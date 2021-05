Interview Elisabeth Schneider-Schneiter zum gescheiterten Rahmenabkommen: «Standort Basel wird an Attraktivität verlieren» Das Rahmenabkommen ist tot. Was das für den Wirtschaftsstandort Basel und die Region bedeutet, erläutert Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (Die Mitte, BL) im Interview mit der bz. Patrick Marcolli 27.05.2021, 16.17 Uhr

Alles Zureden hat nichts genützt: Elisabeth Schneider-Schneiter und Bundesrat Ignazio Cassis im Nationalratssaal. Bild: Keystone (5. Juni 2018)

Es herrscht der grosse Kater in der Region Basel. Nach dem gestrigen bundesrätlichen Entscheid, das Rahmenabkommen mit der EU scheitern zu lassen, reibt man sich im Dreiland immer noch die Augen und fragt sich: Wie weiter? Wie soll unsere an die EU-grenzende und mit dem Ausland stark verbundene und verhängte Region weiter funktionieren? Was bedeutet das Aus für das Rahmenabkommen konkret für Forschung, Bildung, Kultur? Elisabeth Schneider-Schneiter, Nationalrätin und Präsidentin der Handelskammer beider Basel, sucht nach Antworten und Lösungen.

Frau Schneider-Schneiter, wie haben Sie geschlafen?

Kurz, aber gut, so dass ich die Herausforderungen nach dem Entscheid des Bundesrates mit Energie an die Hand nehmen kann.

Was können Sie als Befürworterin eines Rahmenabkommens nun tun, wofür sich einsetzen?

Wir müssen uns als Politikerinnen und Politiker gemeinsam mit der Wirtschaft dafür einsetzen, den Schaden zu begrenzen. Die Hälfte unseres Exports geht in die EU. Wir müssen so gut es geht verhindern, dass Schweizer Unternehmen im EU-Binnenmarkt Nachteile erleiden. Dazu braucht es einen konstruktiven Dialog mit der EU. Zweitens erwarte ich jetzt vom Bundesrat ein Fitnessprogramm, um unsere Exportbranche zu stärken, Arbeitsplätze zu sichern und unseren Standort attraktiver zu machen.

Was heisst das konkret: Wie werden Sie handeln?

Es ist nun am Bundesrat seine Strategie über das weitere Vorgehen rasch vorzulegen. Gleichzeitig gilt es, die bewährten Erfolgsfaktoren für den Standort Schweiz einzufordern: Innovation, stabile Staatsfinanzen, Deregulierung, offene Märkte. Ganz konkret werde ich in der Sommersession der Abschaffung der Industriezölle zustimmen. Die Handelskammer wird zu all diesen Themen verschiedene Veranstaltungen durchführen, so zum Beispiel eine Werkstatt zum Thema Schweiz-EU und damit den Dialog weiterführen.

Wäre es nicht eine gute Reaktion, sich nun sogar für einen EU-Beitritt der Schweiz einzusetzen?

Ein EU-Beitritt ist keine Option. Das Ziel der Schweiz muss weiterhin sein: eine möglichst enge Anbindung an den europäischen Markt bei gleichzeitig hohem Grad an politischer Selbstbestimmung. Ein Rahmenabkommen hätte das sichergestellt. Nun müssen wir wieder mühsam von vorne beginnen.

Was kommt auf die Region Basel konkret zu? Müssen wir mit einer Abwanderung von Firmen rechnen?

Das Schlimmste für die Wirtschaft ist Unsicherheit. Die Unternehmen müssen nun damit rechnen, dass die bilateralen Verträge Schritt für Schritt an Wirkung verlieren. Der Export in die EU wird für verschiedene Branchen schwierig und teuer. Das schreckt vor allem auch neuzuziehende Firmen ab. Der Standort verliert an Attraktivität. Seitens der Handelskammer beider Basel haben wir die klaren, unterstützenden Worte der beiden Basler Regierungen für unsere Region sehr begrüsst. Diese haben sich - wie auch die Nordwestschweizer Regierungskonferenz - für ein Rahmenabkommen stark gemacht. Gemeinsam werden wir uns weiterhin für den bilateralen Weg und eine gute Zusammenarbeit mit der EU einsetzen, denn dies ist essenziell für unsere Region.

Nochmals gefragt: Befürchten Sie, dass gewisse Konzerne oder Firmen aus Basel und der Region ihre Hauptsitze ins europäische Ausland verlagern werden?

Die Unternehmen werden die Rahmenbedingungen analysieren und wenn der Standort nicht mehr attraktiv ist, werden sie früher oder später Konsequenzen ziehen. Auch die Universität Basel wird wohl Nachteile erfahren im internationalen Wettbewerb.

Wie gross schätzen Sie diese ein?

Damit die Universität Basel ihren Erfolg halten kann, braucht sie eine möglichst enge internationale Vernetzung. Das europäische Forschungsprogramm «Horizon Europe» ist eine wichtige Voraussetzung dafür. Es geht dabei nicht nur um Geld, sondern um den Austausch unter Forscherinnen und Forschern. Wir müssen alles daran setzen, die Anbindung an das EU-Forschungsprogramm sicher zustellen um Innovationsweltmeisterin zu bleiben.

Wie kann eine solche Anbindung konkret doch noch funktionieren?

Es braucht nun einen intensiven Dialog mit der EU. Die Würfel sind in diesem Dossier noch nicht gefallen.

Was raten Sie den lokalen Politikerinnen und Politikern? Sollen Sie sich vermehrt in den bereits existierenden trinationalen Gremien für separate, konkret auf die Region bezogene Lösungen einsetzen – so weit es geht eben?

Die regionale Zusammenarbeit im Dreiland müssen wir auf jeden Fall stärken. Dies kann aber die bilateralen Beziehungen auf nationaler Ebene nicht ersetzen. Die Region muss sich noch stärker beim Bund für ihre Interessen stark machen und die Bedeutung der bilateralen Verträge für die Region aufzeigen.