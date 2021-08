Spitzenkoch Pascal Steffen im Nähkästchen

Nähkästchen Spitzenkoch Pascal Steffen: «Ich bin ein Handwerker, nichts weiter» Pascal Steffen, Sternekoch und Küchenchef des «Roots» in Basel, plaudert aus dem Nähkästchen. Über Zander, verlorene Zeit – und Sterne. Interview: Rahel Empl 07.08.2021, 05.00 Uhr

Schaut ganz genau hin: Pascal Steffen hat das Nähkästchen in seinem Restaurant Roots empfangen. Nicole Nars-Zimmer

Herr Steffen, worüber plaudern wir?

Pascal Steffen: Zeit. Etwas vom Kostbarsten, das wir haben. Darum muss man mit Bedacht damit umgehen.

Wie äussert sich das in Ihrem Leben?

Wenn ich zum Beispiel jemanden neu einstelle, sage ich immer: Du schenkst mir deine Zeit, danke. Ich möchte, dass die Menschen, die mit mir arbeiten, diese Zeit hier gerne verbringen. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, müssen wir reden. Weil sonst ist das verlorene Zeit. Mir wurde das so richtig bewusst während der Lockdowns.

Erzählen Sie.

Zum ersten Mal seit etwa 20 Jahren hatte ich plötzlich Zeit. Ich fragte mich: Was ist mir wichtig, wo lohnt es sich, Zeit zu investieren? Ich konnte endlich meine Wohnung fertig einrichten und Dinge, die lange liegen geblieben sind, erledigen. Und auch mal anders essen.

Inwiefern?

Ich habe mich zwei Wochen lang vegan ernährt. Das geht nicht, wenn Du in der Restaurantküche stehst, probieren und abschmecken musst. Es hat mich einfach interessiert. Aber ich esse Fleisch und tierische Produkte viel zu gerne, als dass ich ganz darauf verzichten wollte.

In Ihrer Küche ist Fleisch aber nur die Beilage, die Hauptrolle spielt Gemüse, in allen nur erdenklichen, ja künstlerischen Variationen.

Das ist die Zukunft auf dem Teller. Wir werden weniger, aber bewusster Fleisch essen aus einwandfreier Tierhaltung. Fleischersatz wird sich nie ganz durchsetzen. Die Frage ist ja auch: Was macht man mit den Tieren? Lässt man sie einfach tot umfallen und nutzt sie nicht? Das macht für mich keinen Sinn.

Warum haben Sie den Fokus auf Gemüse gelegt?

Ein Stück Fleisch zubereiten kann jede und jeder, behaupte ich jetzt mal. Gemüse hingegen fordert, es braucht Wissen, Technik – und Zeit. Dafür bietet es unendliche Möglichkeiten. Sie können sich nicht vorstellen, was man alles mit Brokkoli anstellen kann! Ich bin da grade am rumtüfteln, mit Marinaden, mit dem Grill, mit Ideen aus anderen Ländern... Meine Gäste sind immer wieder überrascht. Darum geht’s mir, nicht um eine vegetarische Ausrichtung, sondern zu zeigen, was Gemüse alles kann.

In vielen Restaurants ist Gemüse Beilage – und wird meist sehr lieblos zubereitet.

Ja, das hat mich so geprägt in meiner Kindheit und Jugend. Das Gemüse wurde – und wird – meist im Wasser gekocht, ohne Salz und Würze, nichts. Die klassische Garnitur halt. Das ist einfach schade, da macht auch das Fleisch keinen Spass.

Wie ernähren Sie sich privat? Gibt’s da auch mal Fast Food?

Selten. Den letzten Döner habe ich vor etwa zwei Jahren gegessen. Das war so eine Fleischmasse, nicht gut. Sehr gerne mag ich Focaccia von der Kitchen Focacceria im St. Johann oder Peng Dumplings im Gundeli. Und zuhause bereite ich mir hie und da zum Beispiel eine Artischocke mit Vinaigrette zu oder einen ganzen Blumenkohl, den ich backe. Das sind sehr einfache und köstliche Sachen.

Was kommt im «Roots» nie auf den Teller?

Thunfisch und Entenleber. Aus ethischen Gründen. Um Zander mache ich im Moment auch einen grossen Bogen.

Wieso?

Aktuell machen viele Köche in der Schweiz einen Hype um den Süsswasserfisch. Und in jedem Restaurant kommt er aus dem Lago Maggiore. Ich frage mich, wie das geht, so riesig ist der Bestand im See ja auch nicht. Jedenfalls schwimme ich gerne gegen den Strom. Das braucht ein wenig Zeit für Recherche, aber es lohnt sich. Wenn so viele auf den heimischen Zander setzten, schauen wir, was es für uns Spannendes gibt, auch aus dem Meer. Zum Beispiel Steinbutt.

Seit Mai ist das Restaurant wieder geöffnet. Allerdings bleibt es mittags geschlossen, und abends ist es nur von Mittwoch bis Samstag in Betrieb. Fehlen Gäste? Geschäftsleute, die noch im Home Office sind?

Am Mittag war ein Rückgang spürbar, ja. Aber wir haben uns zu diesem Schritt entschieden, weil der Spagat zwischen Mittagsmenu und Abendessen sehr schwierig war. Und zeitaufwändig. Wir wollen mit unserem Konzept, dass sich die Gäste Zeit nehmen können fürs Essen, bis zu drei Stunden. Mittags ist das meist nicht möglich.

Schön, dass Sie sich das leisten können.

Klar spielt das Finanzielle eine Rolle. Umso mehr müssen wir die Abende füllen, und das klappt, das ist ein stabiles Konstrukt – bis Ende August ist das «Roots» ausgebucht. Ab übernächster Woche sind wir auch wieder dienstags geöffnet. Dann sind die Sommerferien vorbei.

Seit bald vier Jahren wirken Sie in Basel, sind fulminant gestartet, haben im Nu 17 Gault-Millau-Punkte erreicht und erst noch einen Michelin-Stern. Wie bleibt man bei einer derart steilen Karriere auf dem Boden?

Ich bin von Natur aus ein sehr bodenständiger Typ. Und am Ende des Tages nichts weiter als ein Handwerker, der sein Produkt auf einen Teller bringt. Wenn Gäste sagen, ich sei ein Zauberer, verneine ich: Es steckt keine Magie dahinter, mein Team und ich haben hart gearbeitet dafür. Umso mehr machen mich diese Auszeichnungen stolz, sie haben dem «Roots» ja auch sehr geholfen. Aber ich würde mich jetzt nie auf den Lorbeeren ausruhen, im Gegenteil, ich bleibe dran. Da liegt noch mehr drin.

Der zweite Stern?

Oh Sie, keine Ahnung! Ich mache mir und dem Team da keinen Druck. Es geht um die Sache, ums gute Essen. Und nicht um Auszeichnungen, die man anstrebt. Mir ist die Zeit, die man beim sich darüber Gedanken machen aufwendet, zu schade. Ich fokussiere lieber auf das Wesentliche.

Sie kommen aus dem Luzernischen. Fühlen Sie sich wohl in Basel, sind Sie angekommen?

Auf jeden Fall, ich sage bereits «jä» (lacht). Ich bin gerne in der Region unterwegs, an schönen Sommertagen besuche ich zum Beispiel gerne eine Buvette in Basel.

Das heisst, Sie bleiben dem «Roots» noch ein wenig erhalten?

Definitiv, ich habe keine Weiterzieh-Gedanken, geniesse die Zeit hier sehr.

Vermissen Sie Ihre Heimat gar nicht?

Was heisst schon Heimat? Heimat ist da, wo ich mich wohl fühle, wo meine Freunde sind. Das ist hier. Klar, ich sehe meine Eltern und Geschwister nicht mehr so oft, aber wenn, dann geniessen wir die gemeinsame Zeit umso mehr, es macht sie umso wertvoller und intensiver auch.