Interview Leiter der Intensivstation am Unispital Basel: «Von einer Entspannung kann überhaupt keine Rede sein» Hans Pargger, Chefarzt des Unispitals Basel und Mitglied der Corona-Taskforce, spricht über die Auslastung der Intensivstation. Wie schlimm es wirklich sei mit der Omikron-Welle, könne man erst nächste Woche sagen. Interview: Nora Bader und Andreas Möckli 07.01.2022, 05.00 Uhr

Hans Pargger ist seit 22 Jahren Leiter der Intensivstation des Universitätsspitals Basel. Kenneth Nars

Seit knapp einem Monat sind die Covid-Hospitalisierungen schweizweit eher etwas rückläufig. Wie sieht die Lage am Universitätsspital Basel (USB) aus?

Hans Pargger: Die Zahlen sind stabil, etwas rückläufig bei den Hospitalisierungen. Daher spiegelt sich bei uns der gesamtschweizerische Trend. Aufatmen können wir aber noch lange nicht.

Wie ist die aktuelle Lage auf der Intensivstation?

Da verhält es sich ähnlich. Wir verzeichnen seit Weihnachten einen leichten Rückgang der Patientenzahlen. Wir hatten bisher aber – auch im schweizweiten Vergleich – viele Patientinnen und Patienten, lagen aber noch unter dem kritischen Bereich. Wir mussten unsere normalen Kapazitätsgrenzen für Intensivpatienten nicht überschreiten.

Weshalb weist Basel im schweizweiten Vergleich so hohe Patientinnen- und Patienten-Zahlen auf?

Ein Zentrumsspital wie das USB erhält viele Zuweisungen. Wir haben auch aus Deutschland und den Kantonen Aargau, Luzern, Bern und Solothurn Patienten aufgenommen. Wenn ich uns mit dem Inselspital Bern oder dem Universitätsspital Zürich vergleiche, haben diese in ihrem Kanton und Einflussbereich mehrere kleinere Spitäler mit Intensivstationen. Basel ist vergleichbar mit Genf. Das Unispital Genf hat aktuell die meisten Hospitalisierungen und Intensivpatienten.

Wie viele der Hospitalisierten sind ungeimpft?

Das hat sich nicht verändert. Ungeimpfte haben ein viel höheres Risiko für einen schweren Verlauf. Demzufolge sind nach wie vor rund 80 bis 85 Prozent der Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation ungeimpft. Die Geimpften auf der Intensivstation haben entweder eine Immunschwäche oder sind aus anderen Gründen hier – zum Beispiel wegen eines Herzinfarkts, und wurden gleichzeitig positiv getestet.

Die Fallzahlen steigen mit Omikron massiv, die Krankheitsverläufe werden eher als mild beschrieben. Könnte das eine gewisse Entspannung für die Spitäler bringen?

Von einer Entspannung kann überhaupt keine Rede sein. Wenn sich wie jetzt sehr viele Menschen mit der Omikron-Variante anstecken, wird sich dies auch auf die Hospitalisierungen auswirken. Aktuell sind der Schweregrad und der Krankheitsverlauf unklar. Wir verfügen zwar über Daten aus Südafrika. Diese sind aber wegen der anderen Situation für unsere Verhältnisse unbrauchbar. Einige der Patienten, die bei uns noch auf die Intensivstation kommen, sind in Südafrika vom Alter her bereits gestorben. Man kann und soll das nicht vergleichen.

In Grossbritannien hat sich Omikron sehr rasch verbreitet. Lässt sich die Situation mit diesem Land also besser vergleichen?

Dort haben sich die täglichen Hospitalisierungen von Patientinnen und Patienten, die sich mit Omikron angesteckt haben, in den letzten zehn Dezember-Tagen verdoppelt. Die Belegung der Beatmungsbetten in den Intensivstationen ist aber bisher nicht angestiegen. Wir wissen aus allen bisherigen Pandemie-Wellen, dass die Einweisung auf die Intensivstation immer ein bis zwei Wochen nach dem Beginn des Ansturms aufs Spital stattfindet. Deshalb können wir aktuell nicht sagen, wie viele dieser Fälle sich als schwere Fälle herausstellen.

Wann wissen wir mehr?

Das wird wahrscheinlich Ende nächster Woche der Fall sein. Grossbritannien hat zwar eine höhere Durchimpfungsrate, aber mit einem anderen Impfstoff. Wir können deshalb Grossbritannien vorsichtig als Massstab nehmen, was wir zu erwarten haben.

Wie schauen Sie den nächsten Wochen entgegen?

Mit grosser Sorge. Daran hat sich überhaupt nichts geändert. Es ist das eingetreten, was wir wussten. Einerseits haben wir die noch schwerkranken Intensivpatienten, die sich mit der Delta-Variante angesteckt haben. Andererseits kommen die Patienten der Omikron-Welle dazu. In der Kombination könnte da ein grosser, vielleicht der bisher grösste Ansturm auf uns zukommen. Dass die aktuelle Variante einfach an uns vorbei geht, ist nicht zu erwarten.

Wie sieht es betreffend Triage aus am Universitätsspital Basel?

Im Moment gibt es keine Triage. Wir hoffen und tun alles, dass es auch nicht dazu kommt. Bevor triagiert wird, werden die Spitäler in der gesamten Schweiz keine geplanten Interventionen mehr durchführen. Wir haben die geplanten Eingriffe schon heute reduziert. Ich habe Kontakt mit allen regionalen Netzwerkleitern der Intensivstationen der gesamten Schweiz: Zusammenfassend kann man sagen, dass einzelne Spitäler zeitweise gar keine geplanten Operationen mehr durchführten. Die meisten haben eine Reduktion von 15 bis 50 Prozent vorgenommen. Das kann sich laufend und schnell verändern.

Das bedeutet?

Aktuell haben wir schweizweit zwischen 300 und 330 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen. Von den 850 zertifizierten Betten sind also etwas weniger als die Hälfte mit Patienten gefüllt, die sonst nicht da sind. Da ist es doch sonnenklar, dass es Reduktionen bei Eingriffen geben muss, die nicht dringlich sind.

«Wenn alles wegen Personalmangel schneller gehen muss, übersieht man Dinge»: Hans Pargger spricht über die derzeitige Situation auf der Intensivstation. Kenneth Nars

Wie viel braucht es noch, damit wir uns in einer kritischen Situation befinden?

An sich ist eine volle Intensivstation nichts Aussergewöhnliches. Das gab es vor Corona, das wird es auch danach geben. Anspruchsvoll sind die enormen Schwankungen. Im Sommer 2021 gingen die Hospitalisierungen wegen Covid-19 zurück. Damals lagen noch weniger als 30 Patienten deswegen auf der Intensivstation. Inzwischen zählen wir schweizweit wieder mindestens 300 Intensivpatienten, also das Zehnfache. Diese Schwankungen lassen sich nicht so rasch auffangen.

Wann wird es also kritisch?

Kritisch wird es dann, wenn die vorhandenen Kapazitäten ausgeschöpft sind und wir stetig mehr Coronapatienten aufnehmen müssen. Wir werden versuchen mit dem gleichen Personal mehr Patienten zu behandeln. Die Qualität der Behandlung und die Sicherheit der Patientinnen wird abnehmen. Wenn es immer so weitergeht, kommt die Triage.

Einige Spitäler in der Schweiz kamen bereits an den Anschlag.

Gewisse Spitäler waren über Tage oder gar Wochen sehr stark unter Druck. In Basel konnten wir die Situation immer irgendwie bewältigen. Wenn nun aber plötzlich zehn Patienten mehr auf die Intensivstation kommen, müssen wir jeden Tag von neuem beurteilen, wie wir mit der Situation umgehen. Zur Erinnerung: Das USB betreibt im Schnitt 40 Intensivpflegebetten. Wenn plötzlich zehn, 20 oder 30 Covid-19-Patienten dazukommen und diese 40 Betten schon vorher im Schnitt zu 80 Prozent belegt waren, wird klar, dass es dann mehr als eng wird.

Wie sieht die Personalsituation aus?

Die personelle Situation ist nicht so einfach zu lösen. Neben dem vorhandenen Personal, das wirklich seit zwei Jahren hervorragende Arbeit leistet, können wir nicht einfach zusätzliche Mitarbeitende aus dem Hut zaubern. Hochspezialisiertes Personal für Intensivstationen lässt sich nicht so einfach finden. Eine Option sind Mitarbeitende aus der Anästhesie. Dies ist aber nur möglich, wenn gleichzeitig zahlreiche Operationssäle geschlossen werden.

Und jetzt müssen Sie mit noch weniger Personal rechnen, weil Omikron so ansteckend ist.

Das kann tatsächlich zu einem Problem werden. Selbst Menschen, die sich gut schützen, laufen nun Gefahr, sich anzustecken. Im schlimmsten Fall müssten wir noch mehr Patienten mit noch weniger Personal behandeln.

Wie steht es um die Belastung Ihres Personals?

Das Gesundheitspersonal ist stark belastet. Das ist besorgniserregend und das Personal verdient grössten Respekt. Das Hauptproblem sind aber die Patienten, die nicht mehr gleich gut behandelt werden können, weil wir immer mehr Patienten mit weniger Personal behandeln müssen. Alles muss schneller gehen und die Gefahr für Unterlassungen ist so vorprogrammiert.

Was bedeutet das?

Die meisten Menschen verstehen schlicht nicht, was die Intensivmedizin alles beinhaltet. Wenn alles wegen Personalmangel schneller gehen muss, übersieht man Dinge.

Zum Beispiel?

Man merkt etwa zu wenig schnell, dass sich der Zustand eines Patienten verschlechtert hat, weil in dem Moment gerade niemand Zeit zur Überwachung hatte. Jede Behandlungstätigkeit benötigt Zeit. Man kann nur eine bestimmte Anzahl Medikamente pro Zeiteinheit verabreichen. Einen Covid-19-Patienten in Bauchlage zu bringen, ist vielleicht aus Zeitgründen nicht mehr möglich, obwohl es besser wäre.

«Wir lassen niemanden vor der Türe sterben»: Hans Pargger sagt, wenn es eng werde, das Unispital alles daransetze, möglichst viele Patientinnen und Patienten mit so wenig Personal zu behandeln. Kenneth Nars

Von politischer Seite wird viel Kritik an der Tatsache geübt, dass die Kapazitäten auf den Intensivstationen nicht ausgebaut wurden, ja gesunken sind. Als Patentrezept wird eine Ausbildungsoffensive genannt. Hätte das etwas gebracht?

Die Bettenkapazitäten auf der Intensivstation sind zu keinem Zeitpunkt während der Pandemie gesunken, sondern sie sind gestiegen. In der Kommunikation wurde ein Riesendurcheinander zwischen zertifizierten, betriebenen und Ad-hoc-Betten gemacht. Die Medien waren nicht unschuldig daran.

Und was sagen Sie zur geforderten Ausbildungsoffensive?

Hat ein Arzt das Staatsexamen abgeschlossen, kommen für die Ausbildung zum Facharzt Intensivmedizin nochmals fünf bis zehn Jahre dazu. Das Pflegepersonal kann nach der Ausbildung zur Fachkraft und einem Praxisjahr ein zweijähriges Nachdiplomstudium zur Expertin Intensivpflege absolvieren. Man kann also keine Offensive starten und nach zwei Monaten glauben, man könne neues Personal einstellen. In Realität hatten wir schon lange vor der Pandemie mit Ausbildungs- und Rekrutierungsoffensiven für ärztliches und pflegerisches Fachpersonal angefangen.

Sie halten also nicht viel von diesen Ideen aus der Politik?

Die Vorstellung, auf ein Stelleninserat für hochspezialisiertes Fachpersonal 50 Bewerbungen zu erhalten, ist lächerlich. Hinzu kommt: Selbst wenn ich das Personal für einen massiven Bettenausbau hätte, würde der Raum dazu fehlen. Und wer bezahlt das Personal und die Infrastruktur nächsten Sommer, wenn die Welle vorbei ist? Wir sprechen von grossen Summen im Millionenbereich.

Was also tun?

Das einzig taugliche Mittel ist, dass sich Patientinnen und Patienten so schützen, dass es nicht zu einem plötzlichen massiven Ansturm auf die Betten kommt. Dasselbe gilt übrigens auch für die Normalstationen.

Rechnen Sie gar damit, wegen zu wenig Personal Intensivpflegebetten schliessen zu müssen?

Das würde bedeuten, einen Patienten abzuweisen, obwohl er vor der Türe steht. Er kann wegen eines Herzinfarkts, Unfalls oder wegen Corona Hilfe benötigen. Natürlich könnten wir noch bei anderen Spitälern anfragen, diese sind aber auch voll.

Das heisst?

Ich kann Ihnen einfach sagen, dass wir, wenn es eng wird, alles daran setzen, möglichst viele Patientinnen und Patienten mit so wenig Personal zu behandeln, wie es noch irgendwie geht.

Aber irgendwann ist die Grenze erreicht.

Wir lassen aktuell niemanden vor der Türe sterben. Aber es kann eine geplante Triage nötig werden. Es gibt für alles eine Grenze. Irgendwann kann das vorhandene Personal nicht noch mehr tun.

Die Impfquote in der Schweiz ist vergleichsweise tief. Lässt Sie die fehlende Impfbereitschaft verzweifeln?

Nein. Wir haben eine Gesetzgebung, die für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger gilt. Wir können niemanden zu einer medizinischen Behandlung zwingen. Ich verstand aber schon vor der Pandemie nicht, weshalb Eltern ihr nicht aufgeklärtes Kind nicht gegen Masern impfen wollen. Doch eine Diskussion darüber erübrigt sich.

Zur Person Chefarzt Hans Pargger ist seit 22 Jahren Leiter der Intensivstation des Universitätsspitals Basel. Er ist Facharzt für Intensivmedizin und Facharzt für Anästhesie, Titularprofessor für Intensivmedizin und Anästhesiologie der Uni Basel, Präsident der Klinischen Ethikkommission des Unispitals. Zudem ist er Präsident der Zertifizierungskommission der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin und Mitglied des Senats der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften als Delegierter der Medizinischen Fakultät der Universität Basel. Ausserdem arbeitet Hans Pargger in der Science Taskforce Covid-19 des Bundesrates mit. Seit 2019 ist er die treibende Kraft hinter der Zusammenführung der beiden Intensivstationen des Universitätsspitals (Operative und Medizinische Intensivstation). (mka/no)

Dennoch sind Sie in Ihrer Arbeit direkt davon betroffen, wenn viele Menschen sich nicht impfen lassen.

Die Behörden haben alles getan, um die Menschen aufzuklären. Was mich verärgert, sind die Falschinformationen, die verbreitet werden. Wiederholt wird versucht zu sagen, die Impfung könne gleich schlechte Verläufe haben wie die Erkrankung selbst. Das ist schlicht falsch. Letztlich schaden sich die Nicht-Geimpften selbst am meisten. Natürlich kann man sich vorgaukeln, es träfe einen nicht, weil es ja nur wenige seien, die einen schweren Verlauf erleiden. Für jenen Patienten aber, den es dennoch trifft, sind es 100 Prozent mit allen Konsequenzen bis zum Tod.

Viele Patientinnen und Patienten sind nach wie vor schlecht informiert.

Die Fakten kann man nicht wegdiskutieren. Ungeimpfte Patienten, die sechs Wochen beatmet werden müssen, weil sie getäuscht wurden, tun mir wirklich leid. Wenn sich Menschen aus freiem Willen und aufgeklärt gegen eine Impfung entschieden haben, geht das für mich in Ordnung. Aber ein bedeutender Anteil hat sich nicht richtig mit der Impfung auseinandergesetzt. Die Medien haben den Impfgegnern zu viel Raum gegeben. Das finde ich unverantwortlich.

Lohnt es sich noch, Menschen von der Impfung zu überzeugen?

Es ist nie zu spät. Aber für die aktuelle Welle ist es mit einer Neu-Impfung zeitlich knapp. Wichtig jetzt ist, dass sich doppelt Geimpfte ganz schnell boostern lassen.

Fühlen Sie sich von der Politik zu wenig ernst genommen?

Im Gegenteil. Ich hatte noch nie so gute Beziehungen zu allen politischen Behörden. Mit sämtlichen Instanzen vom Bundesrat über den Kanton bis zu den Gesundheitseinrichtungen in der Region arbeiten wir sehr gut zusammen.

Wagen Sie eine Prognose zu stellen, wie es weitergeht?

Wir müssen zuerst die Omikron-Welle abarbeiten und diese möglichst gut bewältigen. Zentral ist, wie gut sich die noch nicht Infizierten schützen. Denn: Wer nicht geimpft ist, muss sich extrem schützen. Für weitere Prognosen sind die Virologen und Epidemiologen gefragt. Ich hoffe und erwarte, dass wir dieses Jahr eine Situation erlangen, in der wir die Massnahmen reduzieren und theoretisch auf das Zertifikat verzichten können, denn fürs Ausland wird es wohl noch länger bleiben. Das Virus wird aber nicht einfach so verschwinden. Die Impfung wird uns weiter begleiten. Und was die nächste Mutation bringt, wissen wir auch nicht. Wer sich vor Grippe schützen will, muss sich auch jährlich impfen.

Wie geht es Ihnen persönlich?

Ich bin persönlich in einer stabilen Situation. Als «alter» Intensivmediziner habe ich schon viel gesehen. Ich bin gerne Intensivmediziner, noch immer optimistisch und für die Patienten und mein Personal da. Was wäre ich für ein Chef, wenn ich Pessimist wäre. Das Gesundheitswesen hat in der Schweiz bewiesen, dass es funktioniert.

