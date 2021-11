Leere Büros in Basel: Kreative Ideen für grosse Flächen gefragt

Immobilien Leer stehende Büroräume in Basel: Kreative Ideen für grosse Flächen gefragt Im Bürobereich hat der Leerstand markant zugenommen. Ob sich diese so leicht um- oder zwischennutzen lassen, darüber sind Experten nicht einig. Zumindest ein Angebot steht nun im Raum. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 02.11.2021, 05.00 Uhr

Roche wird aus dem Gebäude an der Viaduktstrasse 33 ausziehen. Nun sind neue Mieter gefragt – oder kommt es allenfalls zu einer Zwischennutzung? Nicole Nars-Zimmer

Wer in Basel Räumlichkeiten für Büros sucht, hat die Qual der Wahl. Ob im Messeturm, in der Innenstadt an der Aeschenvorstadt oder in Bahnhofsnähe an der Viaduktstrasse: Zahlreiche Immobilienverwalter buhlen derzeit um Mieter, die angebotenen Flächen sind zum Teil sehr umfangreich.

Der wohl grösste Leerstand mit 18'500 Quadratmetern entsteht im Gebäude mit der Backsteinfassade an der Viaduktstrasse. Der Mieter Roche bestätigte kürzlich dieser Zeitung, in absehbarer Zeit auszuziehen. Der zweite Büroturm des Pharmakonzerns wird im nächsten Jahr bezugsbereit sein. Im Zuge dessen wird Roche auch die Räumlichkeiten an der Hochstrasse und im Elsässertor verlassen.

Auch hier sind 7600 Quadratmeter zu haben: das Peter-Merian-Haus beim Bahnhof SBB.

Martin Toengi

Beide Gebäude befinden sich ebenfalls unweit des Bahnhofs SBB. Das gilt auch für das Peter-Merian-Haus, das die Tram- und Bahngleise flankiert. Im vergangenen Herbst ist der Versicherer Baloise aus der Nummer 80 ausgezogen, vor zwei Jahren der Kongressveranstalter Congrex. Damit ist der ganze erste Block des Gebäudes mit einer Fläche von 7600 Quadratmetern zu haben.

Nur eine Minderheit der Firmen will ihre Büroflächen reduzieren

Es ist schon länger klar, dass durch den Zusammenzug der Roche-Mitarbeiter am Hauptsitz an der Grenzacherstrasse zahlreiche Büroflächen in der Stadt frei werden. Die jüngsten Pläne des Pharmakonzerns werden aber noch nicht in der Statistik abgebildet, da sie noch nicht umgesetzt sind. Umso bemerkenswerter ist, dass die leer stehenden Büroflächen zwischen Juni 2020 und Juni 2021 auch ohne diese um 60 Prozent auf 122'400 Quadratmetern angestiegen sind. Dies geht aus der jüngsten Leerstandserhebung der Statistischen Ämter von Basel-Stadt und Baselland.

Neben den Roche-Türmen nennt Immobilienexperte Robert Weinert die erhöhte Neubautätigkeit in Basel als Grund für den Anstieg. Er arbeitet für die Firma Wüest Partner, die unter anderem für ihr Immobilien-Monitoring bekannt ist.

Weinert rechnet nicht damit, dass sich die Coronapandemie besonders negativ auf den Büromarkt auswirken werde. Umfragen bei Unternehmen zeigten, dass die Angestellten künftig zwischen einem und eineinhalb Tag von zu Hause aus arbeiten dürften. Dennoch möchte nur eine Minderheit der befragten Firmen ihre Flächen reduzieren. Vielmehr wollten die Arbeitgeber die Arbeitsplätze attraktiver gestalten, indem etwa vermehrt Rückzugsorte oder Räume für digitale Meetings eingerichtet würden.

Insgesamt zeigt sich Weinert dank einer stabilen Nachfrage zuversichtlich. «Wir gehen davon aus, dass Basel aufgrund der Dominanz der Pharmaindustrie zu jenen Regionen gehört, die sich positiv entwickeln werden.»

Zwischennutzung als Lösung?

Dennoch stellt sich die Frage, in welchem Umfang gerade grössere Flächen wie an der Viaduktstrasse oder im Peter-Merian-Haus vermietet werden können. Wenn grosse Firmen wie Roche oder Baloise vermehrt ihre Mitarbeiter an einem Standort zusammenziehen, dürfte dies schwieriger werden.

Architektin Barbara Buser.

Juri Junkov

Liessen sich angesichts der grossen Nachfrage nach Wohnungen gewisse Büroflächen nicht besser umnutzen? Architektin Barbara Buser sagt dazu: «Bei grossen Liegenschaften wäre dies durchaus möglich, ist aber meist mit grossen Investitionen verbunden». Sie setze eher auf Mischnutzungen, um ein Gebäude zu beleben. Buser hat vor 17 Jahren mit anderen die Unterdessen GmbH gegründet. Das Unternehmen mietet ganze Gebäude und unterteilt diese dann, um die Räume verschiedenen Nutzern anbieten zu können.

Eine neue Raumaufteilung grosser Flächen zu realisieren, sei meistens machbar, sagt Buser. So könnten etwa Trennwände eingezogen werden. Dies könne jedoch für Probleme mit Brandmeldern sorgen. Oft sei es kurzfristig auch nicht möglich, die ganze Fläche zu vermieten, sondern vielleicht 80 Prozent. «Und dies bei Zwischennutzungen natürlich zu einem tieferen Preis», fügt Buser an.

Doch die Vorteile einer Zwischennutzung würden für den Eigentümer überwiegen. Das Gebäude werde nicht besetzt oder beschädigt, die Nebenkosten würden gedeckt. Zudem könne sie dem Eigentümer garantieren, dass die Mieter der Zwischennutzung am Ende auch wieder ausziehen.

Angebot für das Gebäude an der Viaduktstrasse

Buser bringt die Firma Unterdessen denn auch ins Spiel für eine Zwischennutzung des Gebäudes an der Viaduktstrasse. «Wir mögen es gerne sehr gross.» An die Adresse der Eigentümer sagt sie: «Sie sollen ruhig auf uns zukommen, wir unterbreiten gerne ein Angebot.» Ein E-Mail oder ein Telefonanruf reiche.

Auf dem ehemaligen BASF-Areal im Klybeck funktioniert das gut. Dort gehört etwa der Club Humbug zu den Mietern. Der Eigentümer, der Versicherer Swiss Life, wolle den Club als Anziehungspunkt und Adresse auch nach der Zwischennutzung behalten. Daher werde nun ein definitiver Ort auf dem Areal gesucht.

Wenn es um die alleinige Umnutzung von Büroflächen in Wohnungen geht, zeigt sich Robert Weinert von Wüest Partner skeptisch. Es stelle sich die Frage, ob sich Büroobjekte dafür eignen, etwa mit Blick auf die Architektur, den Grundriss, die Kanalisation oder die Lage eines Gebäudes. Natürlich sei es auch eine Kostenfrage und teils aufgrund der Bauzone gar nicht möglich.