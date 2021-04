Informationskampagne Tigermücke breitet sich in beiden Basel aus: Regierung hofft auf aktive Beteiligung der Bevölkerung Nach der Stadt wurde im vergangenen Jahr auch im Landkanton eine Population der Mücken nachgewiesen. Beide Kantone hoffen jetzt auf die Mitwirkung der Bevölkerung. Elodie Kolb 21.04.2021, 10.44 Uhr

Die Tigermücke breitet sich aus. Zvg

In Basel-Stadt hat sich die Tigermücke bereits in den letzten Jahren angesiedelt. Jetzt sei sie neben dem St. Johann und Kleinhüningen auch im Neubad-Quartier nachgewiesen worden, schreibt das Gesundheitsdepartement. Auch im Baselbiet wurde vergangenes Jahr zum ersten Mal eine Population in Birsfelden nachgewiesen, wie es vom Baselbieter Amt für Umwelt und Energie heisst.