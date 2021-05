Interview Alt Regierungsrätin Schneider: «Aussergewöhnliche Projekte hatten es schon immer schwer» Eine Ausstellung im Kleinen Klingental widmet sich gescheiterten Basler Grossprojekten. Alt Regierungsrätin Barbara Schneider spricht über den Doppelhelix-Turm von Roche, Zaha Hadid und die Erlenmatt. Interview: Julian Förnbacher 26.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Barbara Schneider: ehemalige Basler Baudirektorin und Alt Regierungsrätin.

Kenneth Nars

Barbara Schneider, von 1997 bis 2009 waren Sie als Vorsteherin des Baudepartements wesentlich in die Bauplanung Basels involviert. Gibt es ein Projekt von damals, das Ihnen heute noch schlaflose Nächte bereitet?

Barbara Schneider: (lacht) Nein, schlaflose Nächte durchleide ich zum Glück nicht. Aber ich erlebe bei jedem Stadtspaziergang wieder Erinnerungen an Projekte, die damals heftig diskutiert wurden, so zum Beispiel im Erlenmatt-Quartier.

Für das Erlenmatt-Projekt haben Sie sich besonders eingesetzt. Was machte den Ort damals für Sie speziell?

Es war wirklich eine besondere Sache, weil hier ein komplettes Areal verfügbar wurde, das zuvor von der Deutschen Bahn genutzt wurde. In einem dicht bebauten Stadtquartier war dies absolut keine Selbstverständlichkeit. Man hatte aus Planungssicht eine weisse Leinwand vor sich, wo man ein Projekt für die nächsten Jahrzehnte entwickeln konnte. Das gibt es in Basel sonst kaum mehr. Heute ist der Hafen vielleicht in einer ganz ähnlichen Situation, wo grosse Flächen zur Umnutzung verfügbar werden. Entsprechend beobachte ich diese Entwicklung mit Interesse.

Wie erleben Sie das Erlenmatt heute? Sind Sie zufrieden damit, wie sich Ihr Herzensprojekt entwickelt hat?

Sehr gut finde ich, dass durch die Bevölkerungsbeteiligung ein grosser grüner Innenraum entstanden ist, der viel offener wurde, als ihn die Planer damals vorgesehen hatten. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein Projekt immer demokratisch offen sein und im Lauf der Jahre auch gewisse Wandlungen zulassen sollte. Auch freut mich, dass das Areal noch immer lebt und sich weiterentwickelt.

Wie froh sind Sie, dass das Erlenmatt heute so aussieht und nicht etwa ein künstlicher See angelegt wurde, wie einmal angedacht wurde?

(Lacht) Genau, das war bis zuletzt eine Alternative, die dann vom Stimmvolk glücklicherweise abgelehnt wurde. In jener Volksabstimmung kam etwas zum Ausdruck, das man in Basel oft bemerkt, sei es beim Stadtcasino oder beim Multiplex an der Heuwaage: Man hört oft, dass die Stadt doch schon so dicht bebaut sei, die Leute fragen sich, ob zusätzliche Projekte wirklich nötig seien. Dieser grundsätzliche Konflikt zwischen Freiraum und Bebauung ist eine Stadtdiskussion, die sich bis heute fortsetzt.

Was während Ihrer Amtszeit ebenfalls geplant wurde, jedoch nicht zustande kam, ist der Doppelhelix-Turm für Roche von Herzog & de Meuron. Ist es im Nachhinein richtig, dass dieses Projekt nicht umgesetzt wurde?

Barbara Schneider bedauert, dass Roche den Doppelhelix-Turm nicht realisiert hat.

zvg

Ich habe nun im Zuge der Ausstellung im Kleinen Klingental erstmals das konkrete Modell dieses Turms gesehen und muss sagen: Das wäre wirklich ein wunderschöner Bau gewesen. Sieht man sich diesen Turm an, dann muss man wirklich sagen, dass es doch schade ist, dass die Roche das Projekt als zu kompliziert und spektakulär ad acta legte. Man hatte dort den Mut nicht, sich auf dieses Projekt einzulassen, darum kam es ja auch nie zu einer Volksabstimmung.

Das vielleicht am kontroversesten diskutierte Projekt Ihrer Amtszeit ist das 2007 in einer Volksabstimmung gescheiterte Stadtcasino von Star-Architektin Zaha Hadid. Wie blicken Sie auf diese Affiche zurück?

Ich habe dem Entwurf nach dem Volks-Nein natürlich lange nachgetrauert. Trotzdem muss ich sagen, dass ich die heutige Casino-Erweiterung von Herzog & de Meuron sehr gelungen finde. Das Gebäude ist für sich alleine fast schon unspektakulär, passt aber perfekt an den Barfi. Wenn Sie mich jetzt fragen, ob dort ein Zara-Hadid-Bau stehen müsste, dann kann ich mittlerweile sagen: Nein, es ist gut so, wie es ist.

Trotzdem wird es Sie doch etwas ärgern, dass der Name Zaha Hadid im Basler Architektur-Portfolio fehlt, oder?

Das schon, ja. Ich erinnere mich gut an meine Zeit als Grossrätin und die Diskussionen um die Wettsteinbrücke, die von Santiago Calatrava hätte entworfen werden sollen. Ich habe durch diese Episoden gelernt, dass es solche Abstimmungen tendenziell schwer haben, die das Basler Stimmvolk fragen, ob es etwas schön findet oder nicht. Man empfindet schnell eine Ablehnung gegenüber Projekten, die in etwas grösseren Sphären denken. Die Leute sagen dann, das sei schlicht zu pompös für Basel.

Können Sie sich erklären, warum das so ist?

Es gibt natürlich immer beide Lager; diejenigen, die baulichen Veränderungen offen gegenüberstehen, und diejenigen, die eher konservativ veranlagt sind. Das zweite Lager ist in Basel traditionell stärker. Ich vermute, dass das vor allem daran liegt, dass wir eine solch wunderschöne und gut erhaltene Altstadt haben. Da fällt es – zumindest heute – schwerer, sich von Teilen dieser zu trennen. Entsprechend hatten es die grösseren Würfe schon immer schwer. Herzog & de Meuron haben darauf bei ihrem Casino-Entwurf sehr clever reagiert, indem sie es zwar vergrössert, dabei aber das Erscheinungsbild weitgehend beibehalten haben.

Haben es Herzog & de Meuron, die neben dem Casino etwa auch den St. Jakob-Park oder die Roche-Türme entwarfen, beim Basler Stimmvolk vielleicht auch deshalb etwas leichter, weil sie selbst Basler sind?

Es gibt diese Pro-Basel-Stimmen immer wieder, beispielsweise an einem Wettbewerb für einen kleineren Neubau im Hinterhof des Kunstmuseums. Da hatten sich Herzog & de Meuron ebenfalls beteiligt, der Entscheid fiel jedoch zugunsten eines Zürcher Architekturbüros. Ich hörte danach deutliche Kritik, wie man eigentlich dazukäme, in Basel Zürcher gewinnen zu lassen. Herzog & de Meuron haben in Basel zwar auch Kritiker, ich bin aber überzeugt, sie erhalten letztlich all diese Aufträge, weil sie schlicht und einfach gut sind. Sie entwickeln für jedes Projekt neue Ideen, wiederholen sich im Stil kaum einmal. Ihr Arsenal an Ideen ist unglaublich.

Gibt es ein Projekt, bei dem Sie sich rückblickend besonders wünschen, man hätte es realisiert?

Da fallen mir zwei Vorhaben ein. In meiner Zeit als Vorsteherin des Baudepartements ist dies das abgelehnte Wohnbau-Projekt auf dem Landhof. Als Stimmbürgerin bereue ich, dass 2014 die Erweiterungen der Stadtränder im Osten und Norden abgelehnt wurden. Die Verdichtung der Innenstadt hat Grenzen, deswegen wird die Entwicklung über kurz oder lang am Stadtrand stattfinden müssen. Aber eben: Der Konflikt zwischen Freiraum und Umnutzung wird uns in Basel immer begleiten.