Hochwasser Voll, aber nicht randvoll: Wieso der Rhein trotz der Unwetter noch nicht über die Ufer tritt Obwohl für zahlreiche Schweizer Gewässer die höchste Warnstufe ausgerufen wurde, ist die Situation in Basel derzeit noch nicht ausser Kontrolle. Weshalb das so ist, erklärt ein Hydrologe des Bundes. Andreas Möckli 15.07.2021, 19.31 Uhr

Noch bleibt der Rhein im Flussbett. Nicole Nars-Zimmer

Der Rhein ist so voll wie lange nicht mehr. Dennoch ist er bislang nicht über die Ufer getreten. Dies wäre bei einem Pegel von 250,4 Meter über Meer der Fall. Derzeit steht der Pegel bei 249,1 Meter über Meer. Zu verdanken ist dies diversen Faktoren, wie Philippe Gyarmati, Hydrologe beim Bundesamt für Umwelt sagt.

So profitiere Basel davon, dass die einzelnen Scheitelwellen der diversen Zuflüsse des Rheins nicht gleichzeitig in Basel einträfen. Als Scheitelwelle wird der höchste Pegelstand eines Hochwassers oder einer Flut bezeichnet. «Somit kommt es nicht zu extremen Spitzen des Pegels in Basel», sagt Gyarmati. Vielmehr verharre der Pegel über einen längeren Zeitraum auf einem hohen Stand.

Ein Modell des Bundesamts zeigt zudem, dass die Zeit sehr unterschiedlich ist, die das Wasser benötigt, um von einem der grossen Schweizer Seen nach Basel zu gelangen. So benötigt das Wasser vom Bielersee nach Basel über zwölf Stunden. Vom Bodensee dagegen gelangt das Wasser mit rund sieben Stunden viel schneller ans Rheinknie. Es handelt sich hierbei um Richtwerte, die von einer hohen Abflussmenge ausgehen, jedoch nicht um exakte Angaben.

Höchste Warnstufe für mehrere Seen

Die aktuelle Situation werde zudem durch die unterschiedlichen Niederschlagsmengen entschärft, sagt Gyarmati. Denn in der Innerschweiz und im Kanton Bern hat es stärker geregnet als in der Ostschweiz oder in Graubünden. Dies zeigt sich auch an der Hochwasserwarnkarte des Bundesamts für Umwelt.

So weist der Abschnitt des Rheins zwischen Landquart GR und Bodensee lediglich die Gefahrenstufe 1 auf. Der Bodensee selber ist derzeit auf Stufe 3 von 5. Anders zeigt sich das Bild im Mittelland. Für den Thuner-, Bieler- und der Vierwaldstättersee gilt die höchste Warnstufe 5. Für die Aare zwischen Thuner- und Bielersee gilt Stufe 4, ebenso für die Reuss zwischen Vierwaldstättersee und der Aaremündung.

Schliesslich profitiere Basel auch ein stückweit von der Regulierung der Seen und Flüsse, sagt Gyarmati. Insbesondere der Neuenburgersee wirke während des Hochwassers wie ein grosser Zwischenspeicher. Dank eines Wehrs ausgangs des Bielersees kann das Wasser zurückgehalten werden, sodass es zurück in den Neuenburgersee fliesst.

Korrektion wirkt bis nach Basel segensreich

Bereits mit der ersten Juragewässerkorrektion zwischen den Jahren 1868 und 1891 hätten Murten-, Neuenburger- und Bielersee quasi als ein See die Schwankungen des Wasserstands ausgleichen sollen. Dies gelang jedoch erst mit der zweiten Korrektion in den 1960er-Jahren.

Der Bielersee kommt den Häusern bedrohlich nahe. Jean-Christophe Bott / Keystone

Messungen zeigten, dass die zweite Juragewässerkorrektion bis nach Basel segensreich wirke, schrieb das Bundesamt für Umwelt anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums des Grossprojekts. So sei etwa beim Ereignis von 1999 – dem grössten Rhein-Hochwasser der letzten rund 120 Jahren – die Abflussspitze der Aare durch die aktive Regulierung der drei Seen von zeitweilig knapp 1000 auf 400 Kubikmeter pro Sekunde gedrosselt worden.

Zudem sei die Flutwelle verzögert in der Stadt am Rheinknie eingetroffen, weil viel Wasser in den drei Seen zurückgehalten wurde, heisst es weiter. «Überflutungen der Stadt, wie sie noch vor der Korrektur wiederholt zu beklagen waren, sind seit den letzten Korrektionsmassnahmen nicht mehr eingetreten.»