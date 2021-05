Interview Ohne Rahmenabkommen: «Dem Dreiland droht die Schieflage» Der Lörracher grüne Bundestagsabgeordnete Gerhard Zickenheiner sieht negative Folgen beim Scheitern des Rahmenabkommens. Peter Schenk 24.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Scheitern des Rahmenabkommens könnte negative Auswirkungen auf das Dreiland haben. Juri Junkov

Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass es doch noch zu einem Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU kommt?

Gerhard Zickenheiner: Ich würde mich zwar freuen, aber wenn ich von den letzten Äusserungen des Bundesrats lese, dann dürfte es innenpolitisch eng werden für das Abkommen.

Welche Auswirkungen hätte ein Scheitern des Abkommens auf das Dreiland?

Vor allem kleine und mittelständische Unternehmer würden zu den Verlierern gehören. Das Handelsvolumen zwischen der Schweiz und Baden-Württemberg beträgt immerhin rund 30 Milliarden Euro. Wenn es der Schweiz wirtschaftlich schlechter ginge, wären auch die 21'000 Grenzgänger aus dem Landkreis Lörrach betroffen, die zum Arbeiten in die Nordwestschweiz pendeln. Viele Lieferketten, die grenzübergreifend besonders die Automobilindustrie am Laufen halten, dürften ebenfalls betroffen sein.

Was heisst das für die ­Pharma?

Es würde schwieriger, Zulassungen für neue Medizinalprodukte zu erhalten. Die EU hat zwar eine Übergangslösung für bereits zugelassene Produkte aus der Schweiz gefunden. Als ­Reaktion auf die stockenden Verhandlungen wird es ab Ende Mai allerdings keine neuen Zertifizierungen mehr geben.

Haben Sie Verständnis für die Schweizer Vorbehalte?

Ich habe Verständnis für die Sorge der Gewerkschaften, die mit gutem Grund den Lohnschutz sichern wollen. Die EU setzt sich zwar für «gleichen Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort» ein, aber die Realität sieht bislang oft anders aus. Nicht nachvollziehen kann ich den von Mitte-rechts beklagten Souveränitätsverlust durch «fremde Richter». Im Vertrag steht, dass die Schweiz verhältnismässige Ausgleichsmassnahmen in Kauf nehmen kann, wenn sie einen Schiedsspruch des Europäischen Gerichtshofs ablehnt. Das ist ein klarer Verhandlungserfolg. Einen Souveränitäts­verlust für die Schweiz sehe ich nur dann, wenn sie EU-Recht in Zukunft übernehmen wird, um neue Verträge abzuschliessen oder alte zu aktualisieren, ohne ein Mitgestaltungsrecht zu haben. Mit dem Rahmenabkommen wahrt die Schweiz ihre Souveränität, weil sie künftig beim EU-Recht mitgestalten kann.

Was halten Sie vom Vorschlag der Schweizer Grünen, dass die Schweiz der EU beim Steuerdumping entgegenkommt?

Ich bin in ständigem Kontakt mit den Schweizer Grünen und sehe da durchaus eine Chance, einen Kompromiss zu finden. Die EU könnte der Schweiz dafür beim Lohnschutz entgegenkommen.

Wie schnell würden sich die negativen Auswirkungen zeigen, falls das Abkommen scheitert?

Weder gehen morgen die Rollläden runter, noch werden die Rheinbrücken hochgeklappt. Aber die Beziehungen werden zunehmend erschwert. Gewisse Auswirkungen zeigen sich bereits jetzt. So wurden die SBB jüngst von einem EU-Innovationsprogramm ausgeschlossen, weil die Verhandlungen zum Forschungsabkommen Horizon Europe ausgesetzt sind. Scheitert das Abkommen, kann es ausserdem gut zehn bis 15 Jahre dauern, bis Gespräche für ein neues Abkommen aufgenommen werden.

Sie haben einen Master an der Universität Luzern absolviert. Verstehen Sie deshalb die Schweiz besser?

Das Studium, aber auch berufliche und persönliche Erfahrungen in der Schweiz haben mein Verständnis für unsere Nachbarn sicherlich befördert. Ein bisschen mehr Gespür für die politischen Aushandlungsprozesse in der Schweiz würde auf Seiten der EU nicht schaden. Aber auch die Schweiz muss einsehen, dass hinter dem Verhandlungspartner nicht «die EU», sondern 27 Staaten stehen, mit denen sie eigentlich verhandelt.

Sie sind im Ausschuss für Angelegenheiten der EU. Ist das Rahmenabkommen dort Thema?

Nein, dort stand lange vor allem der Brexit im Fokus. Ich bin der einzige Abgeordnete, der das Rahmenabkommen immer wieder thematisiert. Erst auf meine Initiative wurde der EU-Unterhändler Michael Karnitschnig zu einem Gespräch in den EU-Ausschuss eingeladen.



Finden Sie, dass die Zusammenarbeit im Dreiland in Bezug auf Corona gut funktioniert?

Ich bin kein Freund von Grenzschliessungen. Die grossen Nachteile haben wir letztes Jahr gesehen. Wir müssen für derartige Situationen in Zukunft unbedingt mehr Entscheidungskompetenzen in der trinationalen Region aufbauen, um rechtzeitig abgestimmt handeln zu können.

Wie geht es Ihnen damit, dass die Schweiz im Vergleich zu Deutschland sehr viel liberalere Coronabestimmungen hat?

Ich beobachte die Lage mit Sorge und drücke die Daumen, dass die Schweiz dadurch in keine epidemiologische Sackgasse gerät.

Gerhard Zickenheiner, Bundestagsabgeordnete der Grünen, Lörrach. zvg