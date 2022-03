Hofstetten Kirchenbrand am Silvesterabend: Zwei Jugendliche sollen Feuer verursacht und Sachbeschädigungen begangen haben Zwei Personen wurden ermittelt, die unter dringendem Tatverdacht stehen. Die Schäden in der römisch-katholischen Kirche in Hofstetten belaufen sich auf mehr als eine Million Franken. Dimitri Hofer 21.03.2022, 19.43 Uhr

Nach dem Brand am Silvesterabend war die römisch-katholische Kirche in Hofstetten abgesperrt. Juri Junkov

Der Brand in der römisch-katholischen Kirche in Hofstetten erschütterte am Silvesterabend die Region. Vier Feuerwehren standen im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Nun zeigt sich: Hinter dem Feuer sollen zwei Jugendliche stecken. Die Solothurner Polizei hat die beiden bei der Jugendanwaltschaft angezeigt.

Nach dem Brand begannen die Abklärungen über den Hintergrund des Infernos. In einer Mitteilung schreibt die Kantonspolizei Solothurn am Montag:

«In der Zwischenzeit konnten die umfangreichen Ermittlungen zur Brandursache, welche durch Mitarbeitende der Kantonspolizei Solothurn in enger Zusammenarbeit mit der Jugendanwaltschaft Kanton Solothurn getätigt wurden, abgeschlossen werden.»

Zwei Jugendliche stünden unter dringendem Tatverdacht. Der Gesamtschaden dürfte laut derzeitigen Erkenntnissen mehr als eine Million Franken betragen.

Einer der beiden Täter soll in Hofstetten zu Hause sein

Die zwei Jugendlichen sollen nicht nur für das Feuer in der Kirche verantwortlich sein. Auch einige am Silvesterabend in der Kirche in Hofstetten begangene Sach­beschädigungen gehen gemäss Ermittlungen der Behörden auf das Konto der beiden. Der Solothurner Polizeisprecher Bruno Gribi erklärt auf Anfrage: «Die beiden Fälle hängen zusammen.»

Beim Brand wurde die rund 700'000 Franken kostende Kirchenorgel zerstört und muss ersetzt werden. An der Empore und am Zwischenboden entstanden zudem grössere Schäden. In der Kirche wurde unter anderem die Krippe verwüstet.

Zwei Jugendliche sollen die Kirche in Hofstetten angezündet haben. Tele M1

Weitere Angaben zu den beiden Jugendlichen macht Polizeisprecher Bruno Gribi aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht. Der Gemeindepräsident von Hofstetten-Flüh, Felix Schenker, sagt jedoch:

«Einer der beiden ist ortsansässig und nicht unbekannt.»

Die Gemeinde suche den Kontakt mit den Familien der zwei Jugendlichen. Er stellt klar: «Wir erwarten eine gewisse Reue von den Jugendlichen.» Vor allem für den Ortsansässigen, der auch künftig in der Gemeinde unterwegs sei, wäre dies wichtig. Bei den Taten handle es sich um keine Lausbubenstreiche. «Der Brand am Silvesterabend war für die Gemeinde ein grosser Schock.» Dass nun die mutmasslichen Täter ermittelt wurden, sei eine gute Nachricht.

Die Kirche wird noch lange Zeit geschlossen bleiben

Ähnlich klingt es bei der römisch-katholischen Kirchgemeinde Hofstetten-Flüh. «Dass Verdächtige gefunden wurden, beruhigt die Gemüter», sagt Kirchgemeindepräsident Gustav Ragettli. Er betont die grosse Solidarität, die der Kirchgemeinde entgegengebracht wurde. So konnte man in der ökumenischen Kirche im Ortsteil Flüh einige Gottesdienste abhalten. Das Kloster Mariastein hat ebenfalls angeboten, Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.

«Auch die fünf umliegenden Kirchgemeinden haben ihre Unterstützung angeboten. In Metzerlen und Rodersdorf fanden mehrere Anlässe statt.»

Meist werden die Gottesdienste jedoch im Pfarreisaal neben der Kirche gefeiert. Die Handwerker seien noch immer an der Schadenserfassung. Der Kirchgemeindepräsident rechnet damit, dass die Kirche in der ersten Hälfte des nächsten Jahres wieder für Gottesdienste geöffnet werden kann.