Impfstrategie Jetzt auch im Baselbiet: Mehrere hundert Spitalmitarbeitende werden geimpft Nach der Stadt hat auch Baselland mehr Impfstoff zur Verfügung gestellt für die Mitarbeitenden an der «vordersten Front». In Basel-Stadt sind die Dosen fürs Pflegepersonal derweil aktuell aufgebraucht. Nora Bader 05.02.2021, 18.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mitarbeitende im Gesundheitswesen werden jetzt auch in Baselland vermehrt geimpft. Für alle reicht der Impfstoff aber noch lange nicht. Symbolbild Archiv Alex Spichale / BAD

Es geschah ohne Vorankündigung. Vor rund drei Wochen begann Basel-Stadt, Spitalpersonal in Notfall- und Intensivpflegestationen zu impfen. 300 Dosen wurden dafür vom Kanton zur Verfügung gestellt: für das Universitätsspital Basel (USB) 200 und für das Universitäts- und Kinderspital beider Basel (UKBB) 100 Dosen. Dem Claraspital wurden vor zwei Wochen ebenfalls 100 Dosen zur Verfügung gestellt für deren Notfall- und Intensivstation. Total hat Basel-Stadt also 400 Impfdosen für Unispital, UKBB und Claraspital abgegeben.

Zum Verhältnis: Rund 400 Mitarbeitende arbeiten alleine im Unispital in Intensivstation, Notfallzentrum und Covid-Bettenstationen. «Mit den 200 Impfdosen vom Kanton konnten wir rund 220 Mitarbeitenden die erste Impfung geben», so Thomas Pfluger vom USB. Die gelieferten Dosen gaben etwas mehr als eine Impfung her.

Impfstoff reicht noch lange nicht für alle

Im Landkanton wurde das Spitalpersonal vorerst nicht geimpft (die bz berichtete). Vor rund zwei Wochen hiess es dann auf Anfrage der «Schweiz am Wochenende», man habe in Baselland 60 Impfdosen für das Personal an der «vordersten Front» eingesetzt, für Mitarbeitende, die im Beatmungszentrum im Bruderholzspital arbeiten. Jetzt wurde aufgestockt. Genaue Zahlen könne man nicht herausgeben, weil das immer leicht variieren könne, so Rolf Wirz vom kantonalen Krisenstab. Nur so viel: «Es sind auf jeden Fall ein paar hundert Impfdosen», bestätigt Wirz Recherchen dieser Zeitung. Das Kantonsspital Baselland habe für das Gesundheitspersonal im Beatmungszentrum, Covid-Station, Notfall und Rettung ausreichend Impfdosen erhalten.

Und: Das Personal der Covid-Station der Klinik Arlesheim wird durch ein mobiles Team geimpft. Der Impfstoff reiche aber bei weitem nicht für alle in der ersten Prioritätsstufe. Dazu zählen im Kanton Baselland 4'800 Personen – darunter alle Mitarbeitenden in Alters- und Pflegeheimen. In zweiter Priorität folgt gemäss Wirz das Gesundheitspersonal von Spitalstationen mit einem hohem Anteil besonders gefährdeter Personen mit höchstem Risiko sowie das Personal in Behinderteninstitutionen – insgesamt 1'800 Personen. Weitere Spitäler und deren Gesundheitspersonal würden später folgen.

Basel-Stadt hat derzeit keinen Impfstoff für Spitalmitarbeitende

Im Kanton Basel-Stadt ist derweil warten angesagt: «Zurzeit haben wir keinen Impfstoff für Mitarbeitende», sagt Pfluger. Sobald weiterer Impfstoff zur Verfügung gestellt werde, werde man gemäss einer Priorisierungsliste - nach Exposition und Infektionsrisiko der Mitarbeitenden – die Impfung vor Ort im USB anbieten. Und so läuft es auch am UKBB. Mehr sei leider noch nicht möglich gewesen, heisst es beim Gesundheitsdepartement auf Anfrage.

Der Bundesrat beschloss diese Woche, dass sich Grenzgängerinnen und Grenzgänger, welche im Gesundheitswesen tätig sind, in der Schweiz impfen lassen können. Im Kanton Baselland beträgt diese Zahl gemäss statistischem Amt im Jahr 2019 rund 1'500 Personen. Im Stadtkanton sind es etwas mehr als doppelt so viele Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die hier im Gesundheitswesen tätig sind. Einige hätten sich bereits an ihrem Wohnort impfen lassen, heisst es beim USB auf Anfrage. Und: Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt hat die nötige Zahl der Impfdosen für die Grenzgängerinnen und Grenzgänger im Gesundheitswesen als zusätzlich nötige Dosen beim Bund platziert, wie Sprecherin Anne Tschudin sagt.

Der Wohnort spiele beim Impfen des Spitalpersonals zwar grundsätzlich keine Rolle, man impfe nach den bekannten Kriterien, heisst es bei allen Spitälern auf Anfrage. «Die Grenzgänger, welche im Gesundheitswesen tätig sind, werden in den Spitälern mit dem übrigen Gesundheitspersonal zusammen geimpft», so Anne Tschudin. Und so warten beide Basel weiterhin gebannt darauf, dass wieder mehr Impfstoff zur Verfügung steht.