Für Juso-Chefin Ronja Jansen ist der Landrat kein Rückschritt

Interview Liestal-Bern retour: Für Juso-Schweiz-Chefin Ronja Jansen ist der Baselbieter Landrat kein Rückschritt Nach drei Jahren an der Spitze der Jungsozialisten verabschiedet sich die 26-jährige Frenkendörferin von der nationalen Bühne. Schon ab März sitzt sie dafür für die SP im Kantonsparlament. Leiser will sie nicht werden.

Im August 2019 wurde Ronja Jansen zur Präsidentin der Juso Schweiz gewählt und fuhr von Liestal nach Bundesbern. Nun kehrt sie wieder zurück, um im Landrat zu politisieren. Archiv: Kenneth Nars

Im Sommer 2019 stieg Ronja Jansen in den Zug nach Bern, um als frisch gewählte Präsidentin der Juso Schweiz die nationale Politik aufzumischen. Am Wochenende gab die 26-jährige Frenkendörferin bekannt, das Präsidium im Juni wieder abzugeben, «um der nächsten Generation Platz zu machen». Sie wolle ihr sistiertes Wirtschafts- und Soziologiestudium beenden. Doch noch etwas anderes wird Jansen bereits ab März beschäftigen: Sie rückt für SP-Landrätin Mirjam Würth ins Baselbieter Parlament nach. Zeit für ein Gespräch.

Frau Jansen, die vergangenen drei Jahre tanzten Sie politisch auf dem nationalen Parkett. Nun kommen Sie wieder ins beschauliche Baselbiet. Ist das nicht ein Rückschritt?

Ronja Jansen: Natürlich wird es ein Rollenwechsel sein. Aber wenn man etwas verändern will, dann muss man dies auf allen Ebenen tun, ob national, kantonal oder kommunal. Deshalb ist das Landratsmandat für mich einfach ein anderer Weg, meine Ziele verfolgen zu können. Ich sehe es nicht als Rückschritt.

Oder sehen Sie es umgekehrt: Dass man politisch im Kleinen schneller eine Wirkung erzielen kann, als wenn man gesamtschweizerisch etwas anstossen möchte?

Das muss sich erst noch zeigen. Gerade in einem bürgerlich geprägten Kanton ist es als Linke nie einfach, etwas durchzusetzen.

War es für Sie keine Option, neben dem Landrat weiter Juso-Präsidentin zu bleiben?

Juso-Präsidium abzugeben, bevor ich überhaupt wusste, dass ich in den Landrat nachrücken kann. Dass nun beides so nahe beieinander liegt, ist letztlich Zufall. Bei uns Jungsozialistinnen ist es normal, dass das Präsidium relativ rasch wechselt. Das Amt ist eher ein Sprint als ein Marathon.

Juso-Präsidentin zu sein, bedeutet auch laut zu sein. Müssen Sie sich nun im Landrat zurücknehmen?

Ich werde mich nicht verbiegen, sondern weiter für meine Überzeugungen einstehen. Dass Juso-Forderungen als extrem gelten, erstaunt mich manchmal. Gerechte Löhne und höhere Steuern für Milliardäre sind doch nicht extrem. Aber mir ist bewusst, dass im Landrat stilistisch eine andere Art zu politisieren gefragt ist als bei den Juso.

Wie sehen Sie Ihre Rolle in der SP-Fraktion? Können Sie sich hinten einreihen?

Ich bin sicher bereit, von den erfahrenen Landrätinnen und Landräten zu lernen. Aber ich habe meine eigene Meinung und möchte die Zeit im Parlament von Anfang an nutzen, um Veränderungen anzustossen.

Kaum sind Sie im Landrat, geht schon bald der Wahlkampf für 2023 los. Wissen Sie überhaupt schon, ob Sie sich länger binden wollen?

Ich habe noch keinen langfristigen Plan, aber ich bin sehr motiviert, das Mandat aufzunehmen und mich für ein soziales Baselbiet einzusetzen. Ich wüsste nicht, warum sich dies in naher Zukunft ändern sollte.

Drei der vier letzten Juso-Präsidentinnen und -Präsidenten sitzen mittlerweile im Nationalrat ...

Ich schliesse nicht aus, irgendwann für den Nationalrat zu kandidieren. Aber Stand jetzt freue ich mich auf den Landrat. Die Wahlen 2023 sind noch zu weit weg. Ich versuche jeweils, nicht zu weit vorauszuplanen. Sonst gerät man schnell in einen Ämterstrudel, der nicht unbedingt gesund ist.

Der Baselbieter SP-Nationalrat Eric Nussbaumer. KEYSTONE

Allerdings wird SP-Nationalrat Eric Nussbaumer Ende 2023 höchster Schweizer und könnte ein Jahr später durchaus zurücktreten. Die Chance, auch hier nachzurücken, wäre da.

Dieser Ausgangslage bin ich mir bewusst. Doch jetzt will ich mich erst mal auf meine Aufgaben in der Juso und im Landrat fokussieren. Ich will mir genug Zeit nehmen, um zu entscheiden, wie ich mich sonst noch engagiere. Es gibt viele Möglichkeiten – nicht nur in Parlamenten.

Wo wollen Sie im Landrat Schwerpunkte setzen?

Ich bleibe meinen Themen treu: Ich setze mich für eine gerechte Steuerpolitik ein und gegen die von Finanzdirektor Anton Lauber geplanten Steuersenkungen für Reiche. Auch das Sozialhilfegesetz, das im Mai an die Urne kommt, beschäftigt mich stark. Sehr am Herzen liegt mir der Einsatz für ein feministischeres Baselbiet. Da will ich sicher aktiv werden im Parlament.

Werden wir also im Landrat schon bald eine Ronja Jansen erleben, die auch provoziert, um die politischen Gegner aus der Reserve zu locken?

Ich vertrete einfach meine Positionen. Es ist immer erstaunlich, wie schnell sich einige Leute provoziert fühlen. Ich will einfach so viel verändern, wie ich kann.

