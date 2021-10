IV Basel-Stadt kürzt querschnittgelähmter Frau die Gelder

Hilflosenentschädigung Basler IV kürzt querschnittsgelähmter Frau massiv die Unterstützung – plötzlich soll sie alles wieder können Seit sie vergangenes Jahr von einem umfallenden Baum getroffen wurde, sitzt Sylvia Grossenbacher im Rollstuhl. Obwohl auf den ersten Blick klar ist, dass sie bei vielen Dingen weiter die Hilfe ihres Mannes braucht, widerspricht die Invalidenversicherung und kürzt ihr die Hilflosenentschädigung. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 04.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Den Wechsel vom Sofa in den Rollstuhl kann Sylvia Grossenbacher unmöglich alleine machen, auch nicht mit Hilfe eines Rutschbrettes. Sie braucht weiter Hilfe von ihrem Mann Otto. Kenneth Nars

Es ist eine Passage, die Sylvia Grossenbacher noch heute sprachlos zurücklässt: «Frau Grossenbacher kommt nun alleine aus dem Bett. Sämtliche Transfers (von Bett auf den Rollstuhl, aufs Sofa, ins Auto mit dem Rutschbrett) sind möglich.» So steht es im Abklärungsbericht der Invalidenversicherung (IV) Basel-Stadt, der auf einem Hausbesuch vom 12. März dieses Jahres beruht.

Als die bz Sylvia Grossenbacher in ihrer Wohnung in Therwil besucht, sitzt die 63-jährige Querschnittgelähmte auf dem Sofa und möchte zurück in den Rollstuhl gelangen. Ihr Mann Otto bringt ihr ein gelbes Plastikbrett, das die Lücke zwischen Sofa und Stuhl überbrücken soll. Doch so sehr sich die frühere Krankenschwester auch anstrengt, den Transfer schafft sie erst, als ihr Mann ihr kraftvoll unter die Arme greift.

Umstürzender Baum trifft Sylvia Grossenbacher von hinten

«Dass ich das nun alleine kann, habe ich der Dame bei ihrem Besuch im März garantiert nicht gesagt. Wie die IV zu diesem Schluss kommen konnte, ist mir unerklärlich», sagt Sylvia Grossenbacher. Was sie so aufwühlt, ist, dass die zwei Sätze im Abklärungsbericht wohl die entscheidende Rolle spielen, weshalb die Basler IV am 16. August in einer Verfügung festhält: «Die Abklärung am 12.3.2021 bei Ihnen Zuhause hat ergeben, dass sich Ihr Gesundheitszustand erfreulicherweise verbessert hat.» Die Folge: Ab dem 1. Oktober erhält Grossenbacher nur noch eine Hilflosenentschädigung «leichten Grades» von 478 Franken im Monat. Bisher bezog sie eine Entschädigung mittleren Grades – immerhin 1195 Franken im Monat, also mehr als doppelt so viel.

Das wollen die Grossenbachers nicht akzeptieren. Gegen die Verfügung haben sie Beschwerde am Sozialversicherungsgericht erhoben. Dabei geht es ihnen um weit mehr als ums Geld. Sylvia Grossenbacher sagt:

«Ich fühle mich nicht ernstgenommen und werde von der IV behandelt wie ein Mensch zweiter Klasse.»

Und sie fügt an: «Ich habe mir meinen Unfall doch nicht ausgesucht. Natürlich würde ich viel lieber wieder gehen und selbstständiger sein können.»

Der Unfall geschah am 28. Januar 2020. Sylvia Grossenbacher ging mit ihrem Hund in den Langen Erlen spazieren. Es war ein windiger Tag, eine Sturmwarnung habe es aber noch keine gegeben, auch Förster seien normal ihrer Arbeit nachgegangen, erinnert sich Grossenbacher. Plötzlich hätte sich der Himmel verdunkelt. Die Kaltfront des Randtiefs Lolita war da und blies im Raum Basel mit Spitzengeschwindigkeiten von rund 100 Stundenkilometern, wie dem Sturmarchiv Schweiz zu entnehmen ist. Hinter Grossenbacher knackte es, und ein Baum krachte auf sie. Dann verschwimmen die Erinnerungen.

14 Tage lag Sylvia Grossenbacher im Wachkoma. Sieben Wirbel und ihr Becken waren gebrochen, sie hatte eine offene Oberschenkelfraktur und Blut in der Lunge. Rückblickend sagt Otto Grossenbacher:

«Meine Frau wäre fast gestorben. Sie hatte enormes Glück.»

Seither ist die 63-Jährige vom zwölften Brustwirbel abwärts gelähmt. Doch dem nicht genug: In der Reha und später noch zu Hause brach sie sich zweimal das linke Knie. Das ist insofern relevant, weil Sylvia Grossenbacher deswegen die Innenrotation des linken Knies ärztlich strikt untersagt ist – eine zusätzliche Einschränkung bei den Transfers in der Wohnung, vor allem aber beim An- und Ausziehen der Kleider und Schuhe.

Sylvia Grossenbacher (r.) ist bei einigem auf die Hilfe ihres Mannes Otto (l.) angewiesen, auch wenn die Wohnung in Therwil behindertengerecht umgebaut wurde. Kenneth Nars

Wie anstrengend darf Anziehen sein?

Glaubt man der IV Basel-Stadt, so kann Sylvia Grossenbacher dies mittlerweile mit einem zumutbaren Aufwand auch selbstständig. In der Verfügung steht: «Sich Hosen, Socken und Schuhe auf dem Bett sitzend anzuziehen ist zumutbar.» Doch auch hier sieht die Realität von Sylvia Grossenbacher anders aus: Da sie wegen des kaputten Knies nicht einfach das linke Bein auf den rechten Oberschenkel heben kann, muss sie sich jeweils mit gestreckten Beinen aufs Bett legen, um etwa ihre vielleicht nassen Schuhe auszuziehen. «Das ist nicht nur aufwendig und unhygienisch, sondern auch enorm anstrengend für mich», sagt sie, als sich die bz die Situation vor Ort anschaut.

Auch die IV war am 12. März in der behindertengerecht umgebauten Wohnung in Therwil, wohin die Grossenbachers nach der Reha Mitte 2020 von Basel gezogen waren. «Der Besuch war schrecklich», erinnert sich Sylvia Grossenbacher. Die Mitarbeiterin sei bloss an den Tisch gesessen und hätte einen langen Fragenkatalog abgearbeitet. Vorzeigen, was sie alles kann oder nicht kann, musste Grossenbacher nicht. Das war schon beim ersten Hausbesuch vom Herbst 2020 so, als die IV noch eine Hilflosigkeit mittleren Grades bescheinigt hatte. Grossenbacher verhehlt nicht, dass sie sich durch die tägliche Routine schon etwas besser anziehen konnte als beim ersten Besuch. Doch die Feststellungen im Bericht der IV seien völlig übertrieben.

IV bestätigt: Bei Hausbesuch ist kein Vorzeigen nötig

Dass die Beurteilung der IV und der erlebte Alltag der Versicherten derart auseinanderklaffen können, erstaunt, denn eigentlich sind die Regeln der Hilflosenentschädigung klar: Als hilflos gilt, wer für die «alltäglichen Lebensverrichtungen» dauernd auf die Hilfe Dritter angewiesen ist. Zu diesen Verrichtungen zählen An- und Auskleiden; Aufstehen, Absitzen, Abliegen; Essen; Körperpflege; Verrichten der Notdurft; Fortbewegung und Kontaktaufnahme. Ist jemand in mindestens zwei (leichter Grad), vier (mittel) oder allen sechs Bereichen (schwer) massgeblich eingeschränkt, so erhält er eine Entschädigung.

Sylvia Grossenbacher wird nun nur noch bescheinigt, in den drei letztgenannten Bereichen Hilfe zu benötigen statt wie bisher auch beim An- und Auskleiden sowie beim Aufstehen, Absitzen und Abliegen. Leicht lakonisch fragt sie deshalb:

«Wenn ich für die IV nur ein leichter Fall bin, wie sehen dann die mittleren Fälle aus?»

Gegenüber der bz wollte die IV Basel-Stadt aus Datenschutzgründen nicht zum Fall Stellung nehmen. Ausser: «Es liegt nun am Gericht, den Sachverhalt zu beurteilen und endgültig über unsere Leistungen zu entscheiden.» Ganz grundsätzlich schreibt sie aber: «Unsere Abklärungen erfolgen gemäss den Weisungen des Bundesamtes für Sozialversicherungen, dem Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit sowie jenem über das Verfahren in der IV.» Was die Behörde bestätigt, ist, dass sich die Abklärungen zu Hause tatsächlich auf den Fragebogen und «Beobachtungen» beschränken würden. Die IV schreibt:

«Demonstrieren oder Vorzeigen ist nicht Teil der Abklärung.»