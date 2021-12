Heldin des Corona-Alltags Contact-Tracerin Salome Vidensky: Sie berät Menschen, die an Corona erkrankt sind Die 27-Jährige ist Teil des Contact-Tracing-Teams des Kantons Basel-Stadt. Wer von ihr einen Anruf erhält, wurde kürzlich positiv auf das Coronavirus getestet. Dabei fragt sie nicht nur nach den Lebensumständen, sondern hat auch ein offenes Ohr für die Patientinnen und Patienten. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

Salome Vidensky findet ihren Job beim Contact-Tracing des Kantons Basel-Stadt «sinnvoll und wichtig». Juri Junkov

Ein wenig fühlt es sich im Büro im Herzen von Basel an wie in einem Callcenter. Doch Salome Vidensky und ihre Kolleginnen und Kollegen wollen dem Gegenüber am Telefon nichts verkaufen. Sie rufen Menschen im Stadtkanton an, um sich nach deren Gesundheit zu erkundigen. Die Personen auf der anderen Seite der Leitung wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Das Team des Contact-Tracings hat in Zeiten hoher Fallzahlen viel zu tun.

Als Salome Vidensky im August dieses Jahres mit ihrer neuen Tätigkeit anfing, war es deutlich ruhiger. Die 27-Jährige kommt eigentlich aus der Gastronomie. «Die lange Zwangsschliessung unseres Lokals brachte mich dazu, mich umzuorientieren», sagt sie.

«Wir mussten damals die Massnahmen des Bundes umsetzen. Hier habe ich einen Einblick in einen anderen Bereich der Pandemie.»

Aus Spass hat sie sich jedoch nicht entschieden, für den Kanton Basel-Stadt zu arbeiten: «Es ist sinnvoll und wichtig, was wir machen.»

Das Contact-Tracing hat zum Ziel, Kontaktpersonen zu eruieren, um so schnellstmöglich Infektionsketten zu unterbrechen. Vidensky befindet sich derzeit innerhalb des Teams mit rund 130 Mitarbeitenden in einer Gruppe, in der sie Coronapatienten anruft und befragt. Das sogenannte Backward-Tracing wiederum, bei dem mit der betroffenen Person sämtliche Anlässe der vergangenen Wochen durchgegangen werden, übernimmt eine andere Gruppe innerhalb des Teams.

Das Contact-Tracing-Team erhält viele positive Rückmeldungen

Gerade klingelt irgendwo das Smartphone einer jungen Frau, die einen Anruf von Salome Vidensky erhält. «Ich melde mich bei Ihnen, da sie positiv auf das Coronavirus getestet wurden.» Die Contact-Tracerin stellt Fragen zu den Lebensumständen der Patientin, erkundigt sich nach ihrem Wohlergehen und erklärt ihr, dass sie noch bis zum 3. Januar in Isolation bleiben müsse. «Vor zwei Tagen hatte ich Schüttelfrost, Kopfweh und Halsschmerzen. Jetzt geht es mir wieder gut», gibt die Angerufene zu Protokoll. Auf die Frage, ob sie genug Lebensmittel zu Hause habe, sagt sie: «Ja, ich bin eingedeckt.»

Alle Coronafälle von Menschen, die in Basel-Stadt wohnen, gelangen zu den Mitarbeitenden des Contact-Tracings. «Ich habe festgestellt, dass die meisten Personen ein soziales Umfeld haben, das sich um sie kümmert», erzählt Vidensky. Habe sie Coronapatienten am Telefon, denen es hörbar sehr schlecht gehe oder die über starke Beschwerden klagen, wende sie sich an die Ärzte im Contact-Tracing-Team. Sie sagt:

«Gewisse Schicksale gehen mir nahe und lassen mich auch nach Feierabend nicht los. Wir erhalten aber auch viele positive Rückmeldungen von Menschen, die uns dafür danken, dass wir sie durch die schwere Zeit begleitet haben.»

Mit vielen Patientinnen und Patienten steht das Team über einen längeren Zeitraum in Kontakt.

Trotz der herausfordernden Telefonate herrscht im Büro eine lockere Atmosphäre. Die Contact-Tracerinnen und Contact-Tracer haben die unterschiedlichsten beruflichen Hintergründe. Auch ein Zivilschutzleistender befindet sich unter ihnen. Für Salome Vidensky naht nach rund 30 Anrufen das Ende des Arbeitstags. Nach den Erfahrungen der vergangenen Monate hat sie vor, die Gastronomie ganz hinter sich zu lassen. Sie strebt einen Beruf an, bei dem sie Menschen beraten kann.

