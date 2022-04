Die beiden Basler Buchautoren Mark Pieth und Daniel Haller haben nicht nur vor der jeweiligen Buchveröffentlichung ihre Manuskripte ausgetauscht und sich gegenseitig zitiert. Sie wollen auch künftig gemeinsam für eine bessere gesellschaftliche Wahrnehmung der Hochseeproblematik in der Schweiz kämpfen. Wie Haller auf Anfrage erklärt, hat sich in Basel zu diesem Zweck eine sechsköpfige Arbeitsgruppe gebildet. Ziel sei, durch Publikationen und Veranstaltungen die «real existierende Schweizer Schifffahrt» zum gesellschaftspolitischen Thema zu machen. Immerhin sei diese für einen sieben Mal so hohen CO 2 -Ausstoss verantwortlich wie sonst die die ganze restliche Schweiz zusammen. Er selber wolle auf Einladung Vorträge zu diesem Thema halten. Im November 2022 wird der Journalist und Ex-bz-Redaktor aber erneut mit der «Tres Hombres» für sechs Monate in See stechen und dort seinen 68. Geburtstag feiern.