30 Jahre Basler Rap: Zwei Experten im Gespräch

Interview 30 Jahre Basler Rap: «Viele Rapper streiten sich um einen sehr kleinen Kuchen» Severin Bigler Genau 30 Jahre ist es her, als der Basler Rapper Black Tiger mit seinem Track «Murder By Dialect» den Grundstein für die Schweizer Rapszene gelegt hat. Pablo Vögtli, der Co-Host der Radio-Rap-Show «Bounce» auf SRF Virus, und Lukie Wyniger, Moderator, DJ und Szenenkenner, im persönlichen Gespräch über ihre Wahrnehmung der Basler Rap-Szene. Lea Meister und Maximilian Karl Fankhauser 14.08.2021, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Was war Ihre erste Berührung mit Basler Rap und welche Gefühle verbinden Sie damit?

Lukie Wyniger: Das war 1993, da war ich 16. Damals kam «Wake Up» heraus, eine Compilation (Tonträger mit verschiedenen Interpreten), auf der Künstler wie Black Tiger und verschiedene Basler Crews gegen Drogen gerappt haben. Damals war Folienrauchen ein grosses Thema. Ich besuchte die Sekundarschule in Muttenz. Die Compilation hat mich komplett weggehauen, sie war das grosse Ding, alle in meiner Klasse haben sie sich angehört. Diese CD liegt irgendwo kaputt in meiner alten Sammlung. Bald gab es ein erstes Konzert dieses «Wake Up»-Projekts in der Innenstadt. Dieses Konzert habe ich als «junger Schnuufer» dann besucht. Dort hat es mich einfach gepackt. Das war mein erster bleibender Berührungspunkt mit Basler Rap. Wir konnten alle Lieder auswendig.

Zwei Experten, wenn es darum geht, den Lauf der Zeit im Schweizer Rap kritisch zu analysieren. Severin Bigler

Die Rap-Gruppe Brandhärd ist die wohl berühmteste aus der Region im Bereich des Raps. zvg

Pablo Vögtli: Mein erster Berührungspunkt kam einige Jahre später. 2003 kam die Platte «Noochbrand» von Brandhärd heraus. Diese Platte hat mich damals fertig gemacht, das war der Wahnsinn. «Tapfer gmässe, grad vergässe» – dieser eine Reim ist mir bis heute geblieben. Dort merkte ich zum ersten Mal, dass schweizerdeutscher Rap technisch echt stark sein kann. Und bei Griot habe ich damals einfach gedacht: «Krasser Typ!» Das war mein erster Eindruck von Basler Rap.

Griot hat westafrikanische Wurzeln und ist in Binningen in der Region Basel aufgewachsen. zvg

Zu den Personen: Lukie Wyniger ist 44 Jahre alt, kommt aus Muttenz und arbeitet seit über zehn Jahren bei der SRG. Er moderiert das Reggae Special und ist zudem seit 22 Jahren als DJ tätig. Er kennt verschiedenste Akteure persönlich und hat stets ein Auge und ein Ohr auf die Entwicklungen innerhalb der Basler Rap-Szene. Pablo Vögtli ist 36 Jahre alt, in Hongkong und in der Schweiz aufgewachsen und arbeitet als Moderator bei SRF Virus, wo er unter anderem die Sendung «Bounce» moderiert. Seit jeher ist er ausserdem der Host des Virus Bounce Cypher, eines jährlich stattfindenden Events, bei dem Rapperinnen und Rapper aus der ganzen Schweiz zusammenkommen, um ihr Können am Mikrofon zu demonstrieren. (mei)

Wie hat sich der Basler Rap Ihrer Meinung nach seither entwickelt?

Wyniger: Das ist eine unheimlich schwierige Frage. Ich finde, er hat viel davon beibehalten, was ihn immer ausgemacht hat. Er ist – wie Rap auf der ganzen Welt – technisch besser geworden. Anfangs war alles, mit ganz wenigen Ausnahmen, hölzern. Nach den ersten beiden grossen Wellen – Black Tiger & die Gruppe TNN bis in die 00er-Jahre, danach kamen die Gruppen Brandhärd und TAFS, Griot und die ganzen Baselbieter, die dann noch dazu gekommen sind – kam um 2010 herum eine dritte grosse Welle mit der Gruppe K.W.A.T und Labels wie Dritte Stock, die meiner Meinung nach momentan etwas den Ton angeben. Vom Grundgedanken her war Basler Rap schon immer recht asozial, das ist bis heute auch teilweise geblieben. Fast kein Basler Rapkünstler hat es geschafft, in irgendeiner anderen Schweizer Stadt ein Konzert zu spielen, ausser vielleicht Brandhärd und Black Tiger.

Lukie Wyniger und Pablo Vögtli sind sich einig: Etwas «Hau-drauf-Modus» darf, ja soll sogar sein. Severin Bigler

Vögtli: Für mich hatte Basler Rap schon immer drei Standbeine: die «Conscious-Ebene» von Black Tiger mit eher tiefsinnigen Texten, dann der Strassenrap, den ich nach wie vor sehr stark mit Basel assoziiere, wenn man Exponenten wie den Rapper S-Hot berücksichtigt. Dann gibt es für mich noch so diesen epischen Fest-Rap, das, was Brandhärd macht. Was ich super finde, ist, dass neben Dritte Stock Records mit der «Was Ghetto?»-Crew eine ganz neue Generation aufkommt, die sich zu null Prozent daran orientiert, was vorher war. Diese jungen Talente existieren und sie machen gute Arbeit.

Wyniger: Durch diese Entwicklung wird die Musik auch besser, spannender und vielseitiger.

Was war Ihrer persönlicher Tiefpunkt im Zusammenhang mit Basler Rap?

Wyniger: In meiner Anfangszeit als Hip-Hop-Fan, als ich sehr euphorisiert war, habe ich eine Silvesterparty des legendären DJ Ace besucht. Sie fand auf dem Bell-Areal statt, was damals der Ort für Hip-Hop-Partys war. In dieser Nacht gab es eine Messerstecherei, die ich hautnah miterlebt habe. Ich hatte dort extreme Angst und danach mehrere Wochen damit zu kämpfen, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Damals herrschte in der Basler Hip-Hop-Szene viel Gewalt. Das war für mich persönlich auf jeden Fall ein Tiefpunkt.

Pablo Vögtli ist seit jeher Gastgeber des berühmten Virus Bounce Cypher. Severin Bigler

Vögtli: Der Tiefpunkt des Basler Raps war für mich der Cypher 2015 (jährliche Hip-Hop-Livesendung auf SRF mit über 80 Rappern). Die «Basler Stunde» war sehr schlecht besucht, viele waren auch unzufrieden mit dem frühen Zeitfenster der Basler und sind deshalb nicht aufgetaucht. Die Leistung der Anwesenden hat dann auch eher zu wünschen übrig gelassen. Es gab dann einen Nachhol-Cypher nur für die Basler MCs, zum ersten und einzigen Mal in der Geschichte des Cyphers.

Und Ihrer persönlicher Höhepunkt?

Wyniger: Das war sicher der Vertrag, den Griot damals bei Universal Music erhalten hat, und der Vorschuss, den er bekam.

Vögtli: Wie hoch war der? Das musst du jetzt schon sagen (lacht).

Wyniger: Das war nicht mein Vertrag, deshalb ist mir das etwas zu heikel (grinst). Noch schöner als der Vorschuss war damals eigentlich die Meldung, dass wir die Vorgruppe von 50 Cent im Hallenstadion sein durften. Dort im Hallenstadion auf die Bühne zu gehen – ich war sein Back-up-Rapper –, war für mich auf jeden Fall ein Höhepunkt. Es gibt natürlich aber noch 100’000 Anekdoten, die ich jetzt erzählen könnte. Schöne und weniger schöne.

Lukie Wyniger ist ein Kenner der Basler-Rapszene und hat stets ein Auge und ein Ohr auf die jeweiligen Entwicklungen. Severin Bigler

Vögtli: Mein Höhepunkt war ein Konzert in Basel während des BScene-Festivals. Ich war dort auch auf der Bühne und der Hauptact war Brandhärd in einer ausverkauften Halle. Alle haben sich die Seele aus dem Leib gerappt bei «Noochbrand», da hat sich bei mir jedes Haar aufgestellt.

Ist die Basler Rap-Szene zu verschlossen und deshalb national auch nicht so erfolgreich?

Vögtli: Es ist sicher so, dass dieser Eindruck entstanden ist, auch innerhalb der Szene. Auch ich dachte lange, dass Basler Rap sehr vom FC Basel beeinflusst sei, weil es ja auch viele Tracks gab, die sich um Fussball und die damit verbundene Szene drehten. Lange war Basler Rap dominiert von den «Stiernacken» aus der Stadt am Rhein. Das bricht langsam auf, auch, weil heute auch die eine oder andere Frau im Business ist. Auch der Stil verändert sich mit der Zeit.

Der wohl bekannteste «Stiernacken» aus Basel ist der Rapper Chilz, der über ein Jahrzehnt immer wieder am Cypher begeistern konnte. Youtube

Wyniger: Man muss als Basler ehrlich sein und sagen, dass das letzte Jahrzehnt den anderen Kantonen gehört hat. Da denke ich an Bern, Zürich oder Luzern. Es haben andere die Show gerissen. Die Szene muss sich schon überlegen, wie sie sich in Zukunft aufstellen will, sonst hängen wir dann irgendwann ab. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir – wie im Fussball – auch im Rap wieder zurückkommen (beide lachen).

Könnte denn auch die Generation zwischen den alten Hasen und den Jungen noch etwas herausholen?

Wyniger: Wen man in der ganzen Diskussion immer wieder vergisst, ist S-Hot. An ihm habe ich extrem Freude und höre ihm als Basler sehr gerne zu. Er zieht sein Ding durch und macht es wirklich gut. Es ist schade, dass seine Musik teilweise auch belächelt wird. Nicht wegen seiner Musik, sondern wegen seiner Art. Er spielt aus meiner Sicht in der Region in einer eigenen Liga und pflegt halt auch noch die alten Tugenden, die den Basler Rap stets ausgezeichnet haben. Ich habe manchmal auch etwas Mühe, von diesen Tugenden loszukommen. Ich mag diesen «Hau-drauf-Modus» manchmal wirklich sehr.

Vögtli: Ja, ich auch.

S-Hots Track «Szene isch Basel» hat auf Youtube über 140'000 Klicks. Youtube

Sind wir Baslerinnen und Basler grundsätzlich in uns geschlossener als andere Kantone?

Wyniger: Wir stehen vielleicht etwas ausserhalb der Schweiz in unserem eigenen Kosmos. Ich mag den Kantönligeist im Fussball und im Rapsport. Wenn du ihn aber in dir trägst, wenn du nach Bern fährst, dann hast du ein Problem.

Vögtli: Was wir ganz allgemein auch nicht vergessen dürfen: Es streiten sich relativ viele Basler Rapper um einen relativ kleinen Rapkuchen. Innerhalb des nationalen Rapkuchens, der auch schon sehr klein ist.

Die kleine Chronologie des Basler Raps

30 Jahre ist es her, dass Urs Baur alias Black Tiger den ersten Rap-Song auf Mundart aufnahm und veröffentlichte.

Er legte den Grundstein einer ganzen Szene: der Basler Rapper Black Tiger. Tim Luedin

«Murder By Dialect» hiess er und gilt bis heute als Ausgangspunkt des Mundartraps. Die 90er-Jahre sind dann stark geprägt von Künstlern wie Shape MC, Griot, MC Rony oder Luana und Gruppen wie TNN. 1999 wollen schliesslich auch die Baselbieter einen Teil des Kuchens abhaben. So lanciert die Gruppe TAFS die Ära der Liestaler Rapperinnen und Rapper.



Black Tiger war 2019 mit dem P-27s Song «Murder By Dialect» bei «Explain The Lyrics» und hat den Text seines legendären Songs erklärt und eingeordnet. Youtube

Nur ein Jahr später betritt Brandhärd die Bühne. Fetch, Fierce und Johnny Holiday bilden bis heute das wohl bekannteste Rap-Kollektiv der Nordwestschweiz. Mit ihrem Song «Noochbrand» landen sie 2003 einen Hit, der zu einer bis heute bekannten Basler Rap-Hymne wird.

Wer Brandhärd kennt, kennt auch den Song «Noochbrand» – bis heute eine Hymne des Basler Raps. Youtube

Die Zeit ab 2006 steht im Zeichen des Strassenraps und der Erfolge des FC Basel. Die Gruppe KWAT lanciert den Strassenrap à la Basel und die Rapcrew TripleNine produziert acht Meistertitel in Folge acht Meistersongs für den FCB. Die Songs werden über Jahre hinweg an den Meisterfeiern gespielt. Brandhärd, ein Teil von TripleNine, darf somit als Konstante im Basler Rap angesehen werden.

Der FCB-Maischtertrack 2013: «Kämpfe bis zum Schluss». Der damals vierte in Serie von TripleNine. Youtube

2013 freut sich Black Tiger über einen Weltrekord: Er schafft es, mit seinem Projekt «1 City 1 Song+» 147 Rapperinnen und Rapper auf einem 83-minütigen Song zu vereinen. Daraus resultiert der längste Rap-Song der Welt.

Weltrekord: 147 Rapperinnen und Rapper in einem 83-minütigen Song. Youtube

2015 macht ein junger Coiffeur namens S-Hot den Strassenrap seiner Vorgänger erst salonfähig. 2018 glänzt der Rapper LAFA vom Label Dritte Stock Records mit zwei Top-Ten-Einstiegen in die Schweizer Albumcharts. Als Teil des gleichen, noch jungen und aufstrebenden Labels machen sich in den darauffolgenden Jahren Rapper wie Sherry-ou oder Morow bemerkbar. 2020 lanciert die Crew WasGhetto? mit ihrem Débutalbum ein neues Zeitalter des Basler Raps.

Der Basler Rapper LAFA am Virus Bounce Cypher 2018. Youtube

Laut Experte Lukie Wyniger gehört das vergangene Jahrzehnt den anderen Kantonen. Mit den neuen Labels, die sich kaum an Vergangenem orientieren, gibt es in der Basler Rapszene aber einige Lichtblicke. (mkf/mei)