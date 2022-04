Neubad und Brunderholz: Der Basler Boom bei Erdwärmebohrungen

Heizung Basel wird durchlöchert: Der Boom der Erdwärmebohrungen Die Nachfrage nach Erdwärmepumpen boomt. Vor allem Gesuche aus dem Neubad und vom Bruderholz häufen sich. Wer im Stadtkanton etwas auf sich hält, bohrt ein Loch in die Erde. Christian Mensch Jetzt kommentieren 11.04.2022, 05.00 Uhr

Einsatz mit schwerem Gerät: Mobile Bohreinrichtungen für die Installation von Erdwärmesonden. Gaetan Bally / KEYSTONE

Man muss es sich auch leisten können. Zahlreiche Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer in Basel-Stadt verabschieden sich von ihrer fossil befeuerten Heizanlage, indem sie auf Erdwärme setzen und tiefe Sonden ins Erdreich treiben.

Alleine in der vergangenen Woche wurden sechs neue Gesuche für die Bohrung von Erdsonden eingereicht. Insgesamt 32 Begehren werden derzeit vom Bauinspektorat geprüft, 34 wurden in den ersten drei Monaten des Jahres schon bewilligt. Hält der Trend an, dürfte sich die Anzahl neuer Anlagen gegenüber dem Zuwachs des Vorjahres knapp verdoppeln.

Gerade im einfamilienhausreichen Neubad-Quartier und auf dem Bruderholz sind die Anlagen dicht gesät und häufen sich die Gesuche. Dem Kanton kommen die Privatinitiativen gelegen: In den beiden Stadtquartieren liefern die Industriellen Werke Basel (IWB) keine Fernwärme und werden dies trotz des 460 Millionen Franken teuren Ausbaus des Netzes auch künftig nicht leisten.

Vom Bruderholz in 170 Meter Tiefe

Auch der BLKB-Chef John Häfelfinger setzt auf Wärme aus dem Untergrund, wie aus einem einsehbaren Gesuch hervorgeht. Das geologische Gutachten für die zwei geplanten Sonden auf der Privatparzelle auf dem Bruderholz zeigt den Aufwand, der nötig ist. Die Löcher müssen eine Tiefe von 170 Metern erreichen. Pro Meter wird mit Kosten zwischen 70 und 100 Franken gerechnet.

Aufgrund von Bohrungen in der Nachbarschaft sind zumindest Abfolge und Mächtigkeit der geologischen Schichten bekannt. Auch, dass «schlecht standfeste Lagen» angetroffen werden, die einen Bohrlocheinsturz begünstigen oder den Einbau einer Sonde verhindern könnten.

Es gelte gemäss Gutachten zudem zu berücksichtigen, dass in der 350 Meter entfernten Wolfsschlucht eine Schutzzone um eine Quellfassung besteht. Oder dass sich in 500 Meter eine Quellstube befindet, von der aus die Kunsteisbahn Margarethen ihr Wasser für die Eisproduktion bezieht. Dass dieses bei der Bohrung durch Feinpartikel getrübt werde, sei nicht vollständig auszuschliessen.

Grossanlagen bei Neubauten

Ein Blick in das Bohrkataster zeigt, dass Investoren auch bei neuen Grossüberbauungen zunehmend auf Erdwärme setzen. So wurden in einer Wohnüberbauung im Gellert insgesamt über 120 Sonden gesetzt. Auch unter dem Bässlergut entziehen unzählige Sonden der Erde Wärme. Der Neubau des Staatsarchivs und des Naturhistorischen Museums erwärmt sich ebenfalls auf dem Untergrund. Und schliesslich sind auf Industriearealen wie dem Rosental oder dem Klybeck zahlreiche Bohrungen geplant.

Nach aktueller Zählung sind auf städtischem Gebiet 730 Anlagen mit Wärmepumpen im Einsatz – noch ein Klacks gegenüber den 12'000 mit Öl oder Gas betriebenen Anlagen. Nur für Erdsonden muss ein Baugesuch gestellt werden. Wärmepumpen, die ihre Energie der Luft entziehen, sind nicht bewilligungspflichtig. Sie sind allerdings mit einem Lärmschutznachweis meldepflichtig, wenn sie im Freien aufgestellt werden.

Vereinzelte Lärmklagen

165 solcher Outdoor-Anlagen sind auf Stadtgebiet gemeldet. Alleine 24 kamen im Verlauf dieses Jahres dazu. Gerade wer sich an kalten Winterabenden in einem ruhigen Quartier aufhält, kann es vielfach brummen hören. In den vergangenen Monaten seien vereinzelt Lärmklagen beim Amt für Umwelt und Energie (AUE) eingegangen, erklärt die Behörde auf Anfrage. Es habe sich aber gezeigt, dass die erhöhten Emissionen vorwiegend mit falschen Geräteeinstellungen verbunden seien.

Die Umstellung der Heizsysteme scheint mehrfach opportun. Es entspricht den Vorgaben des Basler Energiegesetzes, mit dem aus Klimaschutzgründen den Ausstieg aus fossilen Treibstoffen forciert wird. Und es gilt als mögliche Reaktion, um den steigenenden Energiepreisen und dem Embargo von russischem Gas zu entgehen. Trotz stattlicher Subventionierung bleibt die Umstellung jedoch ein finanzieller Mehraufwand, den sich die Hauseigentümerinnen und -eigentümer zunächst auch müssen leisten können. Im Neubad und auf dem Bruderholz scheint die Rechnung aufzugehen.

