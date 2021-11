Interview mit Schweizer Novartis-Chef Matthias Leuenberger

Interview Schweizer Novartis-Chef Matthias Leuenberger zum Rahmenabkommen: «Das Nein zielt ins Herz» Der 56-Jährige spricht über das Ausscheiden aus dem EU-Forschungsprogramm Horizon. Die vom Bundesrat in Aussicht gestellte Kompensation reiche nicht aus. Mit dem neuen Besucherpavillon will sich der Pharmakonzern der Öffentlichkeit besser erklären. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 22.11.2021, 05.00 Uhr

Auch Matthias Leuenberger ist «etwas enttäuscht» von der Leistung der Basler Pharma in der Bekämpfung der Coronapandemie. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Herr Leuenberger, Bundesrat Berset hat kürzlich in Basel scherzhaft gesagt, Novartis solle sich mit den 19 Milliarden Franken aus dem Verkauf des Roche-Aktienpakets ein paar anständige Türme auf dem Campus bauen. Ist das nicht eine gute Idee?

Matthias Leuenberger: Glücklicherweise haben wir auf dem Campus genügend Platz, sodass wir nicht in die Höhe bauen mussten! Das erweist sich als Vorteil für die Kommunikation zwischen den Mitarbeitenden auf dem Gelände und erlaubt jetzt auch einfacheres Social Distancing während der Pandemie.

Die Basler Pharmakonzerne Roche und Novartis haben in der Covid-Pandemie bisher nicht wirklich geglänzt. Verstehen Sie, wenn die Menschen in der Region oder auch in der Schweiz etwas enttäuscht sind von dieser Leistung?

Ja, auch ich bin etwas enttäuscht. Aber wir bekommen eben immer wieder vor Augen geführt, wie komplex und risikoreich die Pharmaforschung ist. Es liegt weder am Geld oder Willen, glauben Sie mir. Ein Medikament gegen Viren zu entwickeln, ist halt einfach sehr schwierig.

Wie erklären Sie sich, dass man in Basel auch in der Impfforschung nicht «on top» ist?

Auch das muss man etwas relativieren. Es waren ja gerade nicht die grossen und bekannten Impfstoffhersteller, welche bei der Entwicklung reüssiert haben, sondern kleine Biotechfirmen, welche vorher in der Öffentlichkeit unbekannt waren. Man muss natürlich auch sehen, dass die europäischen Konzerne nicht auf eine staatliche Unterstützung wie in den USA zählen konnten, wo die Operation «Warp Speed» enorm half.

Haben die europäischen Staaten also versagt?

Es gehört nicht zum europäischen und schweizerischen Verständnis, dass der Staat Industriepolitik macht.

Hat die Basler Pharma vielleicht auch deshalb bei der Covid-Forschung nicht reüssiert, weil ihr Fokus eher auf Onkologie denn der Virologie liegt?

Unser breites Medikamenten-Portfolio wurde selbstverständlich auf eine mögliche Wirkung gegen Covid 19 gescreent – leider erfolglos. Ein neues Projekt zu starten würde, wie in der pharmazeutischen Forschung üblich, mindestens zehn Jahre dauern.

Der Ruf der Pharmaindustrie ist nicht der beste. Durch die rasche Bereitstellung von Impfstoffen hat die Branche sicher profitiert. Gleichzeitig gibt es Impfgegner, die den Firmen böse Machenschaften unterstellen. Wird das Image sich nun verbessern oder nicht?

Ganz klar, ja. Wir machen regelmässig Umfragen. Darin sehen wir einen positiven Trend. Die Bemühungen der Branche werden anerkannt, und das ist sehr erfreulich. Andererseits gab es schon immer Impfgegner. Sie erhalten jedoch medial deutlich mehr Aufmerksamkeit, als es ihrer Grösse entspricht.

Er ist überzeugt von einem Ja zum Covid-19-Gesetz: Matthias Leuenberger, Schweiz-Chef von Novartis. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Glauben Sie, das Covid-19-Gesetz übersteht das Referendum?

Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Referendum angenommen wird. Falls doch, müssten wir wohl wieder mit einem teilweisen Lockdown rechnen und Lösungen für Auslandsreisen suchen – das dient doch niemandem! Alle Besitzer eines Zertifikats profitieren. Ich denke nicht, dass diese nun einen Schritt zurück machen wollen.

Was sagen Sie zur Kritik, dass die Wirtschaftsverbände das Komitee der Befürworter des Gesetzes finanziell nicht unterstützen?

Es ist nicht so, dass wir in den Wirtschaftsverbänden gar kein Geld gesprochen haben. Dennoch müssen sich die Verbände angesichts der vielen Abstimmungen entscheiden, wo sie sich mit welchen Beträgen engagieren. Sie können sich schlicht nicht bei jeder Vorlage voll einbringen.

In Ländern wie Italien und neu auch in Österreich gilt die 2G-Pflicht am Arbeitsplatz. Ist das ein Thema für Novartis?

Nein. Wir setzen die 3G-Regel sanft um. Wir haben hier genügend Platz, weshalb wir problemlos die Abstandsregeln einhalten können. Ohnehin ist die Impfquote bei unseren Mitarbeitenden sehr hoch, was bei einer Pharmafirma ja auch zu erwarten ist.

Wie hoch ist die Impfquote?

Laut einer Umfrage, die wir durchgeführt haben, liegt die Quote bei rund 90 Prozent. Da aber nicht alle bei der Befragung mitgemacht haben, kann natürlich dieses Resultat nicht einfach auf die gesamte Belegschaft hochgerechnet werden. Dennoch gehen wir davon aus, dass die Durchimpfungsrate bei uns sehr hoch ist.

Kontrollieren Sie die Zertifikate Ihrer Mitarbeiter regelmässig?

Das Vertrauen in unsere Angestellten ist gross. Wir prüfen deshalb nur stichprobenartig. Und: Externe Mitarbeitende und Gäste, die kein Zertifikat haben, können sich am Eingang testen lassen.

Sie haben die Platzverhältnisse auf dem Campus angesprochen. Wie schätzen Sie die Personalentwicklung in Basel ein? Sie vermieten jetzt einige Gebäude auch an Dritte.

Der Eindruck, dass hier stets weniger Angestellte arbeiten, ist falsch. Historisch gesehen haben immer rund zehn Prozent der weltweiten Belegschaft in der Schweiz gearbeitet. In absoluten Zahlen sieht das auch nur wenig anders aus, obwohl wir ja mehrere Bereiche verkauft haben, denken Sie etwa an das Impfstoffgeschäft oder die Augenheilkundesparte.

Was bedeutet die mögliche Abspaltung von Sandoz für die Zahl der Mitarbeitenden?

Es ist noch viel zu früh, um hier eine Aussage zu machen. Wir wissen noch gar nicht, was am Ende mit Sandoz passiert.

Die Öffnung des Campus ist im Gang. Was sind Ihre langfristigen Pläne?

Die Öffnung ist stark mit dem Kulturwandel bei Novartis verbunden. Wir sind sicher eine andere Firma als noch vor einigen Jahren. Ein Stichwort ist das sogenannte «Unbossed»-Konzept, mit dem wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Verantwortung übertragen wollen. Das Umfeld hat sich auch geändert. Vor zehn Jahren waren wir noch mit militanten Tierrechtsaktivisten konfrontiert, die unsere Mitarbeitenden bedroht haben. Damals brauchte es mehr Sicherheit. Heute ist dies zum Glück viel entspannter.

Ist damit verbunden auch der neue Besucherpavillon zu sehen?

Ja, wir haben schon einen gewissen Nachholbedarf, uns zu erklären. Da hilft ein geschlossener Zaun rund um den Campus nicht. Die Öffnung ist auch symbolisch, weil wir den Dialog mit der Gesellschaft führen wollen. Viele Menschen verstehen unser Geschäftsmodell zu wenig gut, ohne dass ich ihnen einen Vorwurf machen will.

Ende März des nächsten Jahres soll der Pavillon auf dem Novartis-Campus (unten links) eröffnet werden. Bild: Erich Meyer

Wann wird der Pavillon eröffnet?

Wir wollen Ende März so weit sein, dann findet die Industrienacht Regio Basel statt. Wir möchten den Pavillon auch mit anderen externen Anlässen bespielen.

Themawechsel: Das Nein zum Rahmenabkommen mit der EU wird als sehr negativ für unser Land dargestellt. Gleichzeitig werden grosse Konzerne wie Novartis wohl kaum vor Probleme gestellt.

Es ist tatsächlich eines der Dilemmas in dieser Angelegenheit, dass selbst in den Wirtschaftsverbänden keine einheitliche Meinung vorherrscht – es sind nämlich nicht alle Firmen gleichermassen betroffen. Zum Beispiel haben die Medizinaltechnik-Unternehmen und KMU, die in der Schweiz produzieren, ziemliche Probleme. Konzerne hingegen sind in der komfortablen Lage, dass sie geografisch breit aufgestellt sind und damit besser mit potenziellen Problemen umgehen können.

Tut es Novartis also am meisten weh, dass die Schweiz beim Forschungsprogramm Horizon nicht mehr assoziierter Drittstaat ist?

Ja, das ist für uns der schmerzlichste Aspekt des Neins zum Rahmenabkommen. Es zielt ins Herz dessen, was wir uns in der Schweiz erarbeitet hatten: eine Spitzenposition in Forschung und Entwicklung. Die in Aussicht gestellte Kompensation für das Ausscheiden aus Horizon durch den Bund reicht nicht aus – es geht auch um Prestige! Im Übrigen gibt es bereits Abwerbungsversuche von führenden Forschenden an Hochschulen in der Schweiz durch Universitäten im EU-Raum.

Können Sie als Novartis etwas dagegen tun?

Wir sind nur mittelbar betroffen. Aber wir sind natürlich via Wirtschaftsverbände und als Firma mit den politischen Akteuren im Gespräch, in diesem Fall mit dem zuständigen Bundesamt und mit denjenigen Bundesräten, die in diese Themen involviert sind. Sehr zuversichtlich bin ich aber leider nicht, denn es geht ja eigentlich nur um Schadensbegrenzung, und das ist keine Strategie. Aus unserer Sicht fehlt es in der schweizerischen Europapolitik an einer klaren Strategie.

Steht für die Region Basel mit ihrer Grenzlage etwas Besonderes auf dem Spiel nach dem Scheitern des Rahmenabkommens?

Im Moment befinden wir uns ja in einem Schwebezustand, denn nach wie vor gelten die Bilateralen Verträge. Für unsere Region ist das derzeit erträglich. Das Allerwichtigste: Die Grenzgängerinnen und Grenzgänger können wie eh und je bei uns arbeiten. Uns fehlt aber die Perspektive. Entsprechend vorsichtig agieren Firmen, auch in der Region Basel, wenn es um neue Investitionen geht – sollen diese in der Schweiz investieren oder doch lieber im grenznahen Ausland? Die Schweiz ist nach wie vor ein guter Standort, aber es gibt immer mehr Baustellen.

Zum Beispiel?

Neben dem Thema Europa etwa auch die OECD-Steuerreform, das hohe Kostenniveau und all die Initiativen, die uns hin und wieder das Leben schwermachen, wie kommendes Jahr etwa die Tier- und Menschenver­suchsverbots-Initiative.

Matthias Leuenberger freut sich über den sehr intensiven Austausch mit der Basler Regierung. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Und dafür agieren Sie in einem sehr stabilen politischen System.

Das ist absolut richtig.

Sie sind sicher in regelmässigem Austausch mit der Basler Regierung. Hatten Sie schon Gespräche in der neuen politischen und personellen Zusammensetzung?

Selbstverständlich.

Freuen Sie sich auf die nächsten drei Jahre?

Ja, klar. Der Austausch ist sehr intensiv, ob auf formeller oder informeller Ebene. Die Stadt ist sehr klein, und man trifft sich auch immer wieder mal an.

Also ist es Ihnen eigentlich egal, wie die Regierung politisch und personell zusammengesetzt ist?

Nein, das ist nicht egal. Aber wir hatten immer einen konstruktiven Dialog. Regierungsrätinnen und -räte sind in der Regel immer pragmatisch denkende Menschen und nicht von Ideologien oder der Parteipolitik Getriebene.

Was steht zuoberst auf der Agenda Ihres Austausches?

In letzter Zeit sicher das Verhältnis zu Europa oder, wie vor einiger Zeit auf nationaler Ebene diskutiert wurde, Parallelimporte von patentgeschützten Medikamenten.

Gibt es ganz konkrete Wünsche an die Adresse der Basler Regierung seitens Novartis?

Üblicherweise haben wir keine Spezialwünsche. Wir gehen auch nicht auf einzelne Regierungsräte zu und drängen sie, in ihren Bereichen etwas zu ändern. Wir führen einen offenen Dialog. Insgesamt ist sich die Regierung sehr wohl bewusst, wie wichtig die Rahmenbedingungen für den Standort sind, und dafür sind wir dankbar.

Basel steht in Konkurrenz mit Grossstädten wie Boston oder Schanghai. Wie beurteilen Sie die Qualität von Basel als Lebensort? Gibt es Dinge, die ausländische Mitarbeitende vermissen?

Da müsste man eher die Expats fragen. Jene, die ich kenne, sind sehr zufrieden hier. Viele schätzen gerade die Kleinräumigkeit hier und sehen es nicht als Nachteil. Der Arbeitsweg ist kurz, die Kinder können selbstständig in die Schule, es ist sicher bei uns. Die medizinische Versorgung stimmt, man ist rasch in den Naherholungsgebieten.

Und die reservierten Schweizer?

Das höre ich am meisten. Da es nicht so einfach ist, mit Schweizern in Kontakt zu kommen, vernetzen sich die Expats halt oft untereinander. Das sind beide Seiten gefragt. Als ich in Japan arbeitete, fiel es mir auch schwer, Freundschaften mit der lokalen Bevölkerung zu schliessen. Man muss halt schon sehen, dass Expats oft nur einige Jahre an einem Ort arbeiten.

Was tun Sie für die bessere Integration von Expats?

Wir bieten etwa Sprachkurse an, organisieren Veranstaltungen in Museen oder laden Mitarbeitende an FCB-Spiele ein. Damit wollen wir die Angestellten motivieren, auch an solche Anlässe zu gehen und neue Orte in der Stadt kennen zu lernen.