im ehemaligen Tanzstudio wird bald Kaffee gebrüht. Foto: zVg

Im Gundeli an der Güterstrasse 140 fanden die Kaffeemacher:innen in den ehemaligen Räumen der Stiftung Schule und Beruf die geeignete Location für ihre Pläne. Auf 671 Quadratmetern soll hier ein «Haus des Kaffees» entstehen. Das Herzstück bildet das grosse ehemalige Tanzstudio. Hier trainierte einst Othella Dallas, die «Grand Old Lady des Jazz». In dem grossen hellen Raum sollen die Schulungen stattfinden. Die Dozierenden der Kaffeeakademie unterrichten private und professionelle Kaffeeinteressierte in der Kunst des Kaffeeröstens, des Zubereitens und der Latte Art.

In den alten Backsteinkamin wird ein neuer gebaut. So kann er wieder genutzt werden. Foto: zVg

Die neuen Räumlichkeiten befinden sich in einem Hinterhof. Man erreicht ihn von der Güterstrasse her durch einen Torbogen. Über dem Gebäude ist ein hoher Backsteinkamin zu sehen. «Das Haus war wohl vor vierzig Jahren auch schon eine Rösterei», berichtet Hohlmann von Erzählungen aus der Nachbarschaft. Den Kamin wollen die Kaffeemacher:innen modernisieren und wieder nutzen. «Damit knüpfen wir an die Tradition des Hauses an.» Ein neues Café wird es an der Güterstrasse allerdings nicht geben.

Der Blick in den Hinterhof an der Güterstrasse 140. Foto: Martin Zeller

Ein Co-Working-Filmstudio für Livestreams

Ausserdem soll in dem «Haus des Kaffees» ein professionelles Filmstudio entstehen. Mit mehr Onlinekursen und Livestreams wollen die Unternehmer ihre Reichweite noch weiter vergrössern, die Kaffee-Community vernetzen und neue Abnehmer für den eigenen Kaffee finden. Das Studio soll ausserdem auch für andere Startups zur Verfügung stehen.

Neben dem Bestreben, in der digitalen Welt Fuss zu fassen, bezeichnet Hohlmann das neue Haus auch als physischen «Community-Ort für Kaffeemenschen»:

«Wir sind dann ganz nah beim Bahnhof, man kann uns also sehr einfach besuchen und an Degustationen und Kursen teilnehmen.»

Die Baueingabe ist bereits gemacht. Die Renovationen sollen im Sommer über die Bühne gehen. Mit dem Start des Betriebs rechnet Hohlmann im November oder Dezember.