Industrialisierung Wie Pratteln vom Weinbaudorf zur modernen Boomtown wurde Ein spannendes Sachbuch berichtet davon, wie sich Pratteln im 19. Jahrhundert entwickelte. Insbesondere zwei Faktoren trugen massiv zur Industrialisierung des Dorfes bei.

Die 1888 gegründete Zichorienfabrik gehörte zu den ersten Unternehmen, die sich beim Prattler Bahnhof ansiedelten. ETH-Bibliothek, Zürich

Zwei Faktoren führten dazu, dass Pratteln sich im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einem der grössten Baselbieter Industriestandorte entwickelte: die Inbetriebnahme der Saline Schweizerhalle 1837 und der Anschluss Prattelns ans entstehende Eisenbahnnetz.

Damit wurde Pratteln zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Die Eisenbahn erleichterte und beschleunigte den Güterverkehr und erhöhte die Standortattraktivität für die Industrie. So siedelten sich in der Folge auch eine ganze Reihe von Unternehmen in Pratteln in Bahnhofsnähe an. Den Anfang machte 1888 die Zichorienfabrik an der Zehntenstrasse, bald folgten das Eisenkonstruktionswerk Buss AG, die Zementwarenfabrik Brodbeck, die Verzinkerei AG, die Rohner AG und weitere.

1904 erwarb der Verband Schweizerischer Konsumvereine (VSK) an der Wasenstrasse Land für ein grosses Zentrallager. Nach dessen Fertigstellung schrieb die «Neue Zürcher Zeitung»: «Wer an Pratteln vorüber fährt, wird durch ein imposantes und schönes Gebäude überrascht, das im ganzen Schweizerlande seinesgleichen suchen dürfte.»

Drei Dorfchronisten

Diese Entwicklungen fanden auch ihren Niederschlag in drei heimatkundlichen Aufzeichnungen, die nun erstmals in gedruckter Form unter dem Titel «Pratteln an der Schwelle zur Moderne» vorliegen. Verfasst wurden sie von Johannes Buess (1823–1905), Johannes Martin (1807–1890) und Karl Sartorius (1856– 1906). Buess und Martin waren beide Lehrer.

Während Buess fünfzig Jahre lang unterrichtete, trat Martin nach 13 Jahren aus dem Schuldienst aus und konzentrierte sich auf die Landwirtschaft. Daneben war er zeitweise Gemeinderat, Gemeindepräsident und Mitglied des Landrats. Der dritte Dorfchronist, der Basler Karl Sartorius, zog 1886 nach Pratteln und war bis zu seinem Tod Pfarrer der Kirchgemeinde Pratteln-Augst.

Johannes Buess verfasste seine Prattler Heimatkunde 1863 auf eine Aufforderung des Baselbieter Lehrervereins hin, der von allen Baselbieter Gemeinden entsprechende Darstellungen wünschte. Beim Text von Johannes Martin handelt es sich um persönliche Aufzeichnungen aus den Jahren 1867–1890, die Martin auf Verlangen seines Sohnes Johannes niederschrieb.

Und die Dorfchronik des Jahres 1904 von Karl Sartorius entstand, nachdem Erziehungsdirektor Gustav Bay einen Aufruf an die «Herren Chronisten von Baselland» – Pfarrer, Lehrer und weitere Personen – gerichtet hatte, jährlich «chronikalische Aufzeichnungen» über ihre Gemeinde zu verfassen.

In den Texten der drei Chronisten kommt ein breites Spektrum von Themen zur Sprache. Im Folgenden sind hauptsächlich Äusserungen berücksichtigt, die den Wandel des landwirtschaftlich geprägten Dorfes zum Industriestandort beleuchten.

Getreide, Kartoffeln und Reben

In seiner Heimatkunde von 1863 notierte Johannes Buess unter der Rubrik «Beschäftigung der Einwohner» unter anderem: «Die Einwohnerschaft von Pratteln ist in ihrer grossen Mehrheit auf den Landbau angewiesen.» Auf den Äckern wurden neben verschiedenen Getreidearten «Erdäpfel», Runkeln, gelbe Rüben, Hanf und anderes mehr angebaut. Auch der Obstbau, so Buess, werde «mit Liebe gepflegt».

Beliebt waren auch Kirschen. Wohl der wichtigste Erwerbszweig war gemäss Buess aber der Weinbau: «Die Bearbeitung der 140 Jucharten (rund 50 Hektaren, d. Red.) Reben beschäftigt das Jahr hindurch viele Hände. Bei den verschiedenen Arbeiten will keiner zurückbleiben.»

Der Einwohnerschaft dürfe «nachgerühmt werden, dass sie stets sucht und weiss, auf irgend eine Art ihr Brod redlich zu verdienen. Das männliche Geschlecht zeichnet sich namentlich bei Arbeiten im Ackord, die gewöhnlich vorgezogen werden, vorteilhaft aus, während das weibliche mit ihm bei den Feldarbeiten an Geschicklichkeit und Ausdauer wetteifert.»

Dieser Stich von 1878 zeigt den «Industriepark» Schweizerhalle: im Zentrum die Saline, links davon die chemische Fabrik. Archiv Schweizer Salinen AG, Pratteln

Saline Schweizerhalle

1837 nahm Carl Christian Friedrich Glenck die Saline Schweizerhalle in Betrieb. Ausgehend von der Salzförderung entstand 1844 zwischen Rhein und Landstrasse eine chemische Fabrik zur Herstellung von Salz- und Salpetersäure. 1862 richtete der Fabrikant Ferdinand Petersen dort eine Anilinfarbenfabrik ein, in der Fuchsin, ein roter Farbstoff, hergestellt wurde.

Von der Anlage, die um die Saline entstand, zeichnet Buess ein detailliertes Bild: «Das hübsche, gegen den Rhein gelegene Haus des Salineninspektors ist von einem wohlbesorgten Garten umgeben. Links der Landstrasse stehen Wohnhäuser einiger Angestellter, hinter diesen die Siedhäuser, Bohrhäuser, Magazine, die Schmiede, die Küfer- und Zimmermannswerkstätten und anderes.»

Die Salzgewinnung beschreibt Buess wie folgt: «Durch sechs Bohrlöcher, die nach und nach in die Tiefe getrieben worden, wird die Soole mittels Dampfmaschinen herauf gepumpt und in sechs Siedhäusern mit zwölf Pfannen versotten.» Dabei «werden jährlich bereits 200‘000 Centner, sage zweihunderttausend Zentner Kochsalz gewonnen».

Auf die Anilinfarbenfabrik, in der zwischen 50 und 60 Arbeiter beschäftigt waren, geht Buess nicht ein. Dafür findet sich bei Johannes Martin eine drastische Bemerkung zu deren Betrieb: «Alle Arbeiter, die in diesem Gebäude beschäftigt waren, hatten alle ganz rothe Haut. Man sagt aussen wie innen.»

Der Eisenbahnbau

Ab 1858 fuhr die Schweizerische Centralbahn auf der Strecke Basel–Olten via Läufelfingen, nachdem das Teilstück Basel–Liestal bereits vier Jahre früher dem Bahnverkehr übergeben worden war. 1875 kam die von der Nordostbahn betriebene Strecke Basel–Brugg via Bözberg hinzu, die in Pratteln in Richtung Augst abzweigt.

Der Bau der Eisenbahn schloss Pratteln nicht nur an ein stetig wachsendes Schienennetz an und steigerte die Attraktivität als Industriestandort, er bedeutete auch einen Verlust an Kulturland. Dies brachte Konflikte um die Linienführung und Entschädigungsansprüche mit sich. Das kommt auch in Johannes Martins Aufzeichnungen zum Ausdruck, der zur Zeit des Bahnbaus durch den Pratteler Bann Gemeindepräsident war. Dabei konnte es auch geschehen, dass die Meinungsverschiedenheiten eskalierten.

Einmal, berichtet Martin, liess die Bahngesellschaft eines Nachts die Gleise «nach ihrem Belieben, nicht nach dem Plan» bauen. «Am folgenden Tag liess ich Gemeinde läuten, alles erschien und es hiess: weg mit dem, Bach und Weg muss bleiben. Alles ging mit Schaufel, Bikel und Karren. Man nahm alles weg und thats an Ort, wo es gewesen. Die Arbeiter flohen, 100 an Zahl.»

Mit der Verlagerung von Transporten vom Pferdefuhrwerk auf die Schiene gingen Verdienstmöglichkeiten verloren, gleichzeitig eröffneten sich aber auch neue Vermarktungsmöglichkeiten. So bemerkt Johannes Buess, dass durch den Eisenbahnbau «der Marktkreis für Kirschen bedeutend erweitert» wurde, «und als Folge davon der Preis nicht so leicht niedrig gehalten werden kann, so verdient und findet der Kirschbaum stetsfort grössere Aufmerksamkeit».

Siegeszug der Elektrizität

Während, wie Johannes Martin rückblickend feststellte, in den 1850er-Jahren «die Dampfkraft im Schwung war», dauerte es noch ein paar Jahrzehnte, bis mit der Elektrizität eine weitere Kraftquelle genutzt werden konnte. Karl Sartorius schreibt dazu in seiner Dorfchronik: «Im Laufe des Jahres 1904 wurde die seit 1899 für die elektrische Beleuchtung bezogene Kraft aus Rheinfelden auch für die Landwirtschaft verwertet.

Der Ortsverein kaufte eine Dreschmaschine und später eine Maschine zur Brechung des Hafers, die elektrisch betrieben werden kann durch beliebigen Anschluss an die durchs Dorf gehenden Kraftstromleitungen.» Auch Industriebetriebe nutzten nun die neue Energie. So wurde 1904 laut Sartorius «eine neue Fabrik für Holzwolle, Möbel, Böden etc. mit den modernsten elektrisch betriebenen Maschinen in Gang gesetzt».

Auf die Kommunikationsrevolution bzw. deren Infrastruktur mussten die Prattlerinnen und Prattler noch etwas länger warten. «Eine öffentliche Telephonstation», bemerkt Sartorius, «haben wir nicht; hingegen giebt es im Dorfe verschiedene Privatabonnenten, bei denen die Nachbarn jeweilen auch telephonieren.»

Matthias Manz, René Salathé (Hg.): «Pratteln an der Schwelle zur Moderne». Verlag des Kantons Basel-Landschaft, Liestal 2020. 315 Seiten, 27 Franken.