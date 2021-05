Interview Basler Bauprojekte in den Schlagzeilen: «Was glauben Sie, habe ich mich geärgert?» Basel baue schlecht: zu teuer, zu spät, zu viele Mängel, tönt es aus der Politik. Im Interview mit der bz setzen zwei Chefbeamte zum Befreiungsschlag an, räumen mit Vorurteilen auf und erklären, warum der Vergleich mit privaten Neubauten nicht funktioniert. Silvana Schreier, Benjamin Rosch 05.05.2021, 05.00 Uhr

Zu teuer und zu spät: Das Biozentrum sorgte für etliche Schlagzeilen. Nicole Nars Zimmer

Basel schiesst in die Höhe: Wer seinen Blick beispielsweise vom Margarethenhügel über die Stadt schweifen lässt, der sieht eine Schar von Baukränen, die sich über das Rheinknie beugen. Die grösste Baustelle gehört einem Pharmariesen, doch auch der Kanton machte mit seiner Bautätigkeit von sich reden.

In jüngerer Vergangenheit dominierten allerdings die negativen Schlagzeilen. Joggelihalle: Nachbesserungen nötig. Kunstmuseum: Wasserschaden. Biozentrum: Ein Fiasko jagte das nächste. Die Basler Geschäftsprüfungskommission rügte im vergangenen Jahr heftig, und auch in diesem Jahr soll das kantonale Bauwesen zum Untersuchungsgegenstand der Geschäftsprüfer werden, hört man. Dazu wird der Bericht der eigens für das Biozentrum eingesetzten Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) erwartet.



Die bz bat das Bau- und Verkehrsdepartement zum Gespräch. Herausgekommen ist ein Interview mit zwei Chefbeamten, die sich gegen die teils heftigen Vorwürfe wehren.

Ursprünglich hatten wir um ein Gespräch mit Herrn Blanckarts gebeten. Warum sitzen uns nun zwei Personen gegenüber?



Thomas Blanckarts: Es ist eine der grundlegendsten Tatsachen: Das Hochbauamt baut nie alleine für den Kanton. Wir bewegen uns immer im Drei-Rollen-Modell. Dieses umfasst drei Player: Baufachorgan, Finanzierer, Nutzer. Unser wichtigster Partner in allen Projekten sind die Immobilien Basel-Stadt aus dem Finanzdepartement, heute vertreten durch Christian Mehlisch.



Bei wem liegt denn die Verantwortung für Bauprojekte?



Thomas Blanckarts, Leiter des Hochbauamts. Kenneth Nars

Blanckarts: Das ist keine einfache Frage. Baut der Kanton beispielsweise ein neues Schulhaus, dann bestellt dies das Erziehungsdepartement beim Eigentümer. Eigentümer ist das Finanzdepartement und bauen werden wir es. Das lässt sich nicht mit dem Bau eines Einfamilienhauses vergleichen. Die Verantwortung bei den kantonalen Hochbauvorhaben hat die jeweils dafür bestimmte Projektorganisation.



Wir fragen deshalb, weil von aussen der Eindruck entsteht: Wenn etwas schief läuft, wird die Verantwortung im Kreis herumgeschoben.



Fehlende Bewilligungen: Joggelihalle. Kenneth Nars

Christian Mehlisch: Das sollte nicht sein. Das Drei-Rollen-Modell ergibt aber Sinn: Die Immobilien machen einen beträchtlichen Teil des Vermögens im Kanton aus, deswegen sind sie im Finanzdepartement angesiedelt. Die Kernkompetenz des Bauens ist aber im Baudepartement zu finden, bei Städtebau und Architektur. Und dann braucht es jeweils den Besteller, der die Bedürfnisse an einen Bau definiert.



Der Vorteil daran ist, dass jedes Departement tut, was es am besten kann. Was sind die Nachteile in diesem System?



Mehlisch: Ich sehe keine Nachteile. Intern bedeutet es, dass man um Entscheide ringen muss. Das ist aber genau eine Stärke.



Blanckarts: Das System hat keinen Nachteil. Natürlich sind mehr Personen involviert, das kann schwierig sein. Aber am Ende entsteht ein breit abgestütztes Projekt.



Finden Sie denn, das Bauen im Kanton laufe gut?



Christian Mehlisch, Immobilien Basel-Stadt. Kenneth Nars

Mehlisch: Ja.



Blanckarts: Er hat eher den zuversichtlichen Part in diesem Gespräch (lacht). Das Bauen ist sicher herausfordernd. Was ich aber sagen kann: Gemessen an der Menge, die wir umsetzen, hören Sie wenig Kritik. Aber auch kaum Lob: Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das Zentrum für Zahnmedizin haben wir zehn Prozent unter Budget abgeschlossen, trotz Verzögerungen wegen einer ungeplanten Volksabstimmung. Never one bad story. Never!



Die Basler Geschäftsprüfungskommission (GPK) kommt zu einem ganz anderen Schluss. Es gäbe kaum eine kantonale Grossbaustelle, die nicht über Budget abschliesse, hiess es sinngemäss im letzten Bericht.



Blanckarts: Ich stelle nicht in Abrede, dass die GPK das so sieht. Es ist aber so: Wenn wir einen Bau fertigstellen, legen wir die Schlussabrechnung ab. Die Finanzkontrolle pickt daraus jährlich 20 bis 30 Prozent heraus, nach eigenem Gutdünken, und prüft diese. 2018 schrieb sie ein Fazit nach fünf Jahren zuhanden der Finanzkommission. Darin stand: 118 Objekte wurden geprüft. 91 Schlussabrechnungen waren Kreditunterschreitungen, nur 27 waren über Kredit. Diese 118 Objekte hatten einen Gesamtkredit von 630 Millionen Franken. Gebraucht haben wir 543 Millionen. Hier kommt also ein unabhängiges Organ zu einem komplett anderen Resultat.



Aber …



Blanckarts: … ich sag’s ganz offen: So positiv wie diese Auswertung ist die Realität wohl kaum. Es gibt Projekte – beispielsweise das Biozentrum –, da ist die Abweichung zum bewilligten Kredit markant. Wir realisieren aber auch eine Vielzahl von Gebäuden deutlich unter Kredit. Wenn Sie mich zitieren wollen: Über fünf Jahre schreiben wir eine schwarze Null.



Oft sind es halt eben die Prestigebauten, wie das Biozentrum…



Zu teuer und zu spät: Biozentrum. Nicole Nars-Zimmer

Blanckarts: Man muss einfach sehen: Das heutige Biozentrum ist nicht mehr jenes, das ursprünglich geplant wurde, es wurden Mehrwerte realisiert. Mit anderen Worten: Für die Mehrkosten wurden mehr oder bessere Inhalte verbaut.



Ähnlich lief es auch mit der Joggelihalle. Allerdings kann man den Ärger der Parlamentarier schon verstehen: Diese sprechen einen Kredit für ein Gebäude, welches dann im Bau wieder verändert wird.



Mehlisch: Die Untersuchung zum Biozentrum dauert an, das können wir hier nicht vertiefen. Allerdings: Wenn ein Projekt läuft, ist es sehr schwierig, nochmals ans Parlament zu gelangen, um sich die Legitimierung zu holen. Schliesslich laufen ja bereits bestehende Verträge.



Blanckarts: Es ist nicht so, dass wir von Anfang an eine Bestellung erhalten, die bis zum Schluss stabil bleibt. Wir, alle drei Rollen, müssen in der Bestellung präziser werden.



Mehlisch: Manchmal muss man auf aktuelle Entwicklungen rasch reagieren. Das kann auch zu Verzögerungen führen.



Blanckarts: Der Neubau fürs Amt für Umwelt und Energie beispielsweise. Plötzlich finden wir trotz archäologischen Vorabklärungen einen viel bedeutenderen Teil der Stadtmauer. Solche Dinge lassen sich nicht antizipieren.



Die Verzögerung an diesem Neubau entsteht aber auch deswegen, weil die Fassade nicht wie geplant eingesetzt werden kann. Die Photovoltaik-Anlagen sind inzwischen überholt. Aber gehen wir zu einem anderen Bau: Naturhistorisches Museum und Staatsarchiv. Hier kam es auch zu Verzögerungen, obwohl eine Volksabstimmung absehbar war.



Mehlisch: Das stimmt. Und es wäre wünschenswert, dass das Museum bald neue eigene vier Wände erhält mit auf die veränderten Bedürfnisse abgestimmten Ausstellungsräumen. Allerdings muss man auch sagen: Es sind alle warm und trocken untergebracht. Kein Nutzer steht auf der Strasse.



Blanckarts: Es gab in diesem Fall Einsprachen von Naturschutzverbänden, deren Behandlung unglaublich lange gedauert hat. Das können wir nicht beeinflussen. Aber jetzt liegt das Baugesuch vor, diesen Monat beginnen die Vorarbeiten.



Was hat diese Verzögerung gekostet?



Mehlisch: Es ist mit Mehrkosten bei beiden bestehenden Mietverträgen zu rechnen aufgrund der längeren Dauer. Wir sind daran, diese Kosten zu ermitteln. Das ist unerfreulich, klar.



Welche Lehren zieht man beispielsweise aus dem Neubau für das Amt für Umwelt und Energie (AUE)?



Zu ausgefallen: Neubau des Amts für Umwelt und Energie beim Spiegelhof. Kenneth Nars

Blanckarts: Das ist schwierig objektspezifisch zu beantworten. Sehen Sie: Wir bauen praktisch nur Prototypen. Ein Haus wie die neue AUE-Unterkunft – da gibt es schweizweit keine vergleichbaren Beispiele! Trotzdem analysieren wir unsere Vorhaben und ziehen unsere Schlüsse.



Mehlisch: Ich habe in den 80er-Jahren studiert, Herr Blanckarts ebenfalls. Was heute verbaut wird, insbesondere an gebäudetechnischen Anlagen, hat nicht mehr viel zu tun mit dem, was wir damals gelernt hatten.



Vielleicht sind wir hier bei einem zentralen Punkt: Basel-Stadt leistet sich bald für jedes Grossprojekt einen Leuchtturm. Diese sind, so wie wir Sie verstehen, anfälliger.



Blanckarts: Kann ich so nicht in Abrede stellen. Wir leisten uns viel. Aber das kommt nicht von uns, vom Hochbauamt. Das ist der gegenwärtige Wille, politisch und gesellschaftlich. Wir haben uns vor drei Jahren den Auftrag geben lassen, das Drei-Rollen-Modell zu hinterfragen. Wir haben dabei auch die Frage nach der Kosteneffizienz gestellt. Die Antwort dieser externen Untersuchung hat die Regierung noch nicht gesehen, deshalb nur so viel: Mit Blick auf Energie und Umwelt sind wir im nationalen Vergleich streng und fortschrittlich, aber nicht per se teurer. Wir bieten Mehrwert. Schauen Sie sich die Baustandards schon nur unserer Schulen oder Spitäler an.



Das birgt aber offenbar auch das Risiko für mehr Baumängel.



Undicht: Neubau des Kunstmuseums Basel. Kenneth Nars

Blanckarts: Was glauben Sie, habe ich mich über den Artikel übers Kunstmuseums-Dach geärgert. Das steht aber in keinem Verhältnis dazu, wie ich mich über dieses Dach ärgere. Seit drei Jahren sind wir daran, dieses bauphysikalische Problem zu beheben. Denken Sie, das ist für irgendeine Person auch nur halbwegs erträglich, dass es immer noch nicht gelöst ist? Wir sind mit Hochdruck daran, das Problem zu beheben. Immer im Winter kommt es stellenweise zu Kondensat. Bis jetzt sind sich die Experten nicht einig, wie die Einhausung der Technik auf dem Dach nachgebessert werden soll, damit keine Kondensation mehr auftritt. Vergangene Woche hatten wir dazu eine Open-End-Sitzung, wir haben auch den Regierungsrat informiert. Das Problem ist: Zuständig sind die beauftragten Firmen. Wir können nicht selber direkt eingreifen, die Beauftragten haben das Recht und die Pflicht nachzubessern.



Mehlisch: An vielen Orten kommt heute spezialisierte Technik zum Einsatz. Es stellen sich neue Herausforderungen, ich rede nochmals über das Biozentrum. Dort gibt es ein zentrales Leitsystem. Wenn dort jemand etwas falsch verdrahtet hat, spürt man sehr lange diesem Fehler nach.



Ist der Kanton für diesen Wandel gut aufgestellt?



Blanckarts: Es stimmt, wir müssen bei Personalwechseln oftmals die erforderlichen Qualifikationen höher ansetzen. Es braucht immer mehr Personal mit einem technischen Hintergrund, da in den Häusern zunehmend alles automatisiert abläuft. Ein Beispiel: Einen Heizer, um Kohle in die Heizöfen zu schaufeln, braucht es schon lange nicht mehr. Heute drücken wir aus der Ferne auf einen Knopf und die Heizung läuft. So ändern sich die Anforderungen an unser Personal mit der zunehmenden Technisierung stetig.



Aus der Politik dringt immer wieder der Vorwurf: Wie kann es sein, dass Roche und Novartis so effizient bauen, ohne dass grössere Mängel ruchbar werden oder von Budgetüberschreitungen die Rede ist?



Blanckarts: Darf ich neidisch werden? Ich kenne die Ressourcen von Roche. Das hat nichts mit unseren Verhältnissen zu tun. Kommt dazu: Roche baut den ersten Turm mit einem Team. Beim zweiten Turm sind dann nur noch jene dabei, die sich bewährt haben. Wir hingegen unterliegen dem Submissionsgesetz: Bei jedem Projekt müssen wir alle Aufträge und Leistungen offen und neutral ausschreiben. Damit haben wir bei jedem Bau ein neu zusammengesetztes Team von Planenden und Ausführenden. Und als Nebenbemerkung: Auch bei privaten Bauvorhaben kommt es zu Problemen, nur hört man oft nicht viel darüber.



Was Sie uns jetzt gesagt haben, ist eine komplett andere Einschätzung, als jene der GPK. Wenn das stimmt, was Sie sagen: Kommunizieren Sie einfach schlecht?



Blanckarts: Da gebe ich Ihnen recht: Dort wird schwarz gemalt, wir sagen, es sei vieles grün. Wir versuchen aber mit neuem Schwung, Transparenz zu schaffen. Aber natürlich können wir nicht zu jedem der über 200 parallel laufenden Projekte jederzeit kommunizieren.



Mehlisch: Ich wüsste nicht, wie wir noch besser darlegen könnten, wie es um das Bauen steht.