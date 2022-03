Brand in der Kirche St. Nikolaus: Zwei Jugendliche angezeigt

Energiefrage Immer mehr Menschen in Basel möchten wissen, woher ihr Gas stammt: Biogas-Firma aus Liestal will expandieren

Der Krieg, den Russland in der Ukraine führt, rückt auch hierzulande die Frage nach der Energieabhängigkeit in den Fokus. Energielieferanten in Basel hatten in den letzten Wochen vermehrt Anfragen für eine Umstellung auf Biogas. In Basel-Stadt gibt es aber keine Zukunft für den erneuerbaren Heizstoff.