Interview Covid-19 kann Diabetes auslösen: Was bedeuten diese Studien-Erkenntnisse für die Gesellschaft? Eine internationale Studie in Zusammenarbeit mit dem Unispital Basel hat hervorgebracht, dass Covid-19 Diabetes auslösen kann. Der Pathologe Matthias Matter erzählt im Interview, was das im Detail bedeutet. Lea Meister 04.06.2021, 05.00 Uhr

Matthias Matter, Pathologe am Unispital Basel, untersucht seit einem Jahr Gewebe von Covid-19-Patienten. Bild: Kenneth Nars

Am Dienstag veröffentlichte das Universitätsspital Basel das Ergebnis einer internationalen Studie zum Zusammenhang zwischen Covid-19-Infektionen und Diabetes. Untersucht wurde das Gewebe verstorbener Covid-19-Patienten. Im Schnitt erleiden 15 Prozent der hospitalisierten Covid-19-Patientinnen und -Patienten einen neu diagnostizierten Diabetes. Matthias Matter, Pathologe am Unispital Basel, arbeitete an der Studie mit.

Basel hat in dieser Pandemie eine Vorreiterrolle, wenn es um die Gewebeuntersuchung von Covid-19-Verstorbenen geht. Weshalb?

In der Schweiz wurden, vor allem in der Anfangsphase der Pandemie, im Vergleich zu anderen Ländern viele Autopsien durchgeführt, was mehrere Gründe hat. Ganz im Sinne einer langen Tradition und guter Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, ist die Anzahl der Autopsien am Unispital Basel und am Kantonsspital Liestal nach wie vor hoch im Vergleich zu anderen Institutionen.

Wie muss man sich den Ablauf einer solchen Studie vorstellen?

Wir verfügen hier in Basel über Gewebeproben einer Gruppe von mittlerweile etwa 50 Patientinnen und Patienten, die am Unispital oder am Kantonsspital Liestal an Covid-19 verstorben sind. Im März letzten Jahres hat man damit begonnen, diese Proben zu untersuchen, weil wir es mit einer völlig neuen Erkrankung zu tun hatten. Wir machten dann auch die ersten Publikationen und sahen die ersten Veränderungen an Organen, hauptsächlich an der Lunge. Aus klinischen Studien wusste man, dass etwa 15 Prozent der hospitalisierten Covid-19-Patientinnen und -Patienten einen neu diagnostizierten Diabetes entwickeln. So kam es zu dieser Studie in Zusammenarbeit mit der Universität Stanford, welche sich spezifisch mit dieser Fragestellung auseinandersetzte.

Zur Person Bild: Kenneth Nars Pathologe am Unispital Basel Matthias Matter ist Fachbereichsleiter Molekularpathologie am Universitätsspital Basel und spezialisiert auf die Tumorforschung. Er befasst sich fast ausschliesslich mit Gewebeuntersuchungen an lebenden Patientinnen und Patienten. Seit dem Beginn der Pandemie beschäftigt er sich auch intensiv mit Gewebeuntersuchungen von verstorbenen

Covid-19-Patienten. Er arbeitete unter anderem an der Studie mit, die diese Woche am Dienstag veröffentlicht wurde und besagt, dass eine Infektion mit Covid-19 in einigen Fällen einen neu diagnostizierten Diabetes auslösen kann. (mei)

Bei 15 Prozent der Hospitalisierten wurde ein neu diagnostizierter Diabetes nachgewiesen. Das ist eine hohe Zahl. Was bedeutet das jetzt für die Gesellschaft?

Eine Schlussfolgerung ist sicher, dass Covid-19-Patienten im Spital auf eine Störung im Zuckerstoffwechsel überprüft werden sollten, was allerdings bereits in der Regel erfolgt. Auch bei Long-Covid-Patienten sollte man daran denken, den Zuckerstoffwechsel auch langfristig zu überprüfen. Es ist auch denkbar, dass bei einigen Patienten ein vorübergehender Diabetes ausgelöst werden kann. Zusätzliche Studien sind aber notwendig, um die langfristigen Folgen zu beurteilen.

Heisst das also, dass Typ-2-Diabetiker noch stärker gefährdet sind, wenn sie sich mit Covid-19 infizieren, weil insulinproduzierende Zellen dadurch beschädigt werden und die eigene Insulinproduktion reduziert werden könnte?

Ja, eine Infektion könnte einen bereits bestehenden Diabetes eines Typ-2-Diabetikers verschlechtern und Diabetes ist bereits ein Risikofaktor für eine schlechtere Prognose bei einer Covid-19-Erkrankung. Dieser Frage ist aber meines Wissens noch niemand genau nachgegangen, das ist alles noch sehr neu.

Was bedeutet das Studienergebnis für die Forschung?

Matthias Matter verbringt 95 Prozent seiner Arbeitszeit damit, im Labor zu arbeiten und nicht, wie viele immer meinen, im direkten Kontakt mit Verstorbenen. Bild: Kenneth Nars

Was es jetzt sicher braucht sind epidemiologische Studien, welche Covid-19-Patientinnen und -Patienten langfristig untersuchen. Wichtig ist, dass man jetzt herauszufinden versucht, wie lange eine Covid-19-Infektion den Zuckerspiegel beeinflussen kann. Wie viele der Patienten mit einem neu diagnostizierten Diabetes haben nach Abklingen der Infektion wieder einen normalen Blutzuckerspiegel – und wie viele eben nicht? Wichtig werden auch die Untersuchungen der Long-Covid-Patienten sein und die Frage, was man tun kann, um Veränderungen des Zuckerspiegels verhindern zu können. Die Forschung wird ausserdem versuchen, klarer zu definieren, welche Personen genau von diesem Risiko betroffen sind. Kann man sie irgendwie zuordnen? Sind das Personen mit einem spezifischen Merkmal? Ausserdem gilt es herauszufinden, welche Virusvarianten die Bauchspeicheldrüse am stärksten angreifen. Diese Fragen sollte man in nächster Zeit angehen.

In der Tendenz ist das Risiko bei älteren Personen wohl grösser?

Die Gewebeproben und auch die klinischen Studien, stammen überwiegend von älteren Personen. Diese haben auch ein höheres Risiko, hospitalisiert zu werden. Es gibt aber auch Studien, welche zeigen, dass sich ein Diabetes auch bei Kindern und Jugendlichen im Rahmen einer Covid-19-Infektion entwickeln kann. Es kann also bei allen Altersgruppen vorkommen.

Worin unterscheiden sich Diabetes Typ 1 und 2? Ein Diabetes Typ 1 tritt meist im Kinder- und Jugendalter auf, selten im Erwachsenenalter. Bei einer Typ-1-Erkrankung greifen Zellen des körpereigenen Immunsystems die insulinproduzierenden Beta-Zellen an und zerstören diese. Die körpereigene Insulinausschüttung wird dadurch vermindert bis ganz eingestellt. Behandelt wird der Typ-1-Diabetes mit einer lebenslangen Insulintherapie. Eine Vorbeugung ist nicht möglich. Der Diabetes Typ 2 tritt wiederum meist im Erwachsenenalter auf und macht sich schleichend bemerkbar. Es handelt sich dabei oft um eine erblich bedingte Insulinresistenz. Risikofaktoren für einen Ausbruch der Krankheit sind Übergewicht, falsche Ernährung und Bewegungsmangel. Behandelt werden kann der Typ 2 mit angepasster Ernährung, Bewegung, Tabletten oder bei Bedarf mit einer Insulintherapie. Eine Vorbeugung durch ausreichend Bewegung, Gewichtsabnahme bei Übergewicht und gesunde Ernährung ist möglich. (mei)

Wird parallel schon an einem Hemmstoff gearbeitet?

Es gibt bereits einen Stoff, der das Angreifen der Beta-Zellen verhindern kann. Ausserhalb des Körpers konnte nachgewiesen werden, dass die Beta-Zellen dadurch weniger einfach infiziert werden. Meines Wissens gibt es bislang keine klinische Studien mit diesem Medikament. Ob eine Behandlung mit einem solchen Medikament überhaupt möglich ist und wie sinnvoll, ist momentan schwierig zu sagen.

Solch ein Medikament würde also eingenommen, wenn man bereits infiziert ist?

Ja, man müsste wohl gleich in der Anfangsphase der Infektion dieses Medikament einnehmen, was die Anwendbarkeit erschwert. Die wichtigste Schutzmassnahme bleibt aber auf jeden Fall die Impfung. Es wird aber wohl in Zukunft immer Fälle von Patienten geben, die nicht geimpft sind, aus welchen Gründen auch immer, oder sogenannte Impfversager sind und einen schweren Verlauf haben. Dafür werden wir Medikamente entwickeln müssen.

Wird die Wissenschaft genug wertgeschätzt in dieser Pandemie?

Meines Erachtens wird sie von fast allen in der Bevölkerung sehr geschätzt, was sich schon nur am Erfolg der Impfkampagne ablesen lässt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass für gewisse Wissenschafterinnen und Wissenschafter die starke Exposition ungewohnt und nicht einfach war. Ebenfalls war die Kritik, sei sie gerechtfertigt oder nicht, zum Teil sehr heftig. Es gibt einem schon zu denken, wenn gewisse Wissenschafterinnen und Wissenschafter oder auch Politikerinnen und Politiker Personenschutz benötigen. Natürlich gehört zu unserem Freiheits- und Demokratieverständnis die freie Meinungsäusserung dazu. Einschreiten sollten wir aber als Gesellschaft, wenn Erkenntnisse klar negiert werden oder Falschaussagen gemacht werden.

