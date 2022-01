Heizen mit Erdwärme «Das ist eine Riesenchance»: Der Untergrund rund um Basel wird nach heissem Wasser abgesucht Mit einer grossen Messkampagne wollen die IWB klären, ob neben Riehen auch woanders Geothermie nutzbar ist. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Region Basel nehmen es gelassen. Peter Schenk Jetzt kommentieren 18.01.2022, 15.16 Uhr

Die gestrichelte Linie zeigt, wo überall gemessen wird, dunkelrot sind die bebauten Ortsteile. zvg IWB

Felix Bussmann, Geologe der Firma Geotest, zeigte sich begeistert: «Das ist eine Riesenchance. Wir erhalten ein 3D-Abbild des Untergrundes – das ist wie ein Röntgenbild.» Im Rahmen einer grossen Messkampagne, bei der auf einer Fläche von 43 Quadratkilometern im Raum Basel ab Ende Woche 9000 Geometer genannte Messgeräte ausgebracht werden, wird nach heissem Wasser im Untergrund gesucht.

Betroffen davon sind grosse Teile Basels, Grenzach-Wyhlen, Riehen, Birsfelden, Münchenstein und Muttenz. Derzeit werden dort 13’000 Vibrationspunkte markiert. Alle 20 Meter werden vom 3. bis 19. Februar Camions diese anfahren und dort 60 Sekunden lang den Boden rütteln.

Es soll sich anfühlen wie die Vorbeifahrt eines Trams. Mit Hilfe der Geometer, die in den Boden gesteckt werden und fünf Wochen vor Ort bleiben, werden die in den Boden geleiteten Reflexionen aufgezeichnet.

20 Personen bei Informationsanlass in Grenzach-Wyhlen, nur fünf in Birsfelden

Initiiert wurde die Kampagne von den IWB (Industrielle Werke Basel), die dazu, moderiert von der unabhängigen Stiftung Risiko Dialog, bis zum 25. Januar Informationsanlässe für die Bevölkerung durchführt. Am Montagabend fand in Birsfelden der erste in der Schweiz statt, bei der sich auch der zitierte Geologe äusserte. Die Sorgen der Bevölkerung scheinen sich sehr im Rahmen zu halten. Nahmen letzte Woche in Grenzach-Wyhlen noch rund 20 Personen am Anlass teil, fanden in Birsfelden gerade fünf den Weg in die Aula der Rheinparkschule.

Ein Ehepaar aus Riehen, das ein Grundstück beim Schlipf in Riehen besitzt, sorgte sich, weil die Mess-Camions deutlich mehr als die dort erlaubten drei Tonnen wiegen. Bussmann konnte sie beruhigen: Beim Schlipf wird deshalb nicht gemessen. Eine Teilnehmerin fragte, was für Auswirkungen die Entnahme heissen Wassers aus dem Untergrund haben würde und wie viel Energie das Hochpumpen benötigen würde.

Die Antwort: Das Wasser sickere beständig vom Dinkelberg nach und werde in 1,5 Kilometer Tiefe auf 67 Grad erhitzt. Für das Hochpumpen benötige man lediglich ein Zwanzigstel der gewonnenen Energie.

In Riehen wird Erdwärme schon seit 1994 ohne Probleme genutzt

Die Gelassenheit der Bevölkerung dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass Geothermie in Riehen seit 1994 ohne Probleme genutzt wird. 9000 Einwohnerinnen und Einwohner heizen bereits mit Erdwärme, nun sollen mit Hilfe einer zweiten Bohrung 4000 dazu kommen.

Die Messgeräte der IWB. Peter Schenk

Im Unterschied zu dem gescheiterten Basler Geothermieprojekt «Deep Heat Mining» wird in Riehen kein Wasser mit hohem Druck bis in eine Tiefe von 5000 Metern verpresst, sondern in 1500 Meter Tiefe vorhandenes warmes Wasser angezapft. Ende 2006 hatte es wegen der Verpressung deutlich spürbare Erdbeben gegeben.

Mit Hilfe der Messungen wollen die IWB klären, ob die Geothermie auch in der Stadt Basel genutzt werden kann. Laut Thomas Schaal, Projektleiter Energieverbände IWB, dauert die Auswertung der Messungen ein Jahr, eine Bohrung könnte 2023/2024 gemacht werden, der Anlagebau 2025/2026 erfolgen – Fertigstellung in fünf Jahren 2027. Im Baselbiet ist die Nutzung von Geothermie derzeit laut Adrian Auckenthaler vom Amt für Umweltschutz und Energie – Baselland, der auch anwesend war, nicht geplant.

Über 80 Prozent einverstanden mit Messkampagne

Für die Ausbringung der Messgeräte mussten die IWB die Landeigentümerinnen und -eigentümer um Erlaubnis bitten. Über 80 Prozent waren einverstanden; dies sei ein guter Wert.

Mit den Messungen soll laut Bussmann das Potenzial für Geothermie abgeklärt werden – die Voraussetzung, dass das Bundesamt für Energie sich an den erheblichen Kosten für Bohrungen, die mehrere Millionen Franken betragen, beteiligt. Ein Restrisiko für Erdbeben bleibe bestehen, diese aber sollten nicht spürbar sein.

