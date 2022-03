UPK-Chefarzt im Gespräch über Zwangsmassnahmen in Psychiatrien

Interview UPK-Chefarzt im Gespräch: «Ein Burn-out ist akzeptierter als eine Depression» Christian Huber ist stellvertretender Leiter der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) und hat sich jüngst in einer Medienmitteilung zum Thema Zwangsmassnahmen in Psychiatrien geäussert. Im Interview mit der bz spricht er über Stigmata, den Abbau von Vorurteilen und die gesellschaftliche Sicht auf überarbeitete Personen. Lea Meister und Silvana Schreier Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Es müsste das Bewusstsein da sein, dass in der Medizin die Erfolgschancen nie hundertprozentig sind und dass man mit Rückschlägen rechnen muss. Gerade bei chronischen Krankheiten», sagt Christian Huber, Chefarzt in den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK). Roland Schmid

Christian Huber ist Chefarzt und seit neun Monaten stellvertretender Direktor am Zentrum für Diagnostik und Krisenintervention und am Zentrum für Psychotische Erkrankungen. Der Deutsche arbeitet seit rund zehn Jahren bei den UPK, wo er sich unter anderem mit Zwangsmassnahmen beschäftigt. Dazu zählen die fürsorgerische Unterbringungen oder die Ver­legung in eine geschlossene Abteilung einer Psychiatrie.

Herr Huber, in Ihrer neuen Studie zu Zwangsmassnahmen schreiben Sie, dass Fachpersonen zu oft eine solche Zwangsmassnahme aussprechen müssen, um dem Druck der Gesellschaft gerecht zu werden.

Christian Huber: Wir versuchen natürlich, nur dann Zwangsmassnahmen anzuwenden, wenn sie wirklich notwendig sind. Insgesamt haben wir in der Schweiz und in Basel-Stadt diesbezüglich sehr gute Verhältnisse, weil wir grundsätzlich eine offene Haltung haben in der Bevölkerung gegenüber psychischen Erkrankungen. Aber dennoch: Gibt es Aufruhr im öffentlichen Raum, dann gibt es natürlich einen starken Druck, dass das aufhören soll. Die Frage ist dann: Ist die Ursache eine psychische Erkrankung, bei der man therapeutisch helfen kann? Oder handelt es sich um ein anderes Problem? Zudem gibt es auch eine Erwartungshaltung an die Psychiatrie, dass sie Dinge leisten soll, die sie nicht zu leisten im Stande ist. Etwa bei Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung, wo manchmal die Forderung aufkommt, sie geschlossen psychiatrisch unterzubringen, damit sie nicht mehr an Suchtmittel kommen. Das hilft aber nur genau so lange, wie die Tür zu ist. Zudem muss man die Nachteile einer geschlossenen Umgebung mit einbeziehen, die können zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustands führen.

Dieser unmittelbare Druck, der im öffentlichen Raum oder im Familienkreis auftritt. Hat sich dieser in den vergangenen Jahren verstärkt? Sind wir empfindlicher geworden?

Nein, das kann ich nicht bestätigen. Wir haben regelmässigen Kontakt mit der Polizei, der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und weiteren involvierten Stellen.

Aber die Zahlen bewegen sich auf hohem Niveau.

Auch das kann man nicht sagen. Im Schweizer Querschnittsvergleich haben wir eine sehr niedrige Anzahl. Das liegt aber auch an der Struktur in Basel. Die fürsorgerischen Unterbringungen werden in Basel von der Abteilung Sozialmedizin im Gesundheitsdepartement und der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde ausgesprochen. In gewissen Kantonen kann ein grösserer Personenkreis eine fürsorgerische Unterbringung veranlassen und da wird das Mittel unselektiver angeordnet. Darum sind dort oftmals die Zahlen auch höher als bei uns.

Sie sagten aber im Rahmen der Studienpräsentation: «Die Psychiatrie steht auch aufgrund von Vorurteilen unter einem gewissen Druck, Zwangsmassnahmen anzuwenden, und das in höherem Mass als rechtliche Situation und Behandlungsleitlinien es erfordern.»

Damit meine ich Situationen, in denen entweder die psychiatrische Diagnose gar nicht zu stellen ist oder, wo es nicht ein Ausmass an Fremd- oder Selbstgefährdung gibt, das eine fürsorgerische Unterbringung rechtfertigen würde.

Nehmen wir ein Beispiel: Eine Person steht mitten auf dem Marktplatz, schreit lauthals herum. Die Person droht aber nicht, sich selbst oder andere zu verletzten. Wäre dies ein Fall, in dem eine fürsorgerische Unterbringung nicht gerechtfertigt wäre?

Das müssten wir uns im Einzelfall anschauen. Handelt es sich überhaupt um eine medizinische Problematik? Ist sie körperlicher oder psychischer Natur? Ist das Verhalten unabhängig von einer Erkrankung?

Vorurteile und Stigmata sind also ein Problem bei der Behandlung psychisch erkrankter Personen. Wenn man bedenkt, dass jede dritte Person im Laufe ihres Lebens von einer psychischen Krankheit betroffen ist, stellt sich die Frage: Weshalb haben wir überhaupt noch so viele Vorurteile?

Psychische Erkrankungen sind relativ häufig, über alle Schweregrade hinweg, das stimmt. Manche Erkrankungen sind mehr und manche weniger stigmatisiert. Es gibt dem Stress attribuierte Probleme wie depressive Episoden, Anpassungsstörungen oder das Burn-out, die schon auch stigmatisiert sind, aber nicht so stark wie beispielsweise Abhängigkeitserkrankungen oder einer Schizophrenie.

Woran liegt das?

Einerseits daran, dass man unterschiedlich schwer betroffen ist, man also nach aussen unterschiedlich gut funktioniert im Alltag. Andererseits liegt es daran, was mit den Krankheiten verbunden wird. Da werden teilweise automatisch, teilweise erlernt Dinge zugeschrieben, die mit den Krankheiten einher gehen sollen. Man unterstellt beispielsweise Menschen mit einer Abhängigkeit, sie seien nicht willensstark genug, sich endlich von Suchtmitteln fernzuhalten. Oder depressive Personen würden sich nur gehen lassen oder das sogar als Ausrede benutzen, damit man sie nicht belastet. Solche Zuschreibungen stigmatisieren und sie führen dazu, dass man weder mit den Betroffenen etwas zu tun haben, noch selber betroffen sein möchte.

«Wir schreiben das Jahr 2022 und es gibt die Vorurteile noch immer.» Roland Schmid

Sie haben Burn-outs oder Depressionen angesprochen. Krankheiten, die unterdessen einigermassen gesellschaftlich akzeptiert zu sein scheinen. Liegt das daran, dass diese Erkrankungen oft im Zusammenhang mit uns als arbeitenden Menschen entstehen?

Stressbezogene Probleme, die jeder bekommen kann, sind gesellschaftlich besser bewertet, weil sie mit etwas vermeintlich Positivem zusammenhängen, nämlich mit Überarbeitung und grossem Einsatz. Ausserdem könnte jeder und jede davon betroffen sein, obwohl das bei vielen anderen Krankheiten natürlich genauso der Fall ist. Andere Erkrankungen werden aber von den Betroffenen nicht so häufig öffentlich gemacht.

Müssten sich dann einfach mehr Betroffene zu ihrer psychischen Erkrankung bekennen?

Das würde sicher helfen. Es ist auch ein Mittel, mit dem man bei Kampagnen zur Entstigmatisierung arbeitet, sogenannte Betroffenenberichte. Aber hier kommt das erste Problem. Denn gibt es bereits eine Stigmatisierung, kann man als betroffene Person natürlich nicht ganz ungefährdet über seine Probleme sprechen, weil man negative Konsequenzen bei der Arbeit oder im Umfeld befürchtet.

Diese Konsequenzen haben Sie in der Studie mit der Skala des Bedürfnisses nach sozialer Distanz gemessen.

Genau. Die Fragen lauten, wie nahe möchte man einen Menschen mit einer psychischen Erkrankung bei sich ­haben? Wie gerne möchte man, dass sie oder er in die eigene Familie einheiratet, die eigenen Kinder betreut oder im eigenen Betrieb arbeitet? Betroffene Personen fürchten dann, dass sie ausgegrenzt werden, wenn sie sich öffnen, oder dass man mehr Distanz zu ihnen schafft, im Privaten, im Beruflichen oder auch bei der Wohnungssuche. Das Umfeld müsste hier mehr mithelfen, zu integrieren und Kontakte zu pflegen.

Sind die Vorurteile ein Überbleibsel der Geschichte, als Menschen noch in Irrenanstalten geschickt und nicht mehr als Teil der Gesellschaft angesehen wurden?

Auch in der heutigen Zeit gibt es leider immer noch Vorurteile. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich einiges getan, was die Wahrnehmung der Psychiatrie in der Bevölkerung betrifft. Sie wird heute eher als medizinisch therapeutisch hilfreich angesehen, weil wir auch immer mehr Mittel bekommen, um zu behandeln und zu helfen. Wir sind also aus diesem historischen «wir sind Anstalten, wo Leute nur eingesperrt werden» sehr stark in die therapeutische Wahrnehmung gerückt. Den Patientinnen und Patienten selbst ist das aber nicht so ergangen. Es ist also sicher ein Prozess, der sehr langsam voranschreitet und eine sehr lange Geschichte hat. Insofern existieren da bestimmt noch historische Belastungen.

Die Notfallpsychiatrie der UPK ist eine erste Anlaufstation in Krisensituationen. Juri Junkov

Weshalb ist dieser Prozess denn so langsam?

Das ist eine schwierige Frage. HIV war beispielsweise lange stark stigmatisiert, insbesondere auch, weil man keine Therapiemöglichkeiten hatte. Damit und mit der besseren Akzeptanz der ­Betroffenen hat sich die Situation dort verbessert. Dann kommt natürlich die selektive Wahrnehmung dazu. Vorurteile leben ja davon, dass man ­gelegentlich den Eindruck hat, dass sich das entsprechende Vorurteil zu ­bestätigen scheint. Meistens sind das dann aber nur Extremfälle, die nicht repräsentativ sind. Solche Eindrücke stabilisieren dann aber die Stigmatisierung.

Wer schon mal ein Burn-out oder eine Depression hatte, weiss, wie schwer es ist, dies mitzuteilen. Hat man sich das Bein gebrochen, ist dies deutlich einfacher. Man hat einen klaren Behandlungsplan, mit Gips, Physiotherapie, etc. Bei psychischen Leiden ist der Behandlungsweg aber oft nicht ganz so gradlinig.

Das ist eine optimistische Wahrnehmung der körperlichen Verletzungen. Es wäre schön, wenn das so gut funktionieren würde. Man muss aber auch in der somatischen Medizin immer Rückschläge mit einberechnen.

Aber die Rechtfertigung, wenn man die nächste Wanderung mit Freunden absagen muss, ist einfacher. Man kann sagen, das Knie macht gerade nicht mit. Bei der Psyche ist das schwieriger.

Ja, ein Erklärungsmittel zu haben, warum es einem geht, wie es einem geht, und warum gewisse Dinge gerade anders sind, das ist wichtig. Das erleben wir oft. Es ist wichtig, zu benennen, was für eine Krankheit es ist. Insgesamt müsste das Bewusstsein dafür da sein, dass in der Medizin die Erfolgschancen nie hundertprozentig sind und dass es auch längre Pfade zur Genesung geben kann. Gerade bei chronischen Krankheiten, ob körperlicher oder psychischer Art.

Wie gross ist also das Diagnose­bedürfnis bei Patientinnen und Patienten?

Das ist sehr gross, auch bei den Angehörigen. Gelegentlich gibt es dann aber auch ein grosses Ringen mit der Diagnose. Das hat wieder mit dem Stigma einzelner Erkrankungen zu tun. Die Diagnose gibt einem aber auch die Berechtigung, richtig krank zu sein. Man hat eine identifizierbare Krankheit und kann sich klarer positionieren. Nach aussen, aber auch sich selbst gegenüber.

Bei uns bleibt der Eindruck: Aufgrund der Vorurteile und der Stigmata werden immer noch sehr viele Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht so behandelt, wie sie sollten. Das müsste doch einen Aufschrei geben.

Ich würde es nicht so formulieren, dass die Menschen falsch behandelt werden, sondern dass es noch besser werden könnte. Dass das Angebot niederschwelliger werden könnte. Dass wir mehr in die Prävention investieren könnten. Daran können wir arbeiten, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass wir den Patientinnen und Patienten das Leben ausserhalb der Behandlung einfacher machen können. Dass sie wieder Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt und eine Wohnung bekommen. Dass sie sozial integriert sind und der Kontakt mit ihnen normaler und alltäglicher wird. Denn je mehr und je intensiveren Kontakt die Bevölkerung zu Menschen mit psychischen Problemen hat und mit ihnen in Berührung kommt, umso weniger werden sie stigmatisiert.

Zwangsmassnahmen sind die allerletzte Option

Zwangsmassnahmen werden nur dann verhängt, wenn keine weniger einschneidende Option mehr vorhanden ist. Symbolbild: Urs Bucher

Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt versucht, gegen die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen in der Gesellschaft anzukämpfen. So gab es beispielsweise die Posterkampagne «Alles Gute Basel», die psychotische Erkrankungen und depressive Störungen thematisierte. Nur mit weniger Vorurteilen gegenüber psychischem Leiden kann auch der gesellschaftliche Blick auf das Thema Zwangsmassnahmen in Psychiatrien entschärft werden.

In der Schweiz sind Zwangsmassnahmen in Psychiatrien grundsätzlich untersagt. Ausnahmen erfolgen unter klar definierten rechtlichen Kriterien. Heisst: Leidet eine schutzbedürftige Person an einer psychischen Störung, einer geistigen Behinderung oder ist schwer verwahrlost und befindet sich in einer akuten Krisensituation, kann die Person zum eigenen Schutz und zum Schutz Dritter in eine fürsorgerische Unterbringung gebracht werden.

Im Kanton Basel-Stadt erfolgen solche fürsorgerische Unterbringungen erwachsener Personen gegen ihren Willen in Krisensituationen ausschliesslich durch die Amtsärztinnen und Amtsärzte des Gesundheitsdepartements. Ruth Spieler und Thomas Bart leiten diese Abteilung und unterstreichen gegenüber der bz, die getroffenen Massnahmen seien dann verhältnismässig, wenn der Schutz der Person nicht anders möglich sei.

Privatpersonen können die Amtsärzte nicht aufbieten

Die beiden können rund um die Uhr durch Ärztinnen und Spitäler, aber auch durch die Polizei aufgeboten werden, um Situationen zu prüfen und allenfalls Massnahmen zu verfügen. Eine allfällige Einweisung in eine Klinik folgt jeweils sofort. Privatpersonen können Amtsärztin Spieler und Amtsarzt Bart nicht aufbieten.

Im vergangenen Jahr kam es zu insgesamt 780 Amtsarzteinsätzen. In 575 Fällen musste eine Zwangsmassnahme verfügt werden. Im Jahr 2017 waren es noch 482 Verfügungen. Die Zahlen des Gesundheitsdepartements zeigen eine Zunahme über die vergangenen fünf Jahre.

Alles anzeigen

Risiko, das Vertrauen der Patientinnen und Patienten zu gefährden

Wird über eine Person eine Zwangsmassnahme verfügt, hat sie die Möglichkeit, beim Gericht Rekurs gegen die fürsorgerische Unterbringung einzureichen. Die jeweilige Einrichtung entscheidet darüber, wann solch eine Massnahme wieder aufgehoben wird. Gibt es keine negativen Veränderungen des Gesundheitszustandes, verfällt eine Zwangsmassnahme normalerweise nach sechs Wochen.

In der Psychiatrie sind die Zwangsmassnahmen umstritten, bestätigen die Amtsärzte gegenüber der bz, denn die Patientin oder der Patient könnte das Vertrauen in die Therapie verlieren, was wiederum deren Erfolg gefährdet.

Dennoch gebe es Fälle, in denen keine anderen, weniger einschneidenden Massnahmen existierten. Auf der Notfallstation eines Spitals fehle beispielsweise oftmals die Möglichkeit, schwer Betrunkene auszunüchtern. Gefährden diese jeweils aber sich selbst oder andere, müssen sie zur Ausnüchterung in eine psychiatrische Klinik verlegt werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen