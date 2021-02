Hundehalter Basel ist auf den Hund gekommen Immer mehr Baslerinnen und Basler halten einen Hund. Es nehmen aber auch die Angebote von dubiosen Anbietern zu. Das bereitet Experten Sorge und kann fatale Folgen haben, etwa für Rehe. Elodie Kolb und Nora Bader 21.02.2021, 05.00 Uhr

Immer mehr Menschen halten einen Hund.

Er ist bekanntlich der beste Freund des Menschen: Der Hund. Und gerade in Zeiten wie diesen kann man einen guten Freund besonders gebrauchen. Auch immer mehr Baslerinnen und Basler werden aktuell zu Hundehaltenden. Allein seit Anfang Jahr sind gemäss dem Kantonstierarzt Michel Laszlo 103 neue Hunde im Kanton angemeldet worden, womit die Zahl der gemeldeten Hunde auf insgesamt 5373 gestiegen ist.

«Corona hat den Trend beschleunigt, da sich viele Leute im Homeoffice befinden und während des Lockdowns mangels Alternativen wie Ausgang, Kultur oder Restaurantbesuche die Natur neu für sich entdeckt haben», so der Kantonstierarzt. Ein weiterer Grund für die zunehmende Zahl an Hundehalterinnen und -halter sei vermutlich, dass keine Kurse mehr absolviert werden müssten, um einen Hund halten zu können.

Zwei gerissene Rehe innert einer Woche

Das hat auch seine Schattenseiten. Innert einer Woche wurden in der Region gleich zwei Rehe durch Hunde getötet. Am 9. Februar etwa teilte die baselstädtische Polizei mit, dass auf dem Friedhof Hörnli in Riehen ein Reh von einem Hund getötet worden sei. Vom Halter und dem Hund fehle jede Spur. Nur eine Woche später, am 16. Februar, meldete die Polizei erneut einen Vorfall: In den Langen Erlen wurde ein weiteres Reh tot aufgefunden, das von einem Hund angegriffen worden war.

Dass Rehe gerissen werden, sei grundsätzlich nicht ungewöhnlich, sagt Jagd- und Fischereiverwalter Holger Stockhaus vom Amt für Wald beider Basel. Es habe Jahre gegeben, da wurden beispielsweise im Kanton Basel-Landschaft bis zu 77 gerissene Rehe verzeichnet. Im Jahr 2020 waren es hingegen nur 17. Der Durchschnitt liege bei 30 bis 40 gerissenen Tieren. Die Leinenpflicht trage hier wesentlich dazu bei.

Leinenpflicht von April bis Juli

Die Basler Regierung verabschiedete im Dezember das neue Wildtier- und Jagdgesetz. Dieses regelt auch die umstrittene Leinenpflicht. So müssen die Hunde während der Brut- und Setzzeit von April bis Ende Juli an der Leine geführt werden. Grundsätzlich würden Rehe vor allem in dieser Zeit an Waldrandnähe kommen, wo auch Hundehalter oft spazieren gehen. Diese breche jedoch erst im April an. Wenn der Rehbestand hoch sei, könne es auch dazu kommen, dass die Tiere ihren Lebensraum weiter erschliessen möchten oder sich gerade in den Wintermonaten aus Nahrungsmangel Siedlungen nähern würden, so Stockhaus.

Ausserdem seien gerade in den Langen Erlen derzeit mehr Besuchende mit Hunden unterwegs, wie das auch schon im ersten Lockdown der Fall gewesen sei, sagt Park-Ranger Yannick Bucher. «Vermehrt bewegen sich die Spazierenden auch abseits der Wege. Und wenn sich die Menschen oder auch Hunde in die Ruhebereiche der abgezäunten Trinkwasseranreicherungsflächen, an Waldränder oder zu Hecken begeben, werden die Rehe und andere Wildtiere aufgescheucht», so Bucher. Sowohl Bucher als auch Kantonstierarzt Michel Laszlo sprechen bei den beiden jüngsten Vorfällen jedoch von Einzelfällen. Laszlo betont: «Man darf jetzt nicht alle Hundehalter über einen Kamm scheren. Die beiden Rissvorfälle stellen eindeutig Ausnahmen dar, denn die Mehrzahl unserer Hundehalter handelt gesetzeskonform, verantwortungsbewusst und umsichtig.»

Ob die Angriffe darauf zurückzuführen sind, dass es mehr angemeldete Hunde im Kanton gibt, sei jedenfalls schwer zu sagen. «Da wir die Täterschaft bzw. Herkunft der Hunde nicht kennen, kann ich auch nicht sagen, ob ein Zusammenhang besteht», sagt Laszlo dazu.

Dennoch bereitet dem Kantonstierarzt etwas Sorgen: Zunehmend gebe es auf dem Hundemarkt nämlich «dubiose Anbieter». Er glaube, dass solche Vorfälle auch daher rühren würden, dass Hundehaltern zunehmend egal sei, woher die Tiere kommen würden, so Laszlo. «Das Ergebnis solcher höchst einträglicher Zuchten sind schlecht sozialisierte und traumatisierte Welpen, die im späteren Verlauf ihres Lebens zu Problemhunden werden. Leidtragende sind dabei letztlich immer die Hunde selbst». Oder eben auch Rehe.