Heilig's Blechle! Wolfgang Gangl fährt jetzt mehr Velo, anstatt Trompeten zu flicken 50 Jahre lang hat der Österreicher Wolfgang Gangl allerhand Blechblasinstrumente repariert, für Guggenmusiken und für Vollprofis. Vor vier Jahren rettete er die Basler Filiale des Musikgeschäfts Hug. Jetzt geht er in Pension. Stefan Schuppli 06.05.2021, 05.00 Uhr

Wolfgang Gangl, legendärer Blechinstrumentenbauer und Reparateur bei Musik Hug, geht in Pension. Roland Schmid/BLZ

Wolfgang Gangl geht. Er geht in Pension – nach ununterbrochenen 50 Jahren als Reparaturspezialist für Trompeten, Hörner, Posaunen, Tuben aller Klangfarben und Formen. In Basel ist der Gangl schon fast eine Legende. 38 Jahre war er hier für Musik Hug tätig, die meiste Zeit an der Freien Strasse, die vergangenen drei Jahre in Allschwil, nahe der Endstation des Achtertrams.

Gangl geht ganz gern, eigentlich. Denn er hat sich zum Ziel gesetzt, nach diesen 50 Jahren im Beruf mit 65 zu gehen. Aber «der Hug» ist seine Heimat geworden, er schätzt das Team hier.

«Die Zeit hat uns zusammengeschweisst»,

sagt er. Eine besonders lange Vergangenheit verbindet ihn mit seinem Kollegen Thierry Fiegenwald, dem Spezialisten für Holzblasinstrumente, der bei Hug ähnlich viele Dienstjahre auf dem Buckel hat wie Gangl.

«Wir hatten die Chance, vor 37 Jahren an der Freien Strasse zusammen eine neue Werkstatt einzurichten. Bald hatten wir einen guten Namen. Wir verstanden uns immer glänzend, manchmal sogar wortlos.» Gangls Nachfolger wird Lothar Bächle, bei Hug bereits bestens eingeführt.

Gemischte Kundschaft

Gangls Kundschaft war bunt gemischt. Hier trafen sich Laien wie Profis, alle mit den unterschiedlichsten Ansprüchen. Eine grosse Gemeinde waren die Guggenmusiken. «Ich habe da die absonderlichsten Wünsche erfüllt, besonders in meinen frühen Jahren. Einmal wollte ein Guggenmusiker eine Trompete mit drei Schallstücken. Oder eine Schneckentrompete. Wichtig war immer, dass die Leute zufrieden waren.»

Profis wiederum verlangen beste Qualität, «und ich war dazu da, das Letzte aus einem Instrument herauszukitzeln. Beispielsweise mit einem konischen Mundrohr oder einem Stimmzug in spezieller Form oder aus speziellem Material».

Wenn Flügelhörner fliegen

Zu seinem Kerngeschäft gehörten Reparaturen, auch Notfälle. Einmal, so berichtet er, stürmte ein verzweifelter Band-Musiker von Bruce Springsteen in die Werkstatt. Sein Flügelhorn flog bei einer Probe vor dem Konzert auf den Boden. Blechschaden, Ventilklemmer. Nach ein paar Stunden war das Instrument repariert – und Gangl war beschenkt mit einem Konzertticket für den Abend, inklusive Backstage-Pass.

So machte die Lieferbereitschaft von Hug bald auch in internationalen Profikreisen die Runde. Musiker kamen auf Tourneen rasch bei Hug vorbei und liessen ihre Instrumente überholen.

Eine verbeulte Trompete

Wie kam Gangl zu seinem Beruf? Als Bub interessierte sich Wolfi für den Musikverein im Dorf St.Peter, Freiburg i.Br. Dort war er aufgewachsen. Doch das Instrument, das ihm der erste Trompeter in die Hand drückte, war immer wieder defekt. «Es war mehr in der Werkstatt als zu Hause. Aber so lernte ich diesen Beruf kennen. Ich durfte in den Sommerferien schnuppern und später eine reguläre Lehre in Freiburg antreten.»

Seine schwierigste Zeit erlebte Gangl 2016, als Musik Hug die Basler Filiale schliessen wollte.

«Wir hatten die Kündigung erhalten. Es war unser Tiefpunkt.»

Doch viele namhafte Kunden solidarisierten sich mit der Hug-Truppe und schrieben E-Mails an die Geschäftsleitung.

Hug-Filiale gerettet

Gangl setzte sich mit drei weiteren langjährigen Mitarbeitern zusammen und entwickelte im Rahmen des Kündigungsverfahrens einen Business-Plan. Dieser beinhaltete eine Verkleinerung und eine Verlagerung des Geschäfts. Ausserdem sollte die Firma Piano Eckenstein, die schon lange zu Hug gehörte, ins selbe Haus ziehen.

Der Vorschlag wurde von der Geschäftsleitung und den Banken genehmigt. Im Oktober 2017 wurde Musik Hug an den Luzerner Adrian Lohri verkauft. Hug wird zurzeit mit Lohris Firma Musikpunkt fusioniert; sie sind jetzt Schweizer Marktführer.

Sicherlich wird Gangl jetzt wieder mehr radfahren, genauer: noch mehr Rad fahren. Denn er ist täglich mit dem Velo von Lörrach nach Allschwil gefahren.

«6000 Kilometer kamen da pro Jahr zusammen»,

hat er ausgerechnet. In seinen Ferien war er schon von Freiburg nach Barcelona oder nach Sizilien geradelt.

Ja, und schliesslich wird er wieder dort landen, wo er angefangen hatte: beim Trompetenspiel. Wahrscheinlich mit einem erstklassigen Instrument. Und nicht mit einer Giesskanne.