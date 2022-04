Interview Daniel Nussbaumer über die Genusshauptstadt 2022: «Basel ist ein Schmelztiegel kulinarischer Einflüsse» Bis Ende Oktober 2022 ist Basel Genusshauptstadt der Schweiz. Rund ums regionale Handwerk sind eine Reihe von Events und Workshops geplant – auch Spitzenköchin Tanja Grandits und der FC Basel sind involviert. Ein Gespräch mit Projektleiter Daniel Nussbaumer. Rahel Empl Jetzt kommentieren 25.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Daniel Nussbaumer im vergangenen Jahr an der Genusswoche Basel. In diesem Jahr dauern die Events mehrere Monate lang. Nicole Nars-Zimmer

Herr Nussbaumer, Basel ist von der Stiftung Genusswoche Schweiz zur Genusshauptstadt 2022 auserkoren worden. Unter welchem Motto finden all die geplanten Events und Projekte statt?

Daniel Nussbaumer: Wir haben als Fokusthema Kräuter und Gewürze gewählt. Patin und auch Aushängeschild des Genussjahres ist Spitzenköchin Tanja Grandits, weil sie wie keine andere in der Region – und in der ganzen Schweiz – für innovative Kräuter- und Aromaküche steht.

Warum Kräuter und Gewürze?

Basel war lange Zeit eine bedeutsame Handelsstadt, geprägt durch den Rhein. Im Mittelalter wurde mit Gewürzen wie Safran oder Zimt gehandelt – und heute sind zahlreiche Spezialitäten Zeuge der Verflechtung Basels mit der kulinarischen Welt. Etwa die berühmten «Läggerli».

Ein kulinarisches Erbe. Worin aber glänzt Basel heute kulinarisch?

Zum Beispiel hinsichtlich Qualität der Restaurants. Und das bis weit über die Landesgrenzen hinaus, denken Sie nur an die Dichte von Sterneköchinnen und -köchen, die wir vorzuweisen haben. Auch die Tatsache, dass sich Basel in einem Dreiländereck befindet und die Küche geprägt ist von deutschen und französischen Spezialitäten, macht die Region einzigartig. Sie ist quasi ein Schmelztiegel kulinarischer Einflüsse, das sorgt für einen spannenden und vielfältigen Genuss.

Sie sprechen von Region. Wird der Kanton Baselland also in dieses Basler Genussjahr miteinbezogen?

Unbedingt. Das Land steht – einfach gesagt – für die Produzenten und Lieferanten, deren Erzeugnisse in der Stadt verarbeitet, verkauft und gegessen werden. Die beiden Kantone sind eng verknüpft, die Grenzen fliessend. Das Projektteam der Genussstadt, das ich leite, sieht sich in diesem Gefüge als Vernetzer und Inspirationsgeber für Kooperationen und Aktionen.

Ein Beispiel dafür?

Wir haben den Kontakt zwischen der Basler Plattform «Urban Roots» für Urban Gardening und Tanja Grandits hergestellt. Anhand einer Saatbox mit Kräutern von Urban Roots hat sie nun ein Rezept kreiert. Man zieht diese Kräuter auf dem Balkon oder im Garten hoch und kann sie dann für ein Gourmet-Menu verwenden. Weiter stellen wir Kontakte zwischen Detailhändlern wie Manor und lokalen Produzenten her. Uns ist wichtig, dass das Genussjahr nicht nur in der Stadt, in den Restaurants gelebt wird, sondern auch bei den Menschen zuhause.

Wie locken Sie auch Menschen von ausserhalb in die Genussstadt Basel in diesem besonderen Jahr?

Bis Ende Oktober finden eine Reihe kleinerer Events statt, die in der Summe für die Identität dieses Genussjahres sorgen. Wir legen bewusst den Fokus auf ebensolche Initiativen, wollen keine Effekthascherei mit ausschliesslich grossen Events. Aber es gibt durchaus auch einzelne Highlights im grösseren Rahmen, wie etwa die Benefiz-Veranstaltung Chefs for Piece anlässlich des Benefizfussballmatches FC Basel – Dynamo Kiew am 4. Mai 2022. Auf Initiative von Tanja Grandits werden diverse Basler Köche – etwa Pascal Steffen vom Roots oder Chris Hartmann von der Taverne Johann – das Stadion kulinarisch bespielen, sowohl in der Lounge oben als auch in den Rängen. Ich denke, das wird auch über die Region hinaus Interesse wecken.

Was sehen Sie als roten Faden aller Angebote im Rahmen des Genussjahres?

Die Regionalität, das Handwerk und damit verbunden nachhaltiges Leben. Wenn sich jemand mit seinem Projekt bei uns bewirbt, muss das eine Rolle spielen, um ins Programm aufgenommen zu werden. Es kann sich auch ein mexikanisches Restaurant bewerben, wenn es zum Beispiel nur Fleisch oder auch Kräuter aus der Region verarbeitet.

Wie gross ist das Interesse von Anbieterseite? Erhalten Sie viele Bewerbungen und Anmeldungen?

Ja, wir sind zufrieden. Schon jetzt steht ein buntes Programm, und es kommen noch weitere Projekte dazu. Allerdings muss ich sagen, dass wir hier mehr auf Qualität als auf Quantität setzen.

Genussstadt Basel. Bis Ende Oktober 2022 finden laufend Aktivitäten statt, mit einem Höhepunkt an der Genusswoche Basel vom 15. bis 25. September 2022. Interessierte Betriebe, Gastrounternehmer und auch private Anbieter können sich mit ihren Aktivitäten laufend bewerben. Detailliertes Programm unter www.genussstadtbasel.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen