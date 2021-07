Heisses Wasser gesucht Geothermie wieder im Aufwind: IWB planen Messungen in Basel und im Baselbiet Vor über 14 Jahren kam es in Basel wegen Erdbohrungen zu Erschütterungen. Ähnliches passierte auch im Elsass. Dennoch treiben Energiedienstleister im Dreiländereck die Geothermieprojekte voran. Peter Schenk 20.07.2021, 05.00 Uhr

Bohrturm auf dem Areal des IWB-Werkhofs Kleinhüningen: Am Dienstag, 16. Januar 2007, wurde um 01.09 Uhr ein Erdbeben mit der Stärke 3,2 neben dem Bohrloch registriert. Keystone

Es ist und bleibt ein heisses Thema. Spricht man in Basel von Geothermie, denken viele an die unsäglichen Erfahrungen mit dem Projekt Deep Heat Mining in Kleinhüningen, durch das es ab Ende 2006 mehrmals zu Erdbeben gekommen war. Das Vorhaben wurde gestoppt.

Nun aber wollen die Industriellen Werke Basel (IWB) mit einer neuen Messkampagne in Teilen Basels, des Baselbiets und im angrenzenden Deutschland nach heissem Wasser im Untergrund suchen, das man für Fernwärme nutzen könnte. Anlass sind die Messungen, die für Anfang 2022 in Riehen geplant sind. Dort heizen bereits 9000 Einwohnerinnen und Einwohner mit Erdwärme. Seit nunmehr 27 Jahren funktioniert das ohne Probleme. Jetzt soll dort mit einer neuen Bohrung weiteres heisses Wasser erschlossen werden, durch das ab 2026 zusätzlich 4000 Personen mit Erdwärme beliefert werden sollen. Die Kosten dafür betragen 20 Millionen Franken.

Gemeinden zeigen Interesse

So weit wie der Wärmeverbund Riehen (WVR) mit ihrer zweiten Geothermieanlage sind die IWB mit ihrem «eigenen Projekt», wie es in einer Medienmitteilung des Wärmeverbunds kurz vorgestellt wird, noch lange nicht. Derzeit laufen laut IWB-Sprecher Erik Rummer erste Gespräche mit Gemeinden, wo es wegen der Nähe zu Riehen auch heisses Wasser in der Tiefe geben könnte. «Da wegen der Sommerferien noch nicht alle Informationsanlässe stattgefunden haben, kann ich noch nicht sagen, um welche es sich handelt», teilt Rummer mit. Erste Kontakte hätten aber gezeigt, dass bei den Gemeinden Interesse für das Projekt da sei.

In Riehen wird seit 1994 aus 1500 Meter Tiefe 65 Grad heisses Wasser gefördert (rot), zum Heizen genutzt und durch ein zweites Bohrloch (blau) wieder in die Tiefe geleitet. Grafik: zvg

Als Aktionär sind die IWB auch am Wärmeverbund Riehen beteiligt.

«Wir wollen die Wärmeproduktion aus erneuerbaren Energien steigern. Wenn rund um Riehen nach weiterem heissen Wasser gesucht wird, macht es Sinn, den Perimeter auszuweiten»,

erklärt Rummer weiter. Bei den sogenannten seismischen Mischungen wird der Untergrund durch Fahrzeuge in Schwingungen versetzt und die erhaltenen Signale ausgewertet.

Wo genau und wann die Messkampagne stattfinden soll, steht noch nicht fest. «Wir werden auf jeden Fall die Bevölkerung informieren, wenn Ort und Zeit geplant sind», so Rummer. Wie beim Projekt in Riehen werde der Prozess von der unabhängigen Stiftung Risiko-Dialog begleitet.

90 bis 100 Grad heisses Wasser gesucht

Die IWB sind nicht die Einzigen, die sich wieder an das heikle Thema Geothermie wagen. In Südbaden hat der Energiekonzern Badenova von Mitte bis Ende Mai auf der Suche nach heissem Wasser auf einer Fläche von knapp 320 Quadratkilometern mit einem Helikopter die Stärke des Erdmagnetfeldes messen lassen. Derzeit werden diese Messungen von Fachleuten ausgewertet und weitere erhoben.

Betroffen war ein Gebiet von 19 Kommunen, das zwischen Breisach, Freiburg und Müllheim im Markgräflerland liegt. Laut der «Badischen Zeitung» soll im Herbst klar sein, welche fünf bis sechs Gemeinden für weitere Untersuchungen übrig bleiben. Gesucht wird 90 bis 100 Grad heisses Wasser, mögliche Kosten sind 50 Millionen Euro und eine Inbetriebnahme wäre für 2025 oder 2026 denkbar.

Elsass stoppt Geothermieprojekte

Die neuen Messkampagnen im Raum Basel und in Südbaden kommen zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Als Vorbild für die Nutzung der Geothermie gilt am Oberrhein oft das Nordelsass, wo zwei Geothermieanlagen ohne Probleme laufen und vier weitere genehmigt waren. Ende 2020 aber hat die unterelsässische Präfektur drei Vorhaben vorerst ausgesetzt und die schon weit fortgeschrittene Anlage von Vendenheim nördlich von Strassburg auf dem Gelände einer ehemaligen Raffinerie ganz gestoppt.

Grund waren wie damals in Basel Erdbeben, die auf der Richterskala Werte bis 3,6 erreichten. Anfang Juli gab es im Nordelsass sogar ein Beben von 3,9 – ein Wert, der über dem vom Dezember 2006 von Basel von 3,4 auf der Richterskala lag.

IWB wie Badenova betonen, dass ihre Projekte mit denen von Strassburg oder Deep Heat Mining von Basel nicht zu vergleichen sind.

«In Basel wie Strassburg lag der Fokus auf hohen Temperaturen von 200 Grad bis 250 Grad. Dabei wurde in den Felsen gebohrt mit dem Risiko, dass es seismische Bewegungen gab, die dann Schäden verursacht haben»,

erklärt Yvonne Schweickhardt, Mediensprecherin von Badenova. Tatsächlich wurde im Nordelsass in 5000 Meter Tiefe Wasser in den trockenen heissen Untergrund gepresst, um wie in Basel den Untergrund für die Zirkulation von Wasser aufzubrechen.

IWB versprechen «sanften Kreislauf»

Bei dem IWB-Projekt hingegen geht es darum, bereits heisses Wasser aus einer Tiefe von maximal 1500 bis 2000 Metern zu fördern. «Dabei verändern wir die Struktur des Untergrundes nicht. Wir wollen nur das vorhandene heisse Wasser nutzen», betont Rummer. Ohne Veränderungen im Untergrund entstehe so ein sanfter Kreislauf.

Tatsächlich funktioniert auch die bestehende Geothermieanlage von Riehen so, dass durch ein erstes Bohrloch heisses Wasser gepumpt wird, das nach dem Nutzen fürs Heizen durch ein zweites Bohrloch wieder in den Untergrund befördert wird. Das 65 Grad heisse Wasser kommt aus 1500 Metern.