Baselland stockt Pensen aller 17 Sekundar-Schulleitungen auf

Hohe Belastung Immer mehr Schüler, immer mehr Konflikte: Baselland stockt Pensen aller Sek-Schulleitungen auf Zwischen 5 und 40 Stellenprozenten mehr gewährt der Kanton den Leitungen seiner 17 Sekundarschulen. Für den Schulleitungsverband werden aber gesellschaftliche Faktoren zu wenig berücksichtigt. 25.01.2022

Kommt es auf den Pausenplätzen zu Konflikten, sind Schulleitungen gefragt. Deren Belastung steigt kontinuierlich. Symbolbild: Martin Ruetschi / Keystone

Viele Schulleitungen in Baselland sind am Anschlag. Das zeigte nicht zuletzt das Beispiel der Sekundarschule Oberwil. Gleich beide langjährigen Schulleitungsmitglieder fielen dort aus. Zwar spielten dort verkrustete interne Konflikte die Hauptrolle, doch auch Überlastung wurde geltend gemacht. Der Betrieb konnte nur dank eines über einjährigen Interimseinsatzes eines Pensionierten aufrechterhalten werden. Derzeit lenkt ein relativ frisch ausgebildete Schulleiter die Geschicke zusammen mit einer Lehrperson mit einem Gesamtpensum von 160 Prozent. Die langjährige Leiterin ist noch immer krankgeschrieben.

Ab dem ersten August stehen der Sek Oberwil neu 200 Stellenprozente für die Schulleitung zur Verfügung. Die Baselbieter Regierung ermöglichte dies durch eine Verordnungsanpassung vergangene Woche. Und nicht nur Oberwil profitiert: Sämtliche 17 Sekundarschulstandorte des Kantons kommen in den Genuss von Pensenaufstockungen. Auf Anfrage der bz legt das Amt für Volksschulen (AVS) die genauen Veränderungen offen. Dabei zeigen sich grosse Unterschiede (siehe Tabelle): Während die Sekschulen von Reigoldswil und Birsfelden bloss fünf Prozentpunkte mehr erhalten, ist Oberwil mit seinen 40 Prozentpunkten mehr Spitzenreiter.

650 Gespräche pro Jahr für Prattler Schulsozialarbeit

Was steckt dahinter? In erster Linie reine Mathematik. 2017 wurde festgelegt, dass das AVS künftig alle vier Jahre die Leitungspensen überprüft und bei Bedarf anpasst. Wichtigster Indikator ist dabei die Anzahl Klassen pro Sekundarschule. AVS-Leiter Beat Lüthy sagt:

«In Allschwil, Binningen, Oberwil und Muttenz sind die Schülerzahlen in den vergangenen Jahren massiv gestiegen.»

Fünf bis sieben Klassen mehr gäbe es dort heute. An Standorten wie Reigoldswil oder Birsfelden hingegen habe es nur geringen Zuwachs gegeben, in Therwil, der Sek Waldenburgertal und Laufen-Zwingen gar keinen. Neu wurde zudem berücksichtigt, wenn eine Sekundarschule über mehrere Standorte verfügt, was wiederum Laufen-Zwingen zugutekam.

Beim dritten Faktor endet die Mathematik: In der Regierungsmeldung heisst es, dass auch «die veränderten gesellschaftlichen Ansprüche sowie der damit verbundene Mehraufwand» berücksichtigt worden seien. Lüthy nennt Personalführung und Elternarbeit, die immer aufwendiger werden. Das kann Michael Müller bestätigen. Der Co-Präsident des Baselbieter Schulleitungsverbands (VSL) erlebt es in seiner Sek Pratteln hautnah: «Unser Schulsozialarbeiter führte vor fünf Jahren noch 420 Einzelgespräche pro Jahr, heute sind es 650. Und wenn er mehr zu tun hat, habe ich auch mehr zu tun.» Müller müsse mehr Gefährdungsmeldungen verfassen und Elterngespräche führen. Und er betont:

«Die Feststellung gilt auch ohne die Belastungen der Coronakrise. Ich spüre es bei meinen Überstunden.»

Arbeitszeiterhebung soll Belastung messbar machen

Die gesellschaftlichen, demografischen und soziokulturellen Faktoren seien allerdings schwieriger zu messen als reine Klassenzahlen. Für die vorliegende Pensenaufstockung wurde denn auch keine empirische Erhebung durchgeführt, sagt Beat Lüthy. Sie sei Resultat einer Arbeitsgruppe des Kantons mit Vertretern des VSL und der Schulleitungskonferenz, also ausgehandelt. Für die meisten Sekschulen habe dies zu zusätzlichen zehn Stellenprozenten geführt.

So etwa bei der Sek Pratteln. Schulleiter Müller sagt:

«Wir sind sehr dankbar, aber euphorisch werde ich deswegen nicht. Die zehn Stellenprozente mehr reichen eigentlich nicht. Meiner Meinung nach wären 30 nötig.»

Gerade Schulen in einem urbanen Umfeld spürten die gesellschaftlichen Veränderungen stark. Deshalb findet Müller auch die fünf zusätzlichen Stellenprozente für Birsfelden zu tief.

Damit die weichen Faktoren bei der nächsten Pensenüberprüfung in vier Jahren messbarer sind, hat der VSL beim Kanton eine systematische Arbeitszeiterhebung ausgewählter Sekschulen vorgeschlagen. Müller würde mit Pratteln als mittelgrosse Schule gerne teilnehmen, dazu wären noch eine kleine und eine grosse gut. Lüthy bestätigt, dass eine Erhebung geplant ist. Er sagt aber: «Das bedeutet noch nicht, dass es zu einer stärkeren Erhöhung der Pensen führt.»

