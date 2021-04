In eigener Sache bz-Fotograf Roland Schmid wird Zweiter beim World Press Photo Award Für seine Fotoserie zur Grenzschliessung im ersten Lockdown wurde Roland Schmid für den World Press Photo Award nominiert. Heute wurde er mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Aimee Baumgartner 15.04.2021, 15.31 Uhr

Roland Schmid, Fotograf Roland Schmid 25. April 2020

«Schau, wir haben sogar die Grenze auf unserer Decke markiert», lacht Sabrina. Und tatsächlich: Direkt unter dem Absperrband trennt eine schwarze Linie die Decke in zwei Hälften. Auf der einen Seite liegt Sabrina aus Basel, auf der anderen Davor aus Wiesbaden (Deutschland). «Mach ruhig Fotos von uns», sagt Sabrina, «es ist gut, wenn das bekannt wird.» Für sie ist das eine unhaltbare Situation. Davor ist heute dreieinhalb Stunden gereist, um seine Freundin zu sehen. Am Abend wird er zurückfahren.

Roland Schmid Loco, Tessin 2009

Die Schweiz ist ein sicherer Heimathafen. Das Land wirkt auf mich jedoch etwas überorganisiert (bei allen Annehmlichkeiten, die das hervorbringt). Der Reichtum hat, oberflächlich betrachtet, viele Kanten rundgeschliffen. Selten begegne ich in der Schweiz so magischen Momenten wie diesem hier, nach einer Erstkommunion im Onsernonetal. Roland Schmid / pixsil.com Idomeni - Flüchtlingslager an der Mazedonischen Grenze. Letztere ist geschlossen, etwa 12'000 Flüchtlinge hoffen trotzdem auf ein Weiterkommen. Ein Flüchtlin, eingehüllt in einer Decke und einen Schlafsack, erreicht das Camp. Roland Schmid Marjinka, Ukraine 2020 - Elena Alexandrovna (87). Sie wohnt nahe der Front und hat ihren schwer verwundeten Sohn bei sich aufgenommen. «Die guten Jahre waren die 80er Jahre. Mit Präsident Janukovich wurde das System korrupt - aber wer ist nicht korrupt? Die Leute bekamen nun Bankkredite, sie kauften Autos, alles verbesserte sich. Früher gab es im Freien kleine Bühnen, es gab Konzerte, immer hat irgendjemand irgendetwas gefeiert. Die Leute haben sich draussen getroffen. Jetzt: nichts! Alles hat sich jetzt verändert, alles ist zusammengebrochen» Roland Schmid Rhonegletscher. Im Bereich der Eisgrotte wurde der Gletscher mit Tüchern abgedeckt, um das Abschmelzen infolge des Klimawandels zu verlangsamen. Roland Schmid

Roland Schmid wurde in der Kategorie «General News, stories» mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Mit seiner Fotoserie Cross-Border Love sorgte er international für Aufsehen. Der Hintergrund: Die Schweiz schloss zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg ihre Grenzen, als Folge der COVID-19-Pandemie. In Städten wie Riehen und Kreuzlingen hatten die Bürger die Grenzen zu Deutschland jahrzehntelang kaum wahrgenommen und ungehindert überquert. An manchen Orten wurden diese Barrieren zu Treffpunkten für Menschen, die nicht mehr zusammen sein durften. Trotz der Verordnungen, die die Bewegung und das Zusammensein einschränkten, fanden viele Menschen erfinderische Wege, um ihre Lieben zu sehen. Hier finden Sie das grosse Portät über den bz-Fotografen.



Gewinnerin in der Kategorie «General News, stories» ist die Russin Valery Melnikov. Ihre Fotos fangen die jüngsten Konflikte ein, die in Berg-Karabach stattgefunden haben. «Es ist eine der menschlichsten Darstellungen des Krieges, die ich seit langem gesehen habe. Es gibt einem wirklich ein Gefühl dafür, wie das tägliche Leben und der Verlust aussehen, auf stille Art und Weise - auf eine Art und Weise, die den Augen der Welt entzogen ist», erklärt Gurung Kakshapati von World Press Photo.