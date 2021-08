Der Kantonale Krisenstab korrigiert die Impfquoten der Gemeinden

Impfquote Baselland Entwarnung für Liesberg: Kanton korrigiert Impfquoten einzelner Gemeinden Am Freitag hat der Kantonale Krisenstab Baselland auf Basis einer Medienanfrage eine Auswertung zu den Impfquoten nach Gemeinden publiziert. Diese enthielt falsche Zahlen, wie der Kanton am Mittwoch mitteilt. Lea Meister 04.08.2021, 08.38 Uhr

Der Kantonale Krisenstab Baselland korrigiert die Impfquoten der Gemeinden. Alessandro Crinari / KEYSTONE/Ti-Press

Auf Anfrage des «Regionaljournals Basel» lieferte der Baselbieter Krisenstab eine Statistik zu den regionalen Impfquoten ab. Die Liste der 86 Gemeinden zeigte grosse Unterschiede auf. So lag die Impfquote von Liesberg mit 14,9 Prozent der Einwohner, die mindestens einmal geimpft sind, über 20 Prozentpunkte tiefer als jene von Roggenburg auf dem zweitletzten Platz mit 35,2 Prozent.

Der Liesberger Gemeindepreesi konnte sich auf Anfrage der bz diese Zahlen nicht erklären und fragte sich gar, ob bei der Erhebung etwas schiefgelaufen sei. Krisenstab-Sprecher Roman Häring schloss dies aus. Schon bei einer früheren Auswertung sei Liesberg mit Abstand zurückgelegen.

Am frühen Mittwochmorgen verschickte der Kantonale Krisenstab dann aber eine Medienmitteilung mit der aktualisierten Impfquote nach Gemeinden. So zeigt sich: In Liesberg sind ganze 48,7 Prozent der Leute mindestens einmal geimpft, 46,4 Prozent bereits doppelt. Auch bei vielen anderen Gemeinden gab es - leichte - Verschiebungen. So sind in Roggenburg 36,3 Prozent mindestens einmal geimpft und 33,3 Prozent doppelt.

Update folgt...