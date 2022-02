Integrative Massnahmen Baselbieter Schulen bekommen mehr Zeit, um auffälligen Kindern und Jugendlichen zu helfen Schulleitungen der Primar und Sekstufe dürfen mehr Lektionen pro Woche einsetzen, um Heil- oder Sozialpädagoginnen in Regelklassen zu schicken. An Kleinklassen hält Baselland dennoch fest. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es gibt immer mehr verhaltensauffällige, lernschwache oder begabte Kinder, die spezielle Förderung durch Sozial- oder Heilpädagogen benötigen. Illustration: Dinah Wernli-Matter

In Basel-Stadt sammelt die Lehrergewerkschaft dieser Tage Unterschriften für eine Volksinitiative, um die 2015 beerdigten Kleinklassen wieder einzuführen. In Baselland hingegen wurde diese separative Unterrichtsform nie abgeschafft. Im laufenden Schuljahr besuchen 400 Primar- und 300 Sekundarschülerinnen und -schüler eine Kleinklasse mit maximal 13 Personen. Doch auch für die Baselbieter Volksschulen gilt die Direktive, dass verhaltensauffällige oder lernschwache Kinder und Jugendliche die nötige Unterstützung möglichst in einer Regelklasse bekommen.