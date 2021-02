Interview «Im Alter kann das Gefängnis zum Lebensmittelpunkt werden»: Experte unterstreicht Wichtigkeit von Bostadel Bostadel kommt eine wichtige Schweizer Bedeutung zu, sagt Experte Christoph Urwyler im Interview mit der «Schweiz am Wochenende». Benjamin Rosch 20.02.2021, 05.00 Uhr

Ein Insasse faltet Kartons. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 18. November 2019)

Herr Urwyler, welche Herausforderung bedeuten alternde Häftlinge für die Schweiz?

Christoph Urwyler: Der Anteil älterer Personen im Freiheitsentzug ist mit derzeit rund fünf Prozent zwar noch relativ gering. Aber seit den 80er-Jahren ist er stetig gewachsen. Wir gehen davon aus, dass sich die Zahl von Häftlingen 60+ bis in 15 Jahren nochmals verdoppeln wird. Die Herausforderungen ergeben sich vor allem aus der besonderen Verletzlichkeit dieser Gefangenengruppe: Sie sind häufiger krank, depressiv und pflegebedürftig als Jüngere. In einer Studie des SKJV (Schweizerische Kompetenzzentrum für Justizvollzug, Anm. d. Red.) haben wir festgestellt, dass nicht alle Vollzugseinrichtungen über die erforderlichen Ressourcen verfügen, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. Dem geplanten Erweiterungsprojekt in Bostadel kommt deshalb für die gesamte Schweiz eine wichtige Bedeutung zu.



Welche besonderen Ansprüche stellen denn alternde Häftlinge?

Die Ansprüche sind sehr vielfältig. Um die Versorgung von alternden Personen sicherzustellen, braucht es – wie im normalen Leben draussen – eine geeignete baulich-technische Infrastruktur, eine medizinische und pflegerische Versorgung und auch entsprechend ausgebildetes Personal mit pflegerischen Kenntnissen. Die Vollzugseinrichtungen sind heute eher für den 35-jährigen Durchschnittsgefangenen eingerichtet und weniger für Senioren.

Was bedeutet das konkret im Alltag?

Ältere Personen brauchen im Alltag, vor allem wenn sie pflegebedürftig sind, grössere Zellen und breitere Korridore für Rollator oder Rollstuhl. In Einzelfällen muss auch eine Spitex in Anspruch genommen werden können. Sie brauchen zudem eine andere Art von Zuwendung und Unterstützung durch das Vollzugspersonal, zum Beispiel Hilfe beim Aufräumen der Zellen, beim Fortbewegen in der Anstalt, persönliche Gespräche und so weiter. Dann braucht es auch für ihr Alter passende Beschäftigungen und Freizeitangebote. Gerade in Lenzburg gibt es etwa auch Grünfläche, und Bostadel plant dies ja auch. Auch die medizinische Versorgung ist aufwendiger und anspruchsvoller. Das steht in einem Spannungsverhältnis zu einem Strafvollzug, der alle gleich behandeln will. Man sollte das System mehr auf die individuellen Bedürfnisse anpassen.

Aber verschwimmen da nicht die Grenzen zu einem Alters- und Pflegeheim, für das andere Leute viel Geld bezahlen?

Im hohen Alter ist es sicher so, dass die Grenzen verschwimmen können, wenn nämlich eine inhaftierte Person aus gesundheitlichen Gründen in ein externes Wohnheim eingewiesen werden muss. Es gibt gute Institutionen, die älteren Gefangenen einen Platz und die notwendige Pflege bieten können. Diese Institutionen müssen natürlich auch die erforderliche Sicherheit bieten können. Der gesellschaftliche Trend geht ja dahin, die Leute zu restriktiv zu behandeln und auch zu übersichern. Das verhindert dann im Einzelfall, dass man für ältere Personen gute Lösungen findet, die, wenn sie Pflege brauchen, eben auch ausserhalb der Gefängnismauern liegen kann. Letzten Endes ist es wichtig, einen menschlichen Ansatz zu wählen. Das zeigen etwa auch schon Erfahrungen aus Lenzburg: Dieses Gefängnis hat bereits seit einigen Jahren eine Altersabteilung.

Welche denn?

Zur Person Bild: PD Christoph Urwyler, Dr. iur., ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Fachwissen und Analyse des Schweizerischen Kompetenzzentrums für den Justizvollzug SKJV, Fribourg. Im November 2019 hat er eine Studie mitveröffentlicht, welche alternde Gefängnisinsassen zum Thema hatte. Das SKJV unterstützt die KKJPD, die Konkordate und die Kantone in der strategischen Planung und Entwicklung des Justizvollzugs und stellt eine Schnittstelle zwischen politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern sowie Fachleuten dar. (bro)

Mir ist in diesem Zusammenhang ein Beispiel von einem Häftling bekannt, der todkrank war und palliative Pflege benötigte. Es war sein expliziter Wunsch, im Gefängnis zu sterben, weil er draussen gar niemanden hatte. Am Ende war es so, dass ein Vollzugsmitarbeiter, der ihn während Jahrzehnten betreut hatte, seine Hand bis in den Tod hielt. Das ist auch berührend und zeigt: Im Alter kann das Gefängnis zum Lebensmittelpunkt werden. Gerade bei Häftlingen, die sehr lange Strafen verbüssen, verändern sich die Bedürfnisse stark. Der Aussenkontakt verliert zunehmend an Bedeutung, dafür sind andere wichtig: das persönliche Umfeld im Gefängnis, das Abo der Lieblingszeitschrift, sich das Menu selbst auswählen zu können, vielleicht sogar Seelsorge. Solche kleinen Freiheiten bieten Perspektiven. Um das zu ermöglichen, sind mehr Nähe und Menschlichkeit gefragt.

Politisch ist das heikel.

Das stimmt, der Trend geht in eine andere Richtung. Aber die Würde der Menschen im Vollzug steht im Zentrum. Oft kommt man gar nicht um individuelle Lösungen herum. Es braucht keine Gleichbehandlung von allen, sondern eine verhältnismässige Anwendung des gesetzlichen Auftrags. Wünschenswert wäre, dass man die Bedürfnisse von Älteren nicht im Sinne von Ausnahmen handhabt, sondern nach einem gesamtheitlichen Konzept arbeitet. Das fehlt heute.

Kommen wir noch einmal zurück zu den Zahlen. Dieser Neubau von Bostadel wird erst in einigen Jahren fertiggestellt sein. Kann er den Bedarf dann überhaupt decken?

Den Bedarf der ganzen Schweiz sicher nicht. Es braucht weitere derartige Projekte. Speziell die West- und Ostschweiz stösst von der Infrastruktur her an Grenzen. Grundsätzlich kooperieren die Kantone ja miteinander, wie auch Bostadel zeigt. Das ergibt sicher sehr viel Sinn. Nicht jeder Kanton braucht seine eigene Altersabteilung, gemeinsame Projekte sind diesbezüglich effizienter.