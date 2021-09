Fasnacht 2022: Pia Inderbitzin im Interview

Interview Pia Inderbitzin äussert sich zum Wunschkonzept für die Fasnacht 2022: «Wir fokussieren uns auf Plan A» Comité-Obfrau Pia Inderbitzin träumt von einer Fasnacht im gewohnten Rahmen. Aber wie realistisch ist das? Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 08.09.2021, 05.00 Uhr

Pia Inderbitzin vom Comité möchte an der Fasnacht 2022 mit ihrem Piccolo in der Stadt unterwegs sein. Kenneth Nars

Ist eine «normale» Fasnacht im 2022 denkbar?

Pia Inderbitzin: Wie sich die Coronasituation bis Anfang März entwickelt, ist unberechenbar. Wir müssen auf äussere Einflüsse reagieren, wobei Gesundheit und Sicherheit oberste Priorität haben. Im Gegensatz zum letzten Jahr haben wir jetzt eine Impfung. Je mehr geimpft sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Fasnacht durchgeführt werden kann, betonte Regierungspräsident Beat Jans auch am Montag vor den Obleuten.

Wie haben Sie die Stimmung an der Präsidentenkonferenz wahrgenommen?

Mein Eindruck ist durchaus positiv. Es wird geschätzt, dass wir eine Fasnacht auf die Beine stellen möchten und mit der Planung begonnen haben. Wir hatten nicht gross Zeit, um uns mit den Obfrauen und -männern auszutauschen.

Wieso halten Sie am Ziel einer Fasnacht im möglichst gewohnten Rahmen fest?

Wir wollen einen Schritt in Richtung Normalität gehen. Ich glaube, dass die Veranstaltungselemente, für die das Comité zuständig ist – namentlich der Cortège sowie die Laternen- und Wagen-/Requisitenausstellung – eigentlich möglich sein sollten, da sie im Freien stattfinden. Vielleicht gibt es noch Einschränkungen, das wissen wir noch nicht.

Stand jetzt würde der Cortège in die Kategorie der Grossveranstaltungen fallen, womit ein Covid-Zertifikat erforderlich wäre.

So weit sind wir noch nicht in unserer Planung. Wer kennt schon den Stand vom März 2022. Der Morgenstreich und das «Gässle», was beides nicht vom Comité organisiert wird, wäre aktuell schon möglich. Der Cortège müsste hingegen bewilligt werden.

Streben Sie hier eine Bewilligung im klassischen Sinn an oder eine Sondergenehmigung des Bundes?

Beides sind mögliche Überlegungen, und wir sind bestrebt, zusammen mit der Regierung eine Lösung zu finden. Über die politischen Abläufe kann ich aber keine Angaben machen.

«Wir fokussieren uns wirklich auf unseren Plan A mit dem Cortège und den öffentlichen Ausstellungen.» Kenneth Nars

Für die Planung der Fasnacht unterstützt der Kanton das Comité nun erneut mit der Bewilligung einer Projektgruppe.

Diese Zusammenarbeit mit den Behörden ist wichtig. Wir sind nah dran und können uns direkt über mögliche Probleme austauschen. Wir fühlen uns unterstützt. Die Regierung hat uns grünes Licht für die Planung gegeben und ist ebenfalls daran interessiert, dass die Fasnacht stattfinden kann.

Schon entschieden wurde hingegen, dass das Comité beim Drummeli auf eine 3-G-Lösung mit Zertifikaten setzt. Auch bei den Teilnehmenden.

Wir haben die Formationen bereits darüber informiert. Für die Auftritte im Musical Theater müssen die Cliquen, Guggen oder auch Schnitzelbänke beweisen, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind.

Einige Formationen liessen nach der Konferenz verlauten, dass sie sich vom Comité einen konkreten Plan B wünschen, sollte es mit der Bewilligung für den Cortège nicht funktionieren.

Wir fokussieren uns wirklich auf unseren Plan A mit dem Cortège und den öffentlichen Ausstellungen. Im vergangenen Jahr hatten wir eine andere Ausgangslage, weshalb die Idee der Quartierfasnacht aufkam. Nach der letzten Ausgabe wollen wir uns aber wieder auf unser Kerngeschäft konzentrieren. Das Comité ist nicht für die Organisation der ganzen Fasnacht zuständig.

Beim Morgenstreich, der Kinderfasnacht und den Guggenkonzerten nehmen Sie sich also ganz aus der Verantwortung?

Für Letzteres sind die IG und FG Gugge zuständig – sie wären es, die sich um eine Bewilligung kümmern müssen. Der Morgenstreich und die Kinderfasnacht sind wie das «Gässle» eigentlich Naturereignisse.

Im letzten Jahr nahm das Comité eine neue Rolle ein und wurde zur Organisatorin der Fasnacht. Es stellt sich die Frage, ob diese Kerngebiete noch zeitgemäss sind. Wie sieht die langfristige Rechtsordnung aus?

«Die Fasnacht verändert sich, darum sind Diskussionen über unsere Aufgaben berechtigt.» Kenneth Nars

Damals hatten wir eine andere Ausgangslage, nun wollen wir zurück zum Courant Normale. Die Fasnacht verändert sich, darum sind Diskussionen über unsere Aufgaben berechtigt.

Ein weiteres Fragezeichen gibt es bei den Cliquenkellern. Ist die Belüftung ungenügend oder der Platz zu gering, dürfen sie während der Fasnacht nicht als Beizen öffnen. Wer definiert das?

Die Cliquen müssen entscheiden, ob sie sich für einen Verkaufsstand melden möchten. Es gibt niemanden, der verbietet oder bewilligt. Als Grundlage dient die Covid-Verordnung für die Gastronomie.

Das Comité und die Behörden «müssen» sich Zeit lassen bei der Planung. Wieso müssen sich die Cliquen bereits bis Ende September entschieden haben?

Das ist eine Vorgabe der Allmendverwaltung. Sie entscheidet auch, welcher Verkaufsplatz einer Formation zugeteilt wird. Darauf haben wir vom Comité keinen Einfluss.

Reaktionen auf die Pläne des Comités

Cathrin Balmelli von der Naarebaschi Clique: «Vor allem für die Jungen ist die Ankündigung wichtig und richtig, auch wenn sie mit Vorsicht zu geniessen ist.»



Markus Schneiter von der Wageclique Moorgsbrieder 78: «Ich setze ein grosses Fragezeichen. Ich glaube nicht an eine normale Fasnacht.»

Edi Etter vom Schnitzelbangg-Comité: «Wir planen eine normale Fasnacht, was die von uns organisierten Auftritte angeht. In den Cliquenkellern könnte es anders aussehen.»

Patrick Müller von der IG Guggen: «Die Botschaft ist klar: Ob es eine Fasnacht geben wird, steht und fällt mit der Impfquote. Das finde ich gut.»