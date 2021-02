Interview Beat Jans über die Unterstützung für Basler Kunstschaffende: «Unser Modell bringt das BAK sicher in Rechtfertigungsdruck» Regierungspräsident Beat Jans erklärt, warum Basel-Stadt seine Kunstschaffenden zusätzlich unterstützt und was das Bundesamt für Kultur davon hält. Hannes Nüsseler 17.02.2021, 05.00 Uhr

Beat Jans: «Wir machen vorwärts, weil sich die Kunstschaffenden in existenzieller Not befinden und nicht länger warten können.» Nicole Nars-Zimmer

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt hat Taggelder zur Existenzsicherung von Kulturschaffenden in der Höhe von 6 Millionen Franken bewilligt. Regierungspräsident Beat Jans erklärt, weshalb.

Zürich diskutiert immer noch über ein «Grundeinkommen» für Kulturschaffende, Basel hat es bereits eingeführt. Warum hat es hier so rasch geklappt?

Beat Jans: Wir haben beschlossen, dass wir diesen Weg gehen, unabhängig davon, ob der Bund unser Modell unterstützt oder nicht. Wir finanzieren es aus dem Krisenfonds, es sind – anders als in Zürich – keine Bundesgelder dafür vorgesehen. Es ist das Verdienst von Jacqueline Fehr, dass sie dieses Thema auf die Agenda gesetzt hat. Das hat bei uns sicher eine zusätzliche Dynamik ausgelöst. Wir machen vorwärts, weil sich die Kunstschaffenden in existenzieller Not befinden und nicht länger warten können. Später wollen wir mit dem Bund klären, ob wir eventuell einen Teil der Gelder zurückerhalten.

Kann das Basler Modell auch als Kritik an der unzureichenden Unterstützung durch den Bund verstanden werden?

Durchaus. Wir haben zwei Probleme bei den Bundesmassnahmen: Erstens sind die Anträge für Kulturschaffende extrem aufwendig. Aufgrund der vielen Nachweise, die eingefordert werden müssen, dauert es oft Wochen, bis eine klare Zusage kommt. Diese Erfahrung haben wir schon in der ersten Welle gemacht, jetzt ist die Situation für die Betroffenen noch schlimmer, da sie keine finanziellen Reserven mehr haben. Ausserdem hat sich gezeigt, dass ein Teil der Kulturschaffenden durch das Raster fiel und gar keine Anträge einreichen konnte. Es gibt grob geschätzt etwa 200 Kulturschaffende, die von ihrer Arbeit leben, bislang aber keine Unterstützung erhalten haben. Das wollen wir ändern.

Der Bund prüft penibel, wer Coronahilfe erhält. Wie sieht das beim Basler Modell aus?

Es wird sicher einfacher. Wir fragen nicht mehr danach, welche Veranstaltungen ausgefallen sind, es handelt sich in dem Sinn nicht um eine Ausfallentschädigung. Stattdessen sagen wir: Wer in den letzten Jahren von der Kultur leben konnte, ist antragsberechtigt. Alle anderen Unterstützungshilfen – mit Ausnahme der Freibeträge für Kinder – müssen davon abgezogen werden.

Antragsberechtigt ist, wer mindestens die Hälfte des Einkommens mit kulturellen Tätigkeiten verdient oder die Hälfte der Erwerbszeit dafür aufbringt. Lässt sich abschätzen, wie viele Kulturschaffende diese Anforderung nicht erfüllen?

Nein, das ist schwierig. Wir wissen, dass während der ersten Welle etwa 400 Gesuche eintrafen, davon wurden 290 bewilligt. Ich gehe davon aus, dass sich zusätzlich zu den bereits erwähnten 200 noch mehr Personen bewerben werden. Wie viele dazukommen, die den grösseren Teil ihres Einkommens durch andere Einkünfte decken, kann ich aber nicht sagen.

Welche Rückmeldungen haben Sie erhalten?

Sehr, sehr positive von den Basler Kulturschaffenden, aber auch von der übrigen Schweizer Kulturszene. Ausserdem gab es noch keinerlei negative Reaktionen aus anderen Branchen. Das hat sicher auch damit zu tun, dass wir mit dem Tagesansatz von 98 Franken eine Gleichbehandlung darlegen konnten. Denn aufgrund des niedrigen Einkommens liegen die Tagessätze von Kulturschaffenden beim Coronaerwerbsersatz in der Regel bei nicht einmal der Hälfte. Ein Manko des Zürcher Modells war, dass die Höhe der Beiträge nicht erklärt wurde. Bei uns ist der Ansatz gleich wie bei den Taxifahrern und anderen indirekt betroffenen Branchen, die bei der Erwerbsausfallentschädigung ebenfalls durch die Maschen gefallen waren.

Wie reagiert der Bund auf die Taggelder?

Unser Modell bringt das Bundesamt für Kultur sicher zusätzlich in Rechtfertigungsdruck, aber ich denke, dass das BAK nicht abgeneigt ist, sich diesem Problem etwas genauer anzunehmen. In einem Brief vom BAK steht zwar, dass die getroffenen Massnahmen ausgereicht hätten, um alle Kulturschaffenden abzudecken. Aber unsere Realität mit den vielen abgelehnten Gesuchen sieht anders aus. Die Frühlingssession im National- und Ständerat wird dieses Thema sicher aufgreifen. Ich weiss von Eva Herzog, dass sie dranbleibt.

Warum tut sich der Bund so schwer damit, die Kultur zu unterstützen?

Das Bundesamt für Kultur setzt sich seit Beginn der Pandemie enorm ein für den Erhalt der Schweizer Kultur. Deshalb verstehe ich den Widerstand des BAK bei den Massnahmen für Kulturschaffende nicht ganz, es handelt sich bei den Hilfsgeldern nicht um enorme Summen. Man muss sehen, dass vor allem Kulturschaffende in den grossen Städten davon betroffen sind. Basel-Stadt ist ein typisches Beispiel mit den Absolventinnen und Absolventen seiner hervorragenden Musikakademie, der Kunsthochschule, aber auch mit Schauspielerinnen und Schauspielern, die sich mit kurzfristigen Engagements durchschlagen müssen. Hier zeigt sich einmal mehr, dass Städte und ihre Anliegen in Bern viel weniger berücksichtigt werden. Würde es sich um 200 Bauern handeln, wäre alles wohl viel einfacher.

Kommt die Kultur in Basel-Stadt dank der Taggelder mit einem blauen Auge davon?

Ich habe mit einigen Kulturschaffenden und ihren Verbänden gesprochen und bin zuversichtlich, dass wir mit dieser Massnahme die hohe Qualität und Vielfalt auch in der freischaffenden Szene erhalten können. Und dass sie wieder aufblüht, wenn die Schliessungsmassnahmen vorüber sind.