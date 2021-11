Hofstetten SO Zwei Verhaftungen in der Schweiz: Vermisster Jonathan in Deutschland aufgetaucht Nach knapp sechs Wochen ist der mit der Mutter abgetauchte Jonathan aus Hofstetten SO in Deutschland gefunden worden. Die Polizei hat den Fünfjährigen wieder mit seinem Vater vereint. bz 17.11.2021, 08.44 Uhr

Die Polizei fand den fünfjährigen Jonathan am Dienstagmorgen in Deutschland. Tele M1

Am Dienstagmorgen hat die Kriminalpolizei von Passau den als vermisst gemeldeten Jonathan aus Hofstetten SO zusammen mit seiner Mutter in Deutschland aufgespürt. Der Fünfjährige galt seit den Herbstferien als vermisst. Die Polizei hat den Jungen mittlerweile zu seinem Vater zurückgebracht, er ist nun wieder in der Schweiz.