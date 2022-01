Immobilien Leeres Ladenlokal: Kost Sport hat einen neuen Mieter gefunden Das Geschäft an der Freien Strasse 51 in Basel ist seit einem Jahr nicht fest vermietet. Recherchen zeigen, dass sich das im Sommer ändert. Ausserdem zieht ein Coiffeur im zweiten Stock ein – von wo aus längst ein Privatradio hätte senden sollen. Rahel Empl Jetzt kommentieren 25.01.2022, 16.40 Uhr

An Toplage – und nun endlich fest vermietet: Das Ladenlokal an der Freien Strasse 51. Kenneth Nars

Es ist an einem der prominentesten Standorte an der Freien Strasse zu finden – und es wartet seit einem vollen Jahr auf eine neue Mieterschaft: das Ladenlokal im schmucken Gebäude von Kost Sport mit der Hausnummer 51. Im Februar 2021 strich der Vormieter, die Inditex-Modemarke Massimo Dutti, nach lediglich fünf Jahren die Segel. Unterdessen wurde das Lokal an Basels Einkaufsmeile von «Fashion Styler» zwischengenutzt, doch die kleine Schweizer Kette ist Anfang Januar wieder ausgezogen.

Nun ist das Geschäft, das sich über eine Fläche von 1000 Quadratmetern und drei Geschosse erstreckt, auf Immobilienportalen abermals zur Zwischennutzung ausgeschrieben. Allerdings nur bis Ende Juni 2022. Dem Vernehmen nach ist ein Mietvertrag ab Juli unter Dach und Fach. Claudia M. Mordasini, Verwaltungsratspräsidentin der Liegenschaftsbesitzerin Kost Sport AG, bestätigt denn auch gegenüber der bz:

«Kurz vor Weihnachten konnte ein Vertrag mit einer neuen, langfristigen Mieterin unterzeichnet werden.»

Die Bekanntgabe der Mieterin sei ihr zurzeit leider aber noch nicht möglich.

Zu einem spruchreifen Wechsel kommt es derweil im zweiten Stock des Gebäudes: Am 1. Februar zieht der Coiffeursalon Vivid Hair auf 424 Quadratmetern ein, der derzeit noch am Aeschengraben domiziliert ist. Inhaber und Geschäftsführer Patrick Schraner sagt, man habe glücklicherweise einen laufenden Mietvertrag zu einem günstigen Preis übernehmen können, da das Lokal sich im Rohbau befunden hätte: «Hinsichtlich Ausbau befinden wir uns in diesen Tagen in den letzten Zügen. Wir freuen uns sehr auf diesen neuen Standort.»

Radio Energy Basel ist eine grosse Last los – ein Coiffeur übernimmt

Vivid Hair übernimmt den Vertrag von Radio Energy Basel. Der Privatradiosender unterschrieb diesen im Jahr 2017 und kündigte das auch lautstark an, zog aber tatsächlich nie am betreffenden Standort ein. Was die Gründe hierfür sind, darüber schweigt sich der Sender noch heute beharrlich aus. Der Basler Standortverantwortliche des Radios, Daniel Studer, sagt auf Anfrage lediglich:

«Wir kommentieren keine laufenden oder vergangenen Mietverhältnisse.»

Dem Vernehmen nach wurden sich die Vermieterin, die Kost Sport AG, und die Mieterin mit Sitz in Zürich nie darüber einig, wie und in welchem Rahmen der Ausbau vonstatten gehen sollte - man trennte sich im Streit. Wegen des laufenden Vertrags musste Radio Energy die vergangenen fünf Jahre aber Miete bezahlen und suchte nach einem Abnehmer.

Der Privatradiosender hält laut einem Insider immer noch Ausschau nach einem neuen, festen Standort. Beim jetzigen am Steinenberg 19 handelt es sich lediglich um ein Provisorium.

Wohnaccessoires werden von Fusspflege abgelöst

Eine weitere leer stehende Fläche an der Freien Strasse konnte unterdessen auch neu vermietet werden: In das Haus mit der Nummer 38, wo bis Spätsommer 2021 Zara Home auf drei Etagen Wohnaccessoires verkaufte, zieht das podologische Institut Per Piedi ein, das zum Detailhändler Coop gehört und das aktuell noch an der Weissen Gasse 15 domiziliert ist. Der Fusspflegespezialist bezieht im Juli 2022 das erste und zweite Stockwerk der Liegenschaft, wie Recherchen der bz zeigen und eine Sprecherin von Coop auf Anfrage bestätigt: Man übernehme die Liegenschaft konkret im Mai und beginne dann mit dem Innenausbau.

