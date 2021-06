SP, Grüne und FDP: Interview mit Basler Parteipräsidien wird laut

Interview Die neuen Basler Parteipräsidien treffen sich zum Streitgespräch - und es wird laut Gleich drei grosse Basler Parteien starten mit einem neuen Präsidium in die Legislatur: SP, Grüne und die FDP. Im Interview nehmen die führende Köpfe Stellung zu aktuellen Themen. Benjamin Rosch 12.06.2021, 05.00 Uhr

Sind sich nicht immer so grün: Lisa Mathys (l.), Elias Schäfer und Benjamin van Vulpen (v.l.n.r.) Kenneth Nars / BLZ

Steigen wir ein mit einem Rückblick zu den Wahlen im vergangenen Herbst. Elias Schäfer, die FDP ist an einem historischen Tiefpunkt angelangt. Lag es am Parteiprogramm oder am Personal?



Elias Schäfer: Ich denke, es lag an der Gemengelage. Wir haben eine grosse Auslegeordnung vorgenommen und halten am Parteiprogramm fest. Wir hatten etwas Proporzpech bei den Grossratswahlen im Zusammenhang mit dem neuen Wahlgesetz. Und im Regierungswahlkampf haben wir angegriffen, gemeinsam mit der LDP etwas riskiert – da kann man verlieren.

Benjamin van Vulpen, Sie hatten eine grosse Chance, vom globalen Trend zu profitieren. Stattdessen haben sie einen Regierungssitz verloren. Was haben die Grünen falsch gemacht?

Benjamin van Vulpen: Wir waren sehr überrascht vom Resultat und enttäuscht. Wir haben versucht, das Beste aus der Situation zu machen. In meiner Rolle möchte ich aber nicht zurückschauen, sondern nach vorne blicken. Die Personalpolitik wird uns aber noch beschäftigen: Wir müssen nun die Leute aufbauen, die Ämter übernehmen wollen.

Wie halten Sie das, Lisa Mathys: Sind Sie in der SP noch sauer auf die Grünen, dass diese die Regierungsmehrheit verspielt haben?

Lisa Mathys: Sauer sein bringt nichts. Es war eine missliche Situation, und wir waren enttäuscht. Aber irgendwo endete auch unsere Verantwortung.



«Es war richtig, das Bettelverbot abzuschaffen»: Lisa Mathys. Kenneth Nars / BLZ

Bei FDP und Grünen spüre ich eine gewisse Aufbruchstimmung. Ist das bei der SP überhaupt nötig?

Mathys: Es liegt in der Natur der Sache, dass wir neue Akzente setzen werden. Es steht beispielsweise die Umsetzung des Einwohnendenstimmrechts an. Das wird für die SP eine enorm wichtige Angelegenheit. Zudem steht unsere Initiative zur kostenlosen Kinderbetreuung an, und wir wollen eine wichtige Rolle spielen, wenn es um die Planung der Transformationsareale geht.



Zurück kurz zur FDP. In den vergangenen vier Jahren lauteten die Schwerpunkte Ihrer Partei: Digitalisierung, Bildung, Wirtschaft. Wesentlich Punkte fehlen, das Wort «Wohnungsnot» sucht man beispielsweise vergebens…

Schäfer: Das Programm ist umfassend, es steht auch etwas zur Wohnpolitik drin. Die Schwerpunkte liegen allerdings wie Sie sagen auf Digitalisierung, Bildung und Wirtschaft, wobei die Digitalisierung in die anderen Bereiche hineinspielt. Gerade hier konnten wir in jüngerer Vergangenheit Erfolge erzielen und die Verwaltung in Richtung E-Government steuern. Eine digitale Steuererklärung hätte ohne uns länger auf sich warten lassen.

Aber ist da die FDP wirklich am Puls der Leute? Lockt man mit einer elektronischen Steuererklärung die Leute an die Urne?

Schäfer: Das vielleicht nicht, aber es betrifft die Leute im Alltag. Digitalisierung ist ein riesiges Themengebiet, das die gesamte Art, eine Verwaltung zu führen, auf den Kopf stellt. Es braucht einen Mentalitätswechsel.

Mathys: Aber die Leute nehmt Ihr ja eben gerade nicht mit, wenn ich beispielsweise an die E-ID denke.

Schäfer: Klar, aber was ist die Alternative? Digitalisierung sein zu lassen, weil es kein Gassenfeger für die Wahlen ist? Das wäre keine verantwortungsvolle Politik. Die Politik muss dieses Thema vielmehr ganz konkret in jeder Verwaltungseinheit vorantreiben und so auch für die Menschen fassbar machen.

Was denken Sie, Herr van Vulpen?

van Vulpen: Digitaler Wandel ist ein wichtiges Thema, keine Frage. Der Klimawandel ist aber nach Corona sicher die drängendere Krise. Morgen Sonntag ist dazu ein richtungsweisender Entscheid an der Urne.

Da geben Sie mir ein gutes Stichwort: Grüne und Abstimmungen. Bis jetzt habe ich Ihre Partei vor allem als Verhinderer wahrgenommen. Ich denke beispielsweise an die Stadtrandentwicklung Ost, aber auch an den Hafen und weitere Stadtentwicklungen. Kommt in Zukunft auch mal etwas Konstruktives von den Grünen?

van Vulpen: Ja natürlich. Es ist wichtig, dass man Transformationen sorgfältig angeht und nicht mit der grossen Kelle anrührt. Schliesslich war es ja gerade bei der Ost-Entwicklung die Bevölkerung, die ihr Veto eingelegt hat. Wir müssen demnach auch die Bevölkerung mitnehmen. Zudem müssen wir auch nach neusten Erkenntnissen klimaneutral und sozial nachhaltig bauen.



Schäfer: Das ist im Grunde einfach eine abwartende Haltung. Aber wenn man dann in den Grossen Rat schaut, sieht man: Von den Grünen wollte niemand in die Bau- und Raumplanungskommission. Genau dort fände aber diese Auseinandersetzung ums Bauen statt. Seltsam, nicht?

van Vulpen: Das war ein Entscheid der Fraktion, zu der ich nicht gehöre. Wir arbeiten aber eng mit unserer Bündnispartnerin Basta zusammen, die in der BRK vertreten ist und inhaltlich fast deckungsgleich mit uns über Arealentwicklungen denkt.

«In vier Jahren ist die FDP wieder in der Basler Regierung»: Elias Schäfer. Kenneth Nars / BLZ

Naja, es gibt schon Unterschiede zwischen Rot und Grün. Frau Mathys, wie sehen Sie das? Sie bespielen ja das Thema Wohnungsnot mit Vehemenz.

Mathys: In erster Linie geht es uns um Stadtentwicklung mit Blick auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Bewohnenden. Wir wollen weg von einer rendite-orientierten Arealentwicklung.

Schäfer: Am besten ist doch, man legt irgendwann einmal los und ergeht sich nicht in ewigen Diskussionen darüber, was der optimale Mix wäre. Die Politik sollte Raum zur Entwicklung bieten und kein Mikromanagement betreiben. In Basel tauschen sich die Stadtnutzerinnen einmal am Tag aus. Wir müssen auch an jene Menschen denken, die nicht hier wohnen, aber hier arbeiten. Es braucht Platz fürs Gewerbe. Im Übrigen schliessen sich Nachhaltigkeit und Digitalisierung gar nicht aus.

van Vulpen: Ich bin sogar damit einverstanden, dass man früh loslegt, am besten sogar mit Zwischennutzungen. Aber am Ende ist schon wichtig, dass bezahlbarer Wohnraum entsteht, um der Wohnungsnot entgegenzutreten. Und mit Digitalisierung löst man auch nicht alle Probleme.

Mathys: Deine These, die Bevölkerung tausche sich einmal aus, halte ich für steil, Elias. Wir haben sehr viele Familien, die sowohl hier leben wie auch arbeiten. Es gibt doch keine Tag- und Nachtgesellschaft!

Schäfer: Da kannst Du gerne die Statistiken konsultieren.

Herr Schäfer: Die grüne, digitale Partei gibt es bereits, die GLP. Wenn das die Nische für die neue FDP Basel sein sollte, wird es aber sehr eng.

Schäfer: Heisst das, deshalb sollten wir es lassen?

Aber wählen dann die Leute nicht lieber das Original?

Schäfer: Digitalisierung ist ein Querschnittsthema. Ich sage nur, wir kommen nicht umhin, auch dem Klimawandel mit digitalen Möglichkeiten zu begegnen.

Mathys: Jetzt wolltest Du doch schnell vorwärts machen, dann aber auf die digitalen Möglichkeiten warten.

Schäfer: Wer hat etwas von warten gesagt? Das ist jetzt einfach wieder diese Planungsmentalität …

Ist Basel-Stadt behäbig geworden unter Rot-grün?

Schäfer: Ja.

van Vulpen: Nein, Basel-Stadt hat in vielerlei Optik eine Vorreiterrolle, man denke nur an das Energiegesetz.

Was aber die Frucht einer überparteilichen Zusammenarbeit war.

Schäfer: Man siehts doch nur schon an den Wahlen: Die Grünen haben sich nie selber hinterfragt, jede Kritik an Elisabeth Ackermann wurde als bürgerliche Mysoginie abgetan. Rot-grün ist sich gar keine Kritik mehr gewohnt. Doch die Leute sind müde. Die Diskussion um das Bettlergesetz…

Mathys (unterbricht): Darf ich hier kurz einhängen: Du wirfst uns Behäbigkeit vor und zeichnest das Bild einer progressiven FDP, aber die grössten Widersprüche habt Ihr wohl selber. Morgen stimmen wir über das CO2-Gesetz ab. Da hat Deine Partei die Nein-Parole beschlossen!

Schäfer: Es ist eine nationale Abstimmung und die nationale Partei hat die Ja-Parole beschlossen.

Mathys: Und die kantonale Partei?

Schäfer: Mit 21 zu 20 Stimmen die Nein-Parole gefasst. Aber den Ausschlag gaben technische Details zur Umsetzung. Überdies gibt es auch Teile der Grünen, die das CO2-Gesetz ablehnt.

van Vulpen: Mir ist im Unterschied zur FDP keine Sektion bekannt, die eine Nein-Parole beschlossen hätte.

Ziehen wir hier einen Schlussstrich. Das Gespräch wäre bei den Bettlern angelangt…

Schäfer: Wir sind uns alle einig: Dass jemand um Geld betteln muss und sich dabei strafbar macht, ist uns fremd. Aber die Politik hat sich bei der generellen Abschaffung des Bettelverbotes nicht von bekannten Realitäten leiten lassen.

Mathys: Naja, der Europäische Menschengerichtshof hat inzwischen festgestellt, dass die Aufhebung des absoluten Bettelverbots richtig war.

Schäfer: Bei der Aufhebung des Gesetzes hat niemand mit dem EGMR argumentiert, das ist eine nachträgliche Legitimierung.

Mathys: Aber der Entscheid gibt uns recht, Elias! Ich stehe immer noch dazu: Es ist falsch, den Akt des Bettelns zu kriminalisieren. Dazu hat auch die Bevölkerung Ja gesagt.

van Vulpen: Wir müssen die Armut bekämpfen, nicht die Armen. Es zeigt sich auch dort, dass wir in einem internationalen Geflecht stehen.

Basel-Stadt wird immer mal wieder mit der Internationalität konfrontiert. Die Haltung der SP, gerade in Steuerfragen, war zuletzt, dass man einem Steuerwettbewerb Hand bot. International sucht man den Wettbewerb im Steuerdumping, um die hiesigen Probleme sozialverträglich zu lösen. Ist dies das Rezept der SP, Frau Mathys?

Mathys: Nein, das ist sicher nicht das Rezept. Wir haben den Steuerwettbewerb immer kritisiert. Aber in manchen Dingen gibt es gar keinen Handlungsspielraum für die SP Basel-Stadt. Dann können wir dafür sorgen, dass es einen Kompromiss gibt, sonst trägt ihn die SP nicht mit. Wenn man die Unternehmenssteuern senkt, müssen wir im Gegenzug die Familien und die tiefen Einkommen entlasten. Faire Kompromisse tragen wir jeweils mit.

SP-Ständerätin Eva Herzog hat die Unternehmenssteuerreform wesentlich mitgeprägt.

Mathys: Eva Herzog tat dies in ihrer Rolle als Regierungsrätin. Wie die SP sich zu Steuervorlagen positioniert, hängt wesentlich vom erwähnten Ausgleich ab.

van Vulpen: Grundsätzlich ist es zu begrüssen, dass dem Steuerdumping der Kantone Einhalt geboten wird. Es gibt überdies noch andere Standortvorteile, als nur die Steuern.

Mathys: Genau. Hier sind wir beispielsweise bei der Vereinbarkeit von Familie und Arbeit angelangt. Genau dies fordern wir mit unserer Initiative für kostenfreie Kindebetreuung.

Schäfer: Gleichstellung erreicht man über verschiedene Wege. Es gibt da einen Vorstoss von FDP-Grossrat Mark Eichner, der verlangt, dass man Familienbetreuungskosten stärker vom steuerbarem Einkommen abziehen kann.

Mathys: Davon profitieren wieder nur die Einkommensstarken! Das ist eben Eure Logik! Ihr vergesst immer die Einkommensschwachen!

Schäfer: Aber die Reichen profitieren ja auch, wenn man ihnen Gratis-Kitas gibt!

Mathys: Ja, dann profitieren eben alle!

Es wird laut. Die Voten von Lisa Mathys und Elias Schäfer lassen sich später nicht mehr ganz auseinanderhalten auf dem Diktiergerät und auch von den eintrudelnden Grossrätinnen und Grossräten drehen manche verwundert den Kopf zur zunehmend hitzigeren Debatte.

Mathys: Themenwechsel.

Schäfer: Ich finde das Thema eigentlich gut. Was diese Kita-Initiative verlangt, ist ein Betreuungsverhältnis ab dem Jahr Null. Man sollte die Eltern entscheiden lassen, ob sie ihr Kind in eine Kita geben oder nicht.

Mathys: Ey hallo! Man muss das Kind ja nicht in die Kita schicken, nur weil es nichts kostet!

Schäfer: Man ist doch der Dumme, wenn man seine Kinder nicht abgibt, denn es wird ja bezahlt – ob man arbeitet, oder nicht. Ein Lebensmodell wird klar bevorzugt.

Mathys: Das Gegenteil ist der Fall: Wir gewährleisten Wahlfreiheit, weil sich heute manche keine Kinderbetreuung leisten können.

«Eine Initiative ist ein Thema»: Benjamin van Vulpen. Kenneth Nars / BLZ

Okay, unterbrechen wir hier mal kurz. Die Grünen haben an den vergangenen Jahren deutlich zugelegt, die Fraktion ist gewachsen. Nun wäre es an der Zeit, dies in Realpolitik umzumünzen. Darf man denn in den kommenden Jahren auch mit einer Initiative rechnen?

van Vulpen: Das ist definitiv ein Thema.

Schon eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte?

van Vulpen: Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass sich eine Initiative im Kontext der Klimaproblematik bewegen dürfte. Wir stehen aber noch am Anfang, wir werden die Sache mit unseren Mitgliedern anschauen.

Von aussen wirkt es, als wären die Grünen vor allem mit sich selber beschäftigt. Aber inhaltlich kommt wenig, würden Sie mir widersprechen?

van Vulpen: Das stimmt so nicht. Unsere Fraktion ist sehr aktiv. Gerade in Verkehrsthemen sind wir stark engagiert. Und zuletzt machten wir uns stark für Solarfassaden und dessen Begrünung.

Fassadenbegrünung in Ehren, aber ist das nicht etwas kosmetisch? Die Grünen pochen auf einen strukturellen Wandel – da wäre es doch Zeit für radikale Forderungen.

van Vulpen: Der Grosse Rat hat eine Klimakommission ins Leben gerufen, die im Herbst berichten wird. Da werden wir sicher ganz genau hinschauen.

Mathys: Also sorry, ich muss hier kurz einhängen: Von Kosmetik kann keine Rede sein. Die Realisierung von deutlich mehr Solardächern und -fassaden kann ein riesiger Gamechanger sein. Das darf man nicht verniedlichen.

Schäfer: Ein klassisches Thema. Niemand ist gegen Photovoltaik, das ist auch nicht neu. In Basel ist es einfach enorm aufwändig hinsichtlich der Bauvorschriften. Statt stets mehr Subventionen zu schütten, könnte man ja auch einfach mal die Vorschriften entschlacken. Hier unterscheidet sich eine liberale von einer sozialdemokratischen Haltung: Ihr gebt mehr Geld, und wenns nicht funktioniert, wollt Ihr die Leute halt zwingen.

Mathys: Also findest Du auch, es sollte keine Pflicht zu Abwasserleitungen geben? Die gibt es nämlich! Und so selbstverständlich muss auch die Produktion von Solarstrom werden, wenn man die Entwicklung beschleunigen will.

Okay, wird sind beim Grundsätzlichen angelangt. Zum Schluss deshalb eine Frage in die Runde: Warum sollte Ihre Partei in vier Jahren zu den Wahlsiegern zählen?

van Vulpen: Weil wir jene Partei sind, die sich seit Jahrzehnten stark für mehr Klima- und Umweltschutz einsetzt, wir haben viel Know-How. In vier Jahren sind wir deshalb wieder in der Regierung.

Schäfer: Die FDP ist 2025 ebenfalls zurück in der Regierung und hat die Grossratsfraktion ausgebaut. Die Leute werden merken, dass wir bei den grossen Themen keine Ankündigungspolitik betreiben, sondern pragmatische Ansätze glaubwürdig verfolgen.

Mathys: Wir werden Sitzgewinne im Grossen Rat verzeichnen und erobern gemeinsam mit unseren Partnern die Regierungsmehrheit zurück. Man wird merken, dass die SP in Sachen Klimaschutz Lösungen findet, die auch sozialverträglich sind.