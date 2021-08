Basel ist eine Steueroase

Impfstoff Basel – die neue Steueroase Die mutmasslichen Milliardengewinne von Moderna setzen den Pharmastandort Basel unter Druck Christian Mensch 14.08.2021, 05.00 Uhr

Nach aktuellen Studien am wirksamsten, aber auch am teuersten: Der Impfstoff von Moderna. Ted S. Warren / AP

SP-Nationalrätin Sarah Wyss hat klare Vorstellungen. Basel-Stadt soll sich mit einem zweistelligen Millionenbetrag an der internationalen Covax-Initiative beteiligen. Mit dem Programm der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollen auch Menschen in schwachen Volkswirtschaften zu genügend Impfstoffen gegen das Covid-Virus kommen. Eine Summe von 50 Millionen Franken aus dem Stadtkanton, so Wyss, halte sie für angemessen. Entscheiden müsse natürlich der Grosse Rat.

Sarah Wyss ist SP-Nationalrätin Zvg / BLZ

Ihre Forderung lässt sie im Kantonsparlament durch die Parteikollegin Michela Seggiani vortragen. Sie selbst will, dass sich der Bund stärker bei Covax engagiert. 850 Millionen Franken ist das angestrebte Ziel ihrer Partei. 300 Millionen sind bereits genehmigt, 300 Millionen werden voraussichtlich im kommenden Jahr gesprochen. Wyss möchte, dass daraus mindestens eine halbe Milliarde wird.

Das Covax-Anliegen ist ihr damit kein neues, doch nun hat sie «das Fallbeispiel», das für den politischen Schwung sorgen soll: Die Spekulationen um die Milliardengewinne der Impfstoff-Produzentin Moderna, die mutmasslich auch in Basel versteuert werden. Das Unternehmen eignet sich als Prangerkandidat: Von allen Mitbewerbern, die ein Vakzin anbieten, ist ihrer das teuerste und wird gemäss «Financial Times» noch teurer. Zudem profitierte sie wie keine andere von staatlichen Forschungsgeldern und den Aufbau neuer Fabriken lässt sie sich von Staaten bezahlen, die dafür einen privilegierten Zugang zum Impfstoff erhalten, wie jüngst das Beispiel Kanada zeigt.

Aus dem Fundi ist ein Realo geworden

Seit einem Monat ist der Geist aus der Flasche. Moderna kanalisiere ihre Gewinne in den Steueroasen («Tax Haven») Basel (Schweiz) und Delaware (USA). Diesen Vorwurf erhob die niederländische Nichtregierungsorganisation Somo, ein Forschungszentrum über das Wirken multinationaler Konzerne. Somo war ein Vertrag zwischen der EU und Moderna zugespielt worden, der Details der Lieferverträge offenlegt – beispielsweise, dass die EU-Zahlungen zur Moderna-Niederlassung nach Basel fliessen. Der Somo-Report huschte zunächst ohne weiteren Widerhall durch die Medien. Vergangene Woche zog die linke «Wochenzeitung» jedoch die Geschichte nochmals hervor, spekulierte, was an Steuerertrag wohl in der Basler Staatskasse landen wird, und stellte den Kanton als Pandemiegewinnler dar. Ein Steilpass für Wyss.

Im medialen Kurzschluss der vergangenen Tage kursierte die Version, Wyss verlange, Basel-Stadt solle genau jenen Betrag für die Weltgesundheit aufbringen, den Moderna im Kanton an Steuern zahle. Im Gespräch präzisiert Wyss: «Eine solche Forderung hätte sie vielleicht vor zehn Jahren als Juso gestellt.» Doch aus dem Fundi ist ein Realo geworden: Damit müsste sowohl das Steuergeheimnis gelüftet als auch eine Steuereinnahme zweckgebunden eingesetzt werden. «Beides ist gesetzeswidrig», sagt Wyss.

Neben Moderna profitieren auch Roche und Lonza

Ohne Gesetzesänderung möglich sei jedoch, dass aus der allgemeinen Staatskasse ein Betrag gesprochen werde, den sie in der einmaligen Pandemielage auch für gerechtfertigt halte – unabhängig davon, was Moderna in Basel versteuern werde. Es profitiere ja auch nicht alleine diese Firma von der pandemiebedingten Nachfrage, sondern auch andere wie Roche oder Lonza, die ebenfalls in Basel beheimatet sind. Unschuldig am Kurzschluss ist Wyss allerdings nicht. Schliesslich hat sie in den Vorstoss der Grossratskollegin als Frage formuliert: «Ist der Regierungsrat bereit, Steuereinnahmen, welche durch die Versteuerung der Vakzine eingenommen werden, dem Programm Covax zukommen zu lassen?»

Sie wolle Moderna «nicht anschwärzen», sagt Wyss. Es mache ja Sinn, dass die Firma sich im vergangenen Jahr in Basel niedergelassen habe. Hier finde sie das Fachpersonal, aber auch den Hauptsitz des Geschäftspartners Lonza, der den Wirkstoff produziert. Von einem Steuerdumping redet Wyss nicht; durch den Wegfall der Holdingprivilegien seien die Steuern ja auch höher geworden – wenn auch nicht so hoch, wie ihre Partei verlangt habe. Eine andere Haltung wäre auch schwierig. Schliesslich waren es die SP-Regierungsmitglieder Eva Herzog und Christoph Brutschin, die den Steuerfuss auf das Niveau brachten, dass Basel nun international und unwidersprochen als Steueroase bezeichnet werden kann.