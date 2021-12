Heldin des Corona-Alltags Kassenmitarbeiterin bei der Migros: «Das Lächeln ist nur noch in den Augen sichtbar» Seit sie 15 ist, arbeitet Amelie Beil bei der Migros – aktuell in der Filiale in Füllinsdorf. Einen anderen Beruf wünscht sie sich nicht – aber in gewissen Situationen mehr Verständnis der Kundschaft. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

Amelie Beil ist Teamleiterin der Kassenmitarbeitenden in der Migros Schönthal in Füllinsdorf. Nicole Nars-Zimmer

Jeden Tag pendelt Amelie Beil vom elsässischen Attenschwiller nach Füllinsdorf in die frisch sanierte Migros-Filiale Schönthal. Seit anderthalb Jahren ist die 35-Jährige dort Teamleiterin der Kassenmitarbeitenden.

15-jährig hatte Beil ihren ersten Job bei der Migros – damals noch, um sich samstags etwas zur Schule, die sie in Frankreich absolvierte, dazuzuverdienen. Weshalb es sie über die Grenze zum Schweizer Supermarkt gezogen hat? «Weil meine Eltern beide bei Migros arbeiteten», erzählt sie und lacht. Nun, fast 20 Jahre später, ist ihr klar: Den Job will sie nicht mehr aufgeben.

«Ich habe auch schon in anderen Abteilungen gearbeitet», sagt Beil, «aber die Kasse gefällt mir am besten.» Sie brauche den Kontakt zu anderen Menschen.

Auseinandersetzungen wegen Masken gibt es wenige

Es ist insbesondere der Kundenkontakt, der sich in Beils Alltag wegen Corona stark verändert hat. «Man sieht das Lächeln nicht mehr», so Beil, «nur noch in den Augen.» Was die Maskenpflicht ebenfalls mit sich brachte: Kundinnen und Kunden, die ihre Maske falsch oder gar nicht tragen. Das sei nicht nur am Anfang der Pandemie so gewesen, sondern komme auch heute noch vor. Beil: «Wir weisen sie dann darauf hin, dass sie bitte eine Maske anziehen sollen. Die meisten haben kein Problem damit.»

Nur einmal sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen. «Das ist zum Glück die Ausnahme», sagt die Teamleiterin. Grösstenteils habe die Kundschaft Verständnis für die Situation – und die Arbeit, die das Team leistet. «An Weihnachten gibt es manchmal Kunden, die uns Schokolade oder kleine Geschenke bringen, das freut uns natürlich immer.» Letztes Jahr habe sie aber einen Kunden angetroffen, der sich einfach nur bei ihr bedankt habe. «Dafür, dass ich zur Arbeit komme», erzählt sie. «Das hat mir unglaublich viel bedeutet.»

Denn besonders um die Weihnachtszeit geht es im Supermarkt streng zu und her. Sonntagsverkäufe, Cumulus-Angebote und die neu sanierte Filiale locken die Kundschaft, die teils selber im Vorweihnachtsstress steckt, ins Geschäft. Aber egal, wie hektisch es wird: «Die Kunden sollen das nicht merken», betont Beil. Auch, wenn mal böse Worte fallen: «Freundlich bleiben, ruhig bleiben und nach einer Lösung suchen» ist ihre Devise. In Füllinsdorf gebe es aber kaum Probleme. Beil erzählt von Stadt-Filialen, in denen sie zuvor gearbeitet hat. «Im Schönthal sind die Menschen einfach unglaublich lieb», vergleicht sie.

Sie kann nicht alles beeinflussen

Was sie sich aber wünsche, dass die Einkaufenden über ihren Beruf wüssten, ist, dass sie auf gewisse Situationen keinen Einfluss hat. Beispielsweise, wenn die Schlange vor einer Kasse zu lang wird und sie zu hören kriegt, man solle doch weitere Kassen öffnen. «Am liebsten hätte ich natürlich alle sechs Kassen besetzt und zwei Mitarbeitende am Self-Checkout», sagt sie. Das sei aus verschiedensten Gründen nicht immer möglich.

Wenn die 35-Jährige nach der Arbeit zurück ins Elsass pendelt, wartet dort Haus und Familie auf sie. «Ich habe vier Kinder, langweilig wird es also nie», sagt sie und lacht. Ob das Migros-Fieber in die nächste Generation geht, ist noch nicht klar. «Aber mein Grosser, der Elfjährige, will sicher auch bald nebenbei sein eigenes Geld verdienen», sagt Beil und lächelt.

