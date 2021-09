Polizeidirektorin Eymann zur Demo-Situation in Basel

Interview Polizeidirektorin zur Demo-Situation: «Ich will zurück zu dem Zustand, als man die Polizei nicht als Feind sah» Seit Stephanie Eymann dem Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement vorsteht, setzte die Polizei bereits zwei Mal Gummischrot gegen Demonstrierende ein. Im Interview erklärt die LDP-Regierungsrätin, was hinter dem Durchgreifen der Polizei steht. Silvana Schreier und Helena Krauser Jetzt kommentieren 02.09.2021, 05.00 Uhr

Stephanie Eymann ist seit Februar 2021 die Chefin des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements. Das Bettelverbot, Kundgebungen und Coronamassnahmen nahmen viel Raum im ersten halben Jahr ihrer Amtszeit ein. Bild: Kenneth Nars

Am vergangenen Samstag setzte die Basler Polizei bei einer unbewilligten Demonstration der sogenannten «Zapatistas» Gummischrot ein. Die Kundgebung richtete sich gemäss Aussage der Organisatoren gegen Ausbeutung und Kolonialismus. «Auf dem Marktplatz wollten Teilnehmende trotz klarer anderweitiger Aufforderung in Richtung Spiegelgasse marschieren und lösten mit ihrem Verhalten den kurzen Mitteleinsatz aus», schrieb die Polizei am Sonntag in ihrer Mitteilung.

Im Vorfeld habe die Polizei wiederholt versucht mit den Teilnehmenden in Kontakt zu treten, heisst es weiter. Dies bestätigt auch ein Demonstrationsteilnehmer gegenüber der bz. Weiter berichtet er, dass die Polizei, nachdem die vordersten Reihen des Demonstrationszugs nach den ersten Schüssen stehen blieben, noch zehn weitere Schüsse absetzte. «Das hat uns sehr erschreckt, weil das Gummischrot dadurch sehr weit gestreut ist und auch Personen traf, die weiter hinten mitliefen», sagt er. Der Mitteleinsatz vom Samstag ist der dritte in diesem Jahr. Im Vergleich zu den Vorjahren bedeutet das bereits jetzt eine Verdreifachung.

Ist dies auf einen härteren Kurs der neuen Polizeidirektorin, Stephanie Eymann (LDP), zurückzuführen? Dazu hat die bz die Regierungsrätin befragt.

Am vergangenen Samstag setzte die Basler Polizei Gummischrot ein. Warum?

Stephanie Eymann: Fakt ist, die Demonstration am Samstag war unbewilligt. Die Polizei hatte versucht, mit den Leuten in Dialog zu treten. Das ist immer der erste Weg, auch wenn es eine unbewilligte Demo ist. Es geht dann auch darum, zu klären, in welche Richtung geht der Umzug, welche Route wird gewählt. Mir wurde im Nachgang berichtet, dass keinerlei Dialogbereitschaft da war. Wenn es dann heisst, «mit Euch sprechen wir nicht», dann wird es schwierig. Gerade an einem Samstag hat es viele Leute in der Stadt, und die Polizei muss Herrin der Lage bleiben, damit es nicht chaotisch endet und damit die Polizei sich nicht vorführen lässt.

2019 und 2020 setzte die Basler Polizei je ein Mal Gummischrot ein. Im laufenden Jahr sind es bereits drei Einsätze – zwei fallen in Ihre Amtszeit. Wie kommt es zu dieser drastischen Zunahme?

Ob Gummischrot eingesetzt wird oder nicht, das ist der Entscheid des Einsatzleiters der Polizei. Da habe ich als politische Vorgesetzte keinen Einfluss darauf. Gerade in solchen Situationen ist es ganz wichtig, dass die Leute, die das Auge und Ohr vor Ort haben, entscheiden. Wenn die Meinung ist, das ist jetzt die neue Chefin, die das anordnet, ist das nicht richtig.

Es stimmt also nicht, dass Sie härter durchgreifen als Ihr Vorgänger Baschi Dürr?

Nein, das ist wirklich jeweils die Abwägung der Polizei vor Ort. Ich bin die politische Vorgesetzte, aber im Einsatz selbst wäre es höchst gefährlich, wenn ich, die zu Hause oder in einer Sitzung ist, Einfluss nehmen würde. Das kann gar nicht funktionieren. Es ist aber mein Anspruch, dass bei jeder Demo gleich geurteilt wird. Ich finde nichts heikler, als wenn der Vorwurf im Raum steht, die politische Gesinnung wäre matchentscheidend. Dennoch: Eine minimale Autorität der Polizei darf ich auch als Liberale einfordern.

Um einiges klarzustellen, haben Sie im Mai 2020 das Papier mit dem Titel «Die Basler Demo-Praxis» veröffentlicht.

Ja, darin räume ich mit der Vorstellung auf, dass eine Ungleichbehandlung von Demonstrierenden existiert. Ich will eine Linie reinbringen. An der Praxis habe ich aber nichts geändert, sie ist immer noch liberal. Eine Demo-Bewilligung kann weiterhin drei Wochen zuvor eingereicht werden. Dann findet man zusammen mit der Polizei in aller Regel einen Weg und eine Route. Womit ich Mühe habe, ist der Anstieg der unbewilligten Demos im Vergleich.

Warum?

Der Samstag ist ein Beispiel. Die Leute lehnten den Dialog mit der Polizei ab. Sie argumentierten mit Meinungsäusserungsfreiheit und Versammlungsrecht. Das ist zwar korrekt, aber laut Bundesgericht darf man beides unter Bedingungen stellen. Am vergangenen Wochenende hatten wir neben der Zapatisten-Demo auch eine Spontankundgebung. Die Organisatoren kontaktierten die Polizei kurzfristig, und man schaute, dass die Kundgebung stattfinden kann. Ich will zurück zu dem Zustand, als man die Polizei nicht als Feind sah. Sondern auch Partner. Darum ja, vielleicht gibt es eine gewisse Schärfe bei den unbewilligten Demos.

Sie sprechen das «Feindbild Polizei» an. National sind Zahlen bekannt, dass Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten zunehmen. Die aktuelle Trendentwicklung in Basel-Stadt zeigt, Gewalt gegen Beamte nimmt um 18 Prozent zu. Was ist Ihre Wahrnehmung in Basel?

Ich kann es messen an den Rückmeldungen, die ich bekomme. Einerseits bekomme ich sicher sehr viele positive. Aber es gibt weite Kreise, die die Polizei kritisch betrachten. Im Parlament, als wir über das Bedrohungsmanagement debattierten, kamen etwa Voten, die eine Kontrollinstanz der Polizei forderten. Da steckt viel Misstrauen drin. Wir müssen versuchen, die verschiedenen Rollen der Polizei aufzuzeigen. Wenn es um Präventionsarbeit geht, stellt das niemand in Frage. Aber sobald die Polizistinnen und Polizisten in der schwarzen Vollmontur da stehen, wirkt das sehr martialisch. Auch wenn der Hintergrund ein anderer ist.

Inwiefern?

Die Vollmontur ist zum Schutz der Polizisten da. Die Realität ist, dass immer wieder Steine auf Einsatzkräfte geschmissen werden. Die Vollmontur bedeutet also gar nicht, wir treten den Demonstrierenden als Wand entgegen. Das ist lediglich der Nebeneffekt.

Gerade in den Sommermonaten ist die Polizei in der Innenstadt sehr präsent.

Genau, wir haben veranlasst, dass sie nicht nur in den Teslas herumfährt, sondern auch zu Fuss unterwegs ist. Die Polizistinnen und Polizisten sollen ansprechbar sein. Diese Nähe zu den Bürgern brauchen wir wieder. Denn eigentlich ist im Grundauftrag das Konzept von «Freund und Helfer» noch enthalten. Damit können wir Vertrauen gewinnen.

Diese Woche wurden Zahlen veröffentlicht, dass im laufenden Jahr die Kriminalität um 11 Prozent zugenommen hat. Wie kommt das?

Solche Zahlen sind schwierig zu interpretieren. Gerade, wenn der Vergleich mit dem Coronajahr 2020 gemacht wird. Wir werden weiterhin riesige Herausforderungen mit der Sicherheit haben. Der öffentliche Raum ist sehr dicht genutzt, Events und die Nutzung der Allmend gehen bis spät in die Nacht. Aber es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich die Leute sicher fühlen hier. Auch subjektive Sicherheit ist hier wichtig. Dafür braucht es nicht nur die Polizei, sondern auch Licht- oder Baumassnahmen.