Riehen & Basel: Das Märchen von fremden Vögten im eigenen Kanton

Hörnliabstimmung Riehen und Basel oder: Das Märchen von fremden Vögten im eigenen Kanton Riehen und Basel pflegen ein vorbelastetes Verhältnis. Es wird Zeit, mit einigen überholten Vorurteilen aufzuräumen. Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 25.09.2021, 05.00 Uhr

Der Blick vom Hornfelsen, der Riehener Stirn, auf die Stadt Basel. Juri Junkov

Im ersten Moment muss man sich fragen: Und darüber stimmen wir ab? Wenn morgen das Land über die Gleichstellung von Homosexuellen richtet und über das Verhältnis zwischen Arm und Reich nachdenkt, dann beschäftigt sich der Kanton Basel-Stadt gleichzeitig mit 48 Parkplätzen, die vor dem Friedhof Hörnli verschwinden sollen. Einmal mehr wirkt der Kanton selbstbezogen und klein. Es hilft, die Abstimmung in einem grösseren Raster zu bewerten: Als Auseinandersetzung zwischen Stadt und Vorort.

Der Weg ist nur kurz steil, dann gibt eine Plattform den Blick frei auf ein bemerkenswertes Panorama. Der Hornfelsen ist die Riehener Stirn zur Stadt. Von dort lässt sich vortrefflich auf verpasste Chancen blicken, auf Konfliktfelder und markante Unterschiede. Es ist Nachmittag und die geschäftige Stadt liegt seltsam still da. Einzig die Rauchschwaden aus den Kaminschloten im Norden bewegen sich träge.

Die Aussicht vom Hornfelsen aus. Juri Junkov

Lebst Du noch, oder wohnst Du schon?

Dort, wo der Basler Rhein seinen ersten Schlenker macht, hätten Riehen und Basel zusammenwachsen sollen. 2014 stimmte der Kanton ab über eine neue Häuserzeile am Rheinufer. Die Stadt hätte das Vorhaben angenommen, aber fünftausend Nein-Stimmen aus Riehen kippten den Entscheid. Der grüne Gürtel um Riehen aus Schrebergärten, Blumenfeldern und Lange Erlen blieb bestehen, die Stadtranderweiterung Ost war gescheitert. In der Optik der Basler markiert diese Abstimmung einen Tiefpunkt in der Beziehung zu Riehen. Das Dorf, das sich jedem Haus mit über fünf Stockwerken verweigert, will sich von der Stadt nicht die Aussicht verbauen lassen. Während die eigene Einfamilientraum-Zersiedelung in die Breite voranschreitet, soll Basel Rücksicht nehmen auf Schrebergärten und Rheinufer. In ein ähnliches Schema passt die Abstimmung über die Basler Parkraumbewirtschaftung von 2010. Auch damals hat das grosse grüne Dorf die Stadt überstimmt.

Die Lange Erlen am Stadtrand von Basel. Kenneth Nars

Spätestens mit diesen beiden Entscheiden hat sich Riehen versündigt. Das Dorf, das trotz über 20'000 Einwohnern auf keinen Fall Stadt sein will, aber gleichzeitig der Stadt in strikt urbanen Fragen reinquatscht und damit empfindlich trifft. In dieser Lesung ist die Hörnliabstimmung die Retourkutsche aus der Stadt. Die Umwelt- und Verkehrskommission wollte bei der Behandlung des Geschäfts die Gemeinde Riehen ja nicht einmal anhören. Bäume statt Parkplätze ist Programm in der ideologischsten aller Grossratskommissionen, egal ob im Wettstein, auf dem Bruderholz oder in Riehen. Der zweitgrösste Ort der Nordwestschweiz ist in den Augen der Uvek: nicht mehr als ein weiteres Basler Wohnquartier.

Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren wenig unternommen, um diesem Bild entgegenzuwirken. Gut, mit den Schulen und den Steuern erlangte Riehen wieder etwas mehr Autonomie. Aber ansonsten könnte man meinen, Riehen habe den Ikea-Werbeslogan verballhornt: Lebst du noch oder wohnst du schon? Nur 4000 Arbeitsplätze zählt das 21'000-Seelen-Dorf. Daran lässt sich auch so schnell nichts ändern: Monatelang hat die Gemeinde nach einem Pächter gesucht, der im Niederholz eine Beiz eröffnen will. Erfolglos, heute steht dort ein Fitnesscenter und ein Migros-Partner.

Blick auf die Schwarzwaldbrücke und die Eisenbahnbrücke. Benjamin Wieland

Langsam wird es Abend. Auf der Schwarzwaldbrücke stottert sich ein roter LKW über den Rhein, der Verkehr fliesst aus der Stadt hinaus, über die Grenzacherstrasse auch nach Riehen. Das ist auch so eine Besonderheit: Wer in Riehen lebt, ist immer auch Städterin oder Städter. Zwar gibt es schon auch ein eigenes Zentrum, ein eigenes Vereinsleben, und wer in Riehen zur Schule geht, kennt alle anderen Gleichaltrigen der Gemeinde. Aber gerade weil das Dorf nichts zu bieten hat für Menschen zwischen 20 und 35, wenden sich die allermeisten irgendwann gänzlich der Stadt zu. Für Riehenerinnen ist es völlig verständlich, sich zur Stadtpolitik zu äussern. Für Basler ist Riehen bestenfalls das Dorf unterwegs zum Einkaufen nach Lörrach.

Knappe Mehrheitsverhältnisse trüben die Beziehung

Das ist vor allem der speziellen Kantonssituation geschuldet, und dies wiederum spiegelt sich auch in der Verfassung wider. Dass Basel kein genuines Stadtparlament besitzt, Riehen aber wohl, ging lange gut. Dafür sorgte ein unausgesprochenes Gesetz: Riehener Grossräte (es waren meist Männer, meist bürgerlich) enthielten sich, wenn sich die Debatte um ein rein städtisches Anliegen drehte. Noch Anfangs der Nuller-Jahre konnten sich das die Parteien von CVP bis SVP locker leisten, dem Vorsprung auf Rot-Grün konnten die fehlenden Stimmen nichts anhaben. Doch mit knapperen Mehrheitsverhältnissen änderte das. Um Parlamentsabstimmungen zu gewinnen, brauchte es Disziplin auf beiden Seiten.

Der Parkplatz beim Friedhof Hörnli. Roland Schmid

Aus Basler Sicht heisst das: der Riehener Einfluss auf das Kantonsparlament wuchs. Seither dräut der Konflikt. Mehr und mehr entfremden sich die beiden Gemeinden in politischen Belangen, das lässt sich nicht zuletzt an nationalen Vorlagen beobachten. Dass er aber gerade in der Friedhofsdiskussion neu auflebt, ist sehr zufällig. Der Grund, weshalb in Riehen sogar SP-Gemeinderäte das Referendum unterstützen und sich plötzlich SVP-Exponenten für ausländische Trauergemeinden stark machen, ist profan: Im Februar stehen in der Gemeinde Gesamterneuerungswahlen an. Das ergriffene Referendum bietet die ideale Bühne, um den Dorfgeist zu beschwören und die Leute für die Wahlen zu mobilisieren. Unter diesem Gesichtspunkt erstaunt es ein bisschen weniger, unterstützt der gesamte Gemeinderat von Riehen das Referendum.

Das Signal an die Bevölkerung ist klar: Seht her, wir setzen uns für Euch ein, notfalls gegen die eigene Partei. Die Uvek hat die ideale Steilvorlage geliefert zu einer seltsamen Erzählung: Jene von fremden Vögten im eigenen Kanton. Es sind Phantomschmerzen einer Gemeinde, die sich ihre Bedeutung selbst amputiert. Und letztlich nicht anders tickt als das Hirzbrunnen oder das Bruderholz. Mittlerweile hat die Dämmerung eingesetzt. Noch einmal geht der Blick vom Birsfelder Hafenbecken über die Rochetürme bis ins Elsass. Eines sieht man von hier oben nicht: Grenzen. Im politischen Alltag gerne bemüht und bewirtschaftet, in der Vogelperspektive existieren sie nicht.